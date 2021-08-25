2021/08/25,
國際

阿富汗淪陷考驗德、法大選，「歐洲戰略自主」呼聲再起

阿富汗淪陷考驗德、法大選，「歐洲戰略自主」呼聲再起
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

此次阿富汗淪陷，歐洲再度掀起不能過度仰賴華府的呼聲，但歐洲在防務上仰仗美國大量軍事投資，未來如何走出一條穩定跨大西洋關係，但又能符合歐洲利益的道路受到矚目。

文：唐佩君（中央社駐布魯塞爾特派員）

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）重新掌權增添變數，歐洲再次掀起不依賴美國的「戰略自主」呼聲，而難民危機可能重演勢必牽動政治局勢，這項難題將考驗德國及法國大選。

美國與歐洲多國在阿富汗駐軍20年後決定撤軍，但塔利班快速攻城掠地，8月15日兵臨首都喀布爾，在阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）逃亡後重新掌權，成千上萬欲逃離阿富汗的民眾聚集機場，全世界目睹混亂與絕望的畫面。

阿富汗的快速淪陷，令歐洲對美國情勢判斷可信度產生懷疑，有報導指出德國總理梅克爾（Angela Merkel）雖沒有直接批評美國總統拜登（Joe Biden），但她在不公開場合直言草草撤軍是一大錯誤。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在美國前總統川普（Donald Trump）時代，推動歐盟安全政策「戰略自主」以減少倚賴美國，此次阿富汗淪陷，歐洲再度掀起不能過度仰賴華府的呼聲，但歐洲在防務上仰仗美國大量軍事投資，未來如何走出一條穩定跨大西洋關係，但又能符合歐洲利益的道路受到矚目。

在對外謀求「戰略自主」課題之外，阿富汗快速變天讓歐洲更頭痛的問題是如何避免2015年敘利亞難民危機重演，當時梅克爾廣納難民，卻引發融入社會不良、甚至恐怖攻擊等問題讓許多德國人不滿，導致梅克爾領導的政黨支持率下滑。

隨後荷蘭、法國民粹右翼政黨勢力也藉難民議題趁勢坐大，高喊排外反移民，甚至更激進要脫離歐洲聯盟。

阿富汗被塔利班接管後，難民潮問題已為今（2021）年9月以及明（2022）年4月即將大選的德國、法國加入新變數。梅克爾接班人拉舍特（Armin Laschet）正陷入苦戰，梅克爾8月16日即公開表態，德國沒有打算接納許多阿富汗難民，不願見到2015年歐洲的難民危機重演。

8月21日土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）與梅克爾通話時警告，若沒有在阿富汗與伊朗採行必要措施，可能會引爆新一波移民潮。德國大選已進入倒數時刻，如何處理難民議題恐將影響各政黨支持度。

馬克宏8月16日也針對阿富汗局勢發表演說，表示要協助曾幫助法國的阿富汗雇員，但也強調應「預防與杜絕可能的大量非法移民潮」，結果引發眾多政治人物批評。

法國民調機構PollingVox表示，馬克宏所言正是法國人想聽的話，即民調指出三分之二的法國人認為難民對國家不是一件好事。如何平衡人道考量及國內支持，難民將成為歐洲大選中的重要議題。

新聞來源：特派專欄 阿富汗變天歐洲要戰略自主 難民考驗德法大選（中央社）

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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