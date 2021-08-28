三大經驗總結，什麼樣的行為會被女生認為是「情商低」的表現？

文：智遠老師

Hey～大家好，這個月又是一年一度的七夕情人節了。最近我也發現，有一些詢問過我，追求女生問題的男生已經主動出擊，也準備在情人節和自己心儀的女生進入約會階段了，真是替他們感到開心。

所以各位，時不我待啊。

當你現在還在考慮，是不是應該找個女朋友的時候，你的競爭對手已經在考慮要去哪和女生約會了。可能你總感覺，不管是現在、還是以前，自己在追女生的過程中，經常吃力不討好，明明覺得自己已經很努力了，但就是沒辦法脫單。

講白點，這和你跟女生相處的情商高低，真的很有關係。有時候可能就是你一時疏忽，女生就直接給你判刑，你說這樣委不委屈？因為這個月就是七夕了，今天就做個「三大經驗總結」，到底有什麼樣的行為會被女生認為是情商低的表現。

希望你們可以在今年的情人節順利的脫單，可以跟自己喜歡的女生一起留下今年最難忘的回憶。

一、聽不懂女生的話中話

這一點在追求女生時，真的真的很重要。因為「測試與暗示」代表着女生的天性。

你看最常見的，什麼雙關語，拐彎抹角，見人說人話見鬼說鬼話。這些就是女生在男生相處時，最經常出現的說話模式，要是你無法解讀她的「測試與暗示」，那你們的關係有辦法很順利的推進嗎？

要是這些事情，發生在跟女生約會的社交場合裡，你總是聽不懂，當下不光尷尬不說，女生可能就會覺得和你在一起以後，你不是一個很好溝通的男生，甚至你還會給自己鬧出很多笑話。

比如說，當女生一般拒絕男人追求的時候，都很委婉說：「你是個好人，但我們適合做朋友。」對不對，這一聽我們也就懂女生是什麼意思了，無非就是想給彼此找一個台階下。但有些男生他真的聽不懂，還說：「既然我是個好人，妳為什麼不喜歡我？」你這樣說，不就搞得大家很難看了。

再舉個例子

當你向女生邀約：明天一起去看電影啊？ 女生回答：明天沒時間。 你繼續問：那後天呢？ 女生說：後天要加班。

來，從這樣的回答中，女生到底想不想和你看電影，我想大家都好做判斷了吧？可是有人就要說了，那她要是真的忙呢？哎～你還真是不死心啊，我就直接說吧。

一個女生如果對你有意思，想和你看電影，她會跟著解釋而且是有好態度的：「真的不好意思，我還是想看電影的，只不過這兩天工作真的比較忙一點，還是過兩天我們在一起去？」但是如果就只有簡簡單單幾個字：沒時間、要加班，就這麼結束了。你還一直追問，那就真的沒必要了，人家很可能會從對你沒感覺，轉變為你這個人是有毛病的看法。

當然反過來，要是抓不到對方暗示的另一種情況，會更容易讓女生氣死。比如女生跟你說：最近好想去吃看看海底撈，但我一個人去，會不會很搞笑啊？如果你回一句：確實挺搞笑的，大家都會一直看，妳還是別去了。然後勒？當然就沒有然後了。我相信你懂我在表達什麼。

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二、總喜歡滿嘴批評

比如有些男生動不動就喜歡說：賺錢其實很簡單，也就一般般吧。

有一些這樣的行為，在女生面前其實是很掉價的，會讓她覺得你幼稚、不成熟。此外，如果你調侃的對像是自己的朋友、同事，那就更要命。比如在女生面前說起你的朋友：哎呀～他就是個XX，怎麼怎麼蠢，哈哈哈哈。

你以為你是在顯示你們關係很好，只是對朋友的調侃而已，但女生就不會這麼想了，她會覺得你是在背後說朋友的壞話。甚至有些人很喜歡抱怨東、抱怨西，只要是他看不順眼的事情都要說兩句。由此會讓女生聯想到，你是一個喜歡在背後評論別人的人，以後會不會也在背後這樣說我呢？

這樣一想，就會讓她覺得你很不可靠，下意識想要遠離你。而對比之下，一個穩重謙卑，少打嘴炮，更容易讓女生欣賞到自己身上的優點，這樣的人會讓女生相處起來更舒服，也更容易對他產生好感喔。

三、過度展示自己

這一點也是在追求女生的重點注意事項。

之前可能在我寫的文章裡，有提到如何展示高價值。確實，高價值是吸引女生很重要的條件，但如果價值展示過度刻意，也會起到適得其反的效果。總是直接說自己怎麼、怎麼樣，說得多了，就會給女生一種，恨不得讓我知道你有多屌的印象，變得有些掉價了。

舉個例子來說，一個人整天晃著跑車鑰匙，說著自己年收入多少；和一個懂得跟女生相處的人，會友善的提出送女生回家，結果卻發現他開的車很好，這兩種人，哪一種更讓女生喜歡？

所以在追求女生就是一樣的道理。如果你很有錢、有能力、有過人之處，這是很好的高價值，也是你的成就沒錯，可是也要學習低調謙遜，不需要過度刻意展現自己的價值，才會變得非常吸引女生。

說到底，上面提到的一些低情商的行為，無非就是因為不夠成熟的心理素質造成的，也不懂人際交往的基本規則，所以會讓人覺得幼稚和討厭。懂得換位思考，理解女生的需求、低調、謙遜、對他人保持尊重，這一些就是高情商的表現，不光只有在男女交往之中，在所有的人際交往中，都一定對你會有幫助。

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總結

和高情商的人在一起，就像沐浴在春天的陽光下，有一種溫暖、熱情的感覺。反而和低情商的人在一起則是如坐針氈，就算再開心的情緒也會被破壞，那麼情商的高低與否，取決的又是什麼?

就是：擅於語言交流。

語言交流是最能夠體現出一個人的情商，是否善於溝通，對於情商的高低起到至關重要的作用。畢竟每個人都有自己獨特的想法，可以說是上千上萬種。在你說出自己的想法之前，我也無法知曉你內心的真正想法，這時候通過的語言的溝通可以快速達成兩個人，對一件事看法的默契。

所以溝通是一種語言交流，也是要在短時間內讓女生瞭解自己的方式。高情商的人說出來大家都拍手鼓掌表示認同，低情商的人出來大家本能的反感甚至想要讓人閉嘴。這個差異不是因為外表或者物質造成，而是因為不擅於溝通。

本來溝通能力，就是一門很深的學問又是一種為人處世的智慧。所以在追求女生時我們要知道，女人她是非常在意那些微不足道的細節，多到無法想象。她們可能會因為你說的一句話難過好久，也可能因為一句話開心一整天。

在和女生相處、聊天、約會的時候呢，要自然的展現你對她的關懷。在女生心裡，都可能會覺得「哇，這男生好貼心啊」瞬間印象分就提高了不少，就是這樣而已。所以重點在於你自然的展現，有的東西你不說就很有意思，但你說出來就沒有意思了，千萬別把女生，想像成生活不能自理的笨蛋一樣就好，因為你會的，她一樣會。

跟你們分享，屬於我在追求女生的三個經驗總結，你都記住了嗎？

本文經幸福拼圖ZEC99授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航