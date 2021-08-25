《斯卡羅》激起更多人認識本土的熱情，已寫下台灣歷史劇的新頁

文：陳文瀾

公視電視劇《斯卡羅》引發收視熱潮，收視率創公視開播21年來新高，並繼東京奧運之後，成為社群媒體討論最熱烈的議題。《斯卡羅》縱使引發正反意見爭論，卻也激起更多人認識台灣歷史的熱情，已寫下台灣歷史劇的新頁。

值得探究的是，同樣取材於歷史，台灣中、壯年以上的民眾，都參與過《國際橋牌社》、《天橋下的魔術師》等劇背景時代，卻對《斯卡羅》牽涉的歷史事件頗為陌生。《國際橋牌社》、《天橋下的魔術師》雖也曾引發議論，但熱度遠不及《斯卡羅》。

巧合的是，同樣以國境之南為故事原點，2008年上映的《海角七號》，掀起台灣最新一波的電影熱潮，10餘年偶有佳作，包括若干歷史電影，如同為魏德聖籌劃的《賽德克．巴萊》、《KANO》。《斯卡羅》若能帶動台灣歷史電視劇拍攝浪潮，價值、貢獻將超過所引發的爭議。

歷史劇翻轉了歷史詮釋

早年，普羅大眾對歷史的認識，多來自歷史小說，而非史書；晚近，歷史劇取代了歷史小說，成為普羅大眾歷史觀的主要型塑者。以中國為例，大多數人早已將《三國演義》視為正史，就算不斷有歷史學家根據《三國志》挑錯，《三國演義》的影響力從未削減半分；而《雍正王朝》、《大明1566》、《走向共和》三部歷史劇，更徹底地翻轉了歷史詮釋。

原本，雍正皇帝被視為與桀、紂同等級的暴君，但《雍正王朝》播映後，他反倒變成了勤政愛民典範、皇帝勞動楷模。原本，嘉靖皇帝被視為嚴嵩、嚴世蕃父子欺矇的昏君，但《大明1566》問世後，他反倒成為權術平衡聖手。原本，李鴻章被視為賣國賊、康有為被視為變法英雄、袁世凱被視為禍國梟雄，但《走向共和》一出，李鴻章有了可敬之處，康有為有了可鄙之處，袁世凱有了可同理之處。

管窺台灣電視歷史劇的歷史，早年雖有《西螺七崁》、《賣鹽順仔》等民間社會傳奇，但主流是中國歷史劇，如《江南遊》、《包青天》、《戲說乾隆》、《還珠格格》、《一代女皇武則天》等，族繁不及備載。在20世紀90年代初，中國電視歷史劇尚在萌芽階段，《戲說乾隆》、《還珠格格》還曾風靡中國，並衍生多部仿作。

到了20世紀90年代中葉後，台灣意識抬頭，加上中國電視歷史劇發展已臻成熟，並大舉在台灣上映，其「歷史感」更為逼真、寫實，台製中國歷史劇乏人問津，就此快速蕭條。當然，台製中國歷史劇尚未絕跡，反倒存在於台語劇中，如歌仔戲與《神機妙算劉伯溫》、《一代神相賴布衣》等，及宗教台的高僧故事電視劇，如《鑑真大和尚》等，但少人將其視為歷史劇。

自20世紀90年代末葉以降，雖相繼有台灣電視台製播以台灣歷史為主題的電視劇，如《浪淘沙》、《醬園生》、《黃金稻浪》、《台北歌手》、《紫色大稻埕》、《風中緋櫻：霧社事件》等，雖製作、拍攝尚稱用心，但收視率遠不及從西渡而來的中國歷史劇，知名度甚至不如多以怪力亂神為主題的《戲說台灣》。

Photo Credit: 公視提供 改編自作家陳耀昌小說「傀儡花」的戲劇作品「斯卡羅」12日釋出首波預告，也公開演員法比歐（前右2）、黃健瑋（前右）、温貞菱（前左2）等人角色形象。 （公視提供） 中央社記者王心妤傳真 110年3月12日

東奧之後再推《斯卡羅》，意義深遠

然而，就像台灣選手在東京奧運大放異彩，是體育界過去20年努力的成果。故事嚴肅的《斯卡羅》從首集就引發熱潮，也奠基於台灣影視界過去20年不斷燃燒熱情，不斷嘗試新的題材，才將台灣歷史劇，從冷灶燒成熱灶，且持續升溫中。

從同是曹瑞原執導電視劇、2015年上映的《一把青》，到之後的《國際橋牌社》、《天橋下的魔術師》，台灣歷史劇已脫離「叫好不叫座」的魔咒。可喜的是，佳作出現愈發頻密，閱眾已從小眾、分眾，走向大眾。

東京奧運是台灣運動史的新里程碑，在柔道、羽毛球、空手道、女子拳擊等項目，首次奪下獎牌，桌球、射擊也在蟄伏多年後，重返榮耀。更令人欣慰的是，台灣選手心理素質遠勝前輩，當比賽落於下風時，仍勇於奮戰、鬥志昂揚，且大多談吐、舉止合宜，成功打造台灣運動員的新形象。

同樣的，暫將是否貼近史實的爭議存而不論，《斯卡羅》演員的表現，也超越前輩演員，自信、雍容、優雅，演出不慍不火、恰到其分。但一如東京奧運的佳績，選手是幕前英雄，教練、隊醫、防護員、治療師、營養師、科技相關人員，則是幕後英雄，而《斯卡羅》大獲好評，監製、編劇、燈光、道具、佈景、服裝、化妝人員，皆功不可沒。

有人將改編自陳耀昌小說的《斯卡羅》，比喻為台灣的大河劇，但在意義上，更接近韓國的歷史劇，是重塑民眾歷史意識的基石。自21世紀起，韓國各家電視台紛紛拍攝歷史劇，數量超過台灣歷史劇數倍，在台灣知名度較高者，有《大長今》、《明成皇后》等；其題材也遠較台灣歷史劇多元，見證當代韓國人對歷史的多元詮釋，不再視歷史為「鐵板一塊」。

韓國電視歷史劇重塑了以韓國為主體的歷史觀，現已從量變達成質變，不僅解開「韓國是商王國遺民建立的國家」、「朝鮮曾是華夏政權屬國」的歷史枷鎖，並從被日本殖民的傷痛走出，值得台灣效法。當下，對《斯卡羅》的批評，多出自求全的期待，而批評原是開放社會常態，亦是防杜歷史劇走向死胡同的良藥。

借鏡於中國對歷史劇的批評，其將歷史劇區分為歷史正劇、虛構劇；《雍正王朝》、《大明1566》、《走向共和》等都被視為歷史正劇，而在正史縫隙中「二次創作」的《步步驚心》、《後宮甄環傳》，與純屬杜撰的「仿歷史劇」《瑯琊榜》、《慶餘年》，則屬虛構劇。

好的開始，是成功的一半

對《斯卡羅》的責難，乃因將其視為歷史正劇。其實，歷史正劇、虛構劇難以兩分，就連被譽為歷史正劇經典、後劇難以超越的《雍正王朝》、《大明1566》、《走向共和》，為求戲劇效果，虛構比例都高達30％，服裝、辭彙等細節，亦與歷史紀錄多所出入，但罕有人批評其「背離史實」。

拍攝台灣歷史劇困難重重，困難在於台灣歷史史料寡少、散逸，考證又頗為困難，虛構成分必然較高，「抓漏」實非難事；不必侷限於歷史正劇的框架，或許更能體會以戲劇鏤刻歷史的真諦。台灣需要的是更多歷史劇，待眾聲喧嘩、百花齊放，台灣普羅大眾歷史觀將更多元，卻更能彼此對話。

30餘年來，台灣國家認同已逐漸堅實，但此認同現只有骨架，嚴重欠缺血肉、肌理；生死人、肉白骨的養分，不是經濟，而是文化，而歷史劇更是大眾文化的重要一環。可喜的是，除了《傀儡花》，台灣還有許多值得拍攝成電視劇的歷史小說，尚待電視台慧眼。

期待《斯卡羅》不僅掀起台灣歷史劇收視熱潮，更能帶動寫作、閱讀台灣歷史小說的風氣。畢竟，歷史小說是歷史劇的火車頭，火車頭若不往前進，《斯卡羅》熱潮將僅是曇花一現。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航