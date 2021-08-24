新加坡北海岸移工宿舍傳疫情，5000多人接受新冠肺炎檢測

新加坡衛生部（MOH）23日公告新增98例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診人數，讓星國新冠肺炎總確診人數累積達6萬6576例，另外也新增了第50例與冠狀病毒相關的死亡病例，是一名未接種疫苗的86歲新加坡婦女，今年8月新加坡已有13人死於新冠肺炎。

本次新確診案例中有94例為本土案例，其中59例是與北海岸移工宿舍（North Coast Lodge）有關，多數為無症狀或症狀較輕者。

《中央社》報導，新加坡衛生部指出，北海岸移工宿舍3名住戶於21日接受定期病毒檢測的結果呈陽性，當局隨後展開檢測行動而發現更多確診案例，衛生部表示，目前已採檢約2200名移工，另3200人的檢測工作還在進行中，而作為預防措施的一環，北海岸移工宿舍所有住戶都已接到行動限制令。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為去年（2020） 年5月新加坡爆發疫情期間，醫務人員在移工宿舍對一名移工進行檢測。

《雅虎新聞》報導，在其他35例本土案例中，有16例是與先前確診案例有關，目前都已被隔離中，其他19例則無與先前確診案例相關；本土案例中還包括兩名70歲以上的長者，他們無接種新冠肺炎疫苗，且屬於罹患疾病的高風險者。

新加坡近期疫情最主要發生在裕廊漁港（與1155確診案例相關）與各種KTV相關的群聚（與253確診案例相關），而星國衛生部指出，社區新病例從兩週前的331例減少到過去一周的240例，社區無關聯病例從兩週前的83例增加到過去一周的101例。

去年移工宿舍曾是新加坡疫情熱點，而這波疫情也因爆發在移工宿舍而引起討論，根據《關鍵評論網國際版》一篇文章〈Singaporeans Are Upset About Covid Restrictions. Will They Notice Migrant Workers?〉，作者Kirsten Han指出，近期新加坡已針對接種兩劑新冠肺炎疫情的民眾鬆綁社交限制，然而今年7月，即便星國政府表示移工宿舍內的疫苗接種率「非常高」，但除了建築工和造船廠工人之外，其他移工仍然被限制在宿舍裡；Kirsten Han表示新加坡社會在防疫上具有「雙重標準」，公眾對不能在餐廳吃飯的憤怒，似乎比將數十萬低薪工人關在不合標準的生活環境下更吸引大眾。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 去年5月在新加坡爆發COVID-19期間，住在工廠改建成宿舍的移工，外出領取慈善機構為慶祝開齋節而捐贈的餐食。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒