2021/09/05,
生活

告白失敗還有機會嗎？理性盤點你在感情中會不會勝出的關鍵有哪些

告白失敗還有機會嗎？理性盤點你在感情中會不會勝出的關鍵有哪些
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我們想讓你知道的是

如果你的表現跟其他競爭對手，差不了太多，甚至你的表現低於對手的平均值。你是很難在這場競賽中勝出的。那麼我們接下來就來理性盤點一下，決定你在一段感情中，會不會勝出的關鍵有哪些。

文：亞當老師

「告白失敗還有機會嗎？」

這個問題就像是月經文一樣的出現，每個人都有他不同的說法。但是如果你要問我有沒有機會？我認為這就像是最近在網路上面流傳的很熱門的數學考題：

7+8÷4×6+2÷1

這個題目有人說答案是9.3，有人說是20，也有人說是21，但是最終答案是多少，很簡單，就是21。為什麼？因為數學題一個大原則就是「先乘除，後加減，然後由左至右」。所以7+8÷4×6+2÷1=7+12+2=21。

這時候就有人會跳出來：

難道7+8不能先算嗎？

還是4x6不能先算嗎？

我的想法是，你的確可以這樣算，但是如果你的算法跟世界上大部分的人的算法都不一樣，你要全世界反過來接受你的方法。這樣的堅持和誤解只會讓你踢到鐵板而已。說到這，對於告白失敗這件事有沒有機會，這其實也跟前面這條數學題，所遭遇到的問題很類似，都是一個邏輯及順序的問題。

如果從一開始你就沒有弄清楚這個邏輯順序，不知道所謂「先乘除，後加減，然後由左至右」這樣的算法流程。你覺得不管你再怎麼用心去計算，最後有可能能夠獲得正確的答案嗎？

其實告白這件事回歸到原點，就是要一個女人放棄她擇偶的自由，選擇跟你在一起。接受告白，這對於女人而言，是一個賭注，如果你要成功，你勢必要有能力可以去讓女人認定，你是跟其他追求者比較起來，是與眾不同的，是可以帶給她幸福的，是可以了解她的，是可以看得見未來的。

相反的，如果你的表現跟其他競爭對手，差不了太多，甚至你的表現低於對手的平均值。你是很難在這場競賽中勝出的。那麼我們接下來就來理性盤點一下，決定你在一段感情中，會不會勝出的關鍵有哪些。

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關鍵一：是否了解自己的優缺點

很多人在愛情的世界中，是無法衡量自己的優點和缺點的，更別說是可以表達的出來。所以當他接近想要追求的異性時，他是沒有辦法讓異性明白他有什麼優點的。也因為不明白自己有什麼缺點了，所以他也不可能成為一個能夠持續為自己的人生進步的人。

在兩性追求，如此激烈的大環境下，如果你在女生心目中就是一個普普通通，沒有特色的異性，你覺得你該怎麼讓女生把她寶貴的生命投資在你身上，成為你的另一半呢？

關鍵二：是否了解讓女生心動的元素

這個問題可以拆成三個面向

  • 第一是你對於讓女生心動的元素了解多少？
  • 第二是你是否充份了解眼前這個女生？
  • 第三是你是否知道這樣的女生，需要什麼元素才能讓她心動？

這是三個有連續性，但是也是獨立的三個問題。但是往往戀愛經驗不足的男生，會認定只要能跟一個女生保持持續互動，就可以追到她。

這也常常發生在告白失敗後的例子，許多男生雖然被女生拒絕，但是他認為只要持續可以再互動，就能夠成功。會這麼想的男生，就是對於這三個面向，完全沒有概念，才會出現的狀態。

因為在聊天的世界中，什麼主題都是可以聊的，但是什麼樣的主題能夠讓你跟女生的關係有所推進，這才是真正成敗的關鍵。如果你對於這一塊完全是模糊的，那無疑你不是在追女生，你只是單純的在賭注而已，只是用一種錯誤的方式，不斷的賭注，只求能誤打誤撞，期待瞎貓能遇到死耗子，然後就成功了。

然而事實的真相是，有這樣想法的朋友，大多都是很難找到另一半，也很難維持長期關係，甚至兩人的關係可能是建構在單純物質上的交換，而不是心靈契合的穩定關係。

關鍵三：是否懂一個女生

很多男生都說他很了解一個女生，但是如果真的給他一份女人資料表讓他填寫，卻會發現其實他對這個女生的掌握，真的就只是皮毛而已。

我們把話題拉到前面提到的，女人要答應一個男人的告白，這對於她來說，也是個賭注。你是要一個女生怎麼把自己的青春交給一個完全不了解自己的人身上，而這個人卻口口聲聲的說愛她，這不是很矛盾的事情。如果你沒有辦法讓女生覺得你是真正了解她的，那麼你做再多的付出，也是沒用。

本文總結

在這篇文章中，不難發現很多人都期待在告白失敗後，能夠有敗部復活的機會，但是大多數的人，並不會去檢討自己是因為什麼原因失敗，而只能把重點放在還有沒有機會。

試問一件事，就算還有機會，但是如果你還是只想繼續用原本失敗的方式追求。那最後是會成功，還是失敗，我想這答案已經很明顯了吧。

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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