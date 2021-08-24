誰能在聯合國代表緬甸？超過300萬用戶透過臉書濾鏡支持「民族團結政府」代表緬甸

平行於當權緬甸軍政府的「民族團結政府」（National Unity Government，NUG）在8月17日的例會中，副總統Duval Shei La宣布，保護人民的戰爭不可避免，他們將會決定反攻軍政府的起義日期。

根據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至8月19日超過1007人遭到軍政府殺害，5747人遭關押，255人遭到判刑，包括兩名未成年人的26人，被判處死刑。

緬甸軍事首領敏昂萊在今年2月1日發動政變，成立「國家行政委員會」掌握國家機器。更於8月1日宣布成立「看守政府」，換湯不換藥地任命敏昂萊為總理，並將原本承諾一年舉辦的「公正」選舉延長至兩年。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2021年6月23日，敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席俄羅斯出席「莫斯科國際安全會議」（Moscow Conference for International Security）

誰能在聯合國代表緬甸？

以全民盟為主的跨黨派與民族人士，在4月16日成立了「民族團結政府」，向國際爭取支持；而敏昂萊則成立「看守政府」，任命自己為總理，彰顯對緬甸的控制權，為9月14日召開的聯合國大會，「誰能代表緬甸」的聯合國代表權之戰，已經展開。

曾在聯合國會議出三指反威權手勢，呼籲國際社會協助緬甸恢復民主體制的緬甸大使覺莫敦（Kyaw Moe Tun），軍政府在今年7月向聯合國要求更換大使未果，至今支持民族團結政府的覺莫敦仍在聯合國代表緬甸。

而8月6日美國紐約州警方逮捕兩名緬甸公民，兩人涉嫌密謀殺害或傷害覺莫敦，外界亦有臆測係軍政府所策劃的謀殺行動，但已被軍政府否認，美方也加強了覺莫敦的安全維護。

「（敏昂萊）總司令似乎決心透過成立『看守政府』，來鞏固他的權力控制，而他的控制手段還包括自任該國總理、廢止去年的選舉結果，與企圖解散全民盟。」聯合國的緬甸問題特使Christine Schraner Burgener 在8月10日的記者會表示。

針對緬甸代表權問題，「聯合國不會承認任何一方政府，一切取決於聯合國會員國是否做出決定。」Christine Schraner Burgener 說。「會員國若不做出任何決定，覺莫敦在聯合國合法代表緬甸，而被囚禁的翁山蘇姬與總統溫敏（Win Myint），仍是國家領導人。 」她強調。

過往聯合國針對代表權爭議的作法，個案與不同會員國，都曾提出各種標準，而在歷史上出現各種代表權的決議。先不討論細節與過去個案的情況下，緬甸的民主政府被強行推翻，成員國可能必須考量「聯合國緬甸特別諮詢委員會」（SAC-M）提出的：

「每個當局能行使有效控制；每個當局持有的民主合法性；並遵守國際法。」

而聯合國對緬甸代表權的決定，也將影響聯合國的司法機構「海牙國際法庭」的代表權。

若民族團結政府取得聯合國的合法代表權，便可對國際法庭訴諸政變以來軍政府對人民的暴力與屠殺，而軍政府成員亦是羅興亞人遭受種族迫害的主要被告。

Photo Credit： NUGmyanmar 「民族團結政府」核心領導成員，由左到右：副總統Duwa Lashi La、國務資政翁山蘇姬、總統溫敏、總理Mahn Win Khaing Than

爭取聯合國的認可，人民的支持更重要

民族團結政府（NUG）支持的「總罷工協調機構」（General Strike Coordination Body，GSCB）8月10日在臉書上發起串連運動，號召用戶使用大頭照濾鏡，標示「Accept NUG, Reject Military」（承認NUG，否決軍政府），要求聯合國接受民族團結政府代表緬甸。

GSCB表示，截至8月15日已超過300萬用戶使用臉書濾鏡頭貼。

軍政府對此網路行動非常憤怒，指控63名藝術家、藝人與意見領袖變更他們的臉書頭貼，違反今年8月1日才修正的《反恐怖主義法》。

根據該法，勸說、宣傳和招募任何人參加任何恐怖團體或恐怖活動的行為，刑期從3年增加到7年。

緬甸當地媒體《Mizzima》在8月15日報導，仰光西區警察局要求仰光地區的所有鄉鎮，編制參與更換臉書頭貼的名單。

30歲的Ko Ye Mon（化名）擁有政治學學位，他對《Myanmar Now》表示，「這個網路行動可以展示我們推翻軍事獨裁的訴求，就算什麼都沒發生，也足以威脅到軍隊士氣。」

「它展示了緬甸人民的態度，儘管人民沒有因此而直接受益。」「而換頭貼的串連行動，也能幫助你的朋友表達自己的態度。」他說。

「緬甸人民支持誰？聯合國與國際社會必須在大會召開前瞭解這點，我們希望國際社會傾聽我們的聲音與願望。」一位GSCB對《Myanmar Now》說。

人民的對民族團結政府的支持，更展現在「勝利之春彩券」的銷售，民族團結政府的目標是10天內銷售50萬張，每張緬幣2000元，約1.2美元。

自今年2月政變後，民眾發動的「公民不服從運動」（Civil Disobedience Movement，CDM），在緬甸各領域蔓延，其中以公務員的罷工，讓軍政府至今仍難以維持國家行政機器的正常運作，包括公立醫院、各級學校老師與大眾運輸系統。過去半年來，公民不服從運動已被證明深遠的影響力，但受苦的是到處躲藏、失去收入的公務員。

Photo Credit: AP / 達志影像 今年2月7日，在亞洲皇家醫院的醫護人員，在醫院外高舉三指，表達對在仰光遊行民眾的支持

第一批5萬張彩券在8月15日推出，一小時內銷售一空，營收達1億緬元，約6萬760美元。民族團結政府表示，銷售額的70%將運用於支援公民不合作運動與反軍政運動，30%由中獎者持有。

政變前，緬甸人熱中購買國營彩券，許多彩券商在路邊擺張桌子即可銷售，而高達15億緬元（約91萬美元）的頭獎，讓國營彩券廣受歡迎。

政變後的緬甸公民不服從運動，包括抵制各種向軍政府繳納的費用，包括納稅、國營企業產品與彩券。國營彩券數次開獎延後，許多彩券行倒閉。

這與民眾熱烈支持「勝利之春彩券」形成巨大的反差。

彩券銷售第二天，官網被熱情的民眾擠爆，超出負荷而暫停運作，以處理當天售出的7萬2000多張彩券。

儘管軍政府透過國營媒體，要對緬甸境內購買彩券的人祭出法律行動，民族團結政府也呼籲民眾不要留下真實姓名與電話。而大多數緬甸境內民眾購買「勝利之春彩券」，是對民族團結政府與罷工公務員提供財務支援，最終目標都是推翻軍政府。

「我只是盡我所能，有沒有中獎其實我不太在意。」一位不願具名的仰光民眾對媒體《The Irrawaddy》說。

儘管銷售熱烈，但緬甸境內民眾必須透過線上支付購買彩券，而線上支付與網際網路掌握在軍政府手中。

有民眾為了規避軍政府透過線上支付與手機訊號基地台的追查，「他們特地買新手機與sim卡，遠離住家去操作線上支付，買完彩券後便將新手機與sim卡關閉。」一位不願具名的民眾表示。

註：關於如何購買「勝利之春」國際摸彩券，許多國外聲援緬甸網站架設募資網頁：新加坡的募資網站請點此

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒