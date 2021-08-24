塔利班最強部隊「哈卡尼網絡」出任要職，西方懷疑安全承諾並憂蓋達組織再起

首圖為「哈卡尼網絡」創辦人賈拉魯丁・哈卡尼（右），已於2018年逝世

編譯：吳宗宜

武鬥派組織「哈卡尼網絡」擔任要職，塔利班不演了？

8月19日塔利班（Taliban）高層於首都喀布爾齊聚，討論新政府之組成，阿富汗全國協調高級委員會（High Council for National Reconciliation）主席阿布杜拉（Abdullah Abdullah），會見了塔利班高層、阿富汗最好戰的團體代表「哈卡尼網絡」（Haqqani）領導人西拉傑丁（Sirajuddin Haqqani）的叔叔卡利（Khalil al-Rahman Haqqani）等人，並宣布他們將負責喀布爾的安全，他表示：「哈卡尼網絡將努力為喀布爾公民，提供適當的安全保障。」

卡利在2011年2月被美國財政部列為全球恐怖份子，懸賞500萬美元，他也被列入聯合國恐怖分子名單。然而卡利在8月20日卻公開出現在喀布爾的街頭，被民眾簇擁著在清真寺內發表演說，「我們在阿富汗的首要任務就是安全，如果沒有安全就沒有生活，我們將會提供安全保障，為男性和女性提供經濟、貿易及教育的機會，不會有任何歧視。」該演說獲得民眾熱烈歡迎。

哈卡尼網絡與各地的聖戰組織有著密切的聯繫，包括與蓋達組織（Al-Qaeda）長期往來，近年也被指控犯下部分死傷最慘重的攻擊行動，奪走無數平民、政府官員與外國士兵的性命。在塔利班於8月15日接管阿富汗政府後，儘管哈卡尼網絡惡名昭彰，他們預計仍將在新政權中扮演關鍵角色。

《美國之音》報導，塔利班將喀布爾維安交給哈卡尼網絡的決定令人震驚，此削弱了塔利班表示將走向比前一次執政（1996年至2001年）時期更加溫和的承諾，這也增加了蓋達組織重回阿富汗的可能性，可能違背塔利班領導人去（2020）年11月在卡達和談時做出的和平承諾。

一位不願透露姓名的英國情報官員告訴《美國之音》，「塔利班讓哈卡尼網絡負責喀布爾安全的事實令人沮喪，哈卡尼網絡和蓋達組織間有著悠久的歷史，你甚至可以說他們的過去是交織在一起的，他們不可能斷絕關係。」

退休的英國外交官羅伯茲（Ivor Roberts）告訴《美國之音》：「本來以為塔利班會更聰明一點，但相反地，他們讓鬆散聯盟中最糟糕的因素浮上檯面，向婦女和公民社會發出了可怕的信號。我認為這增加了阿富汗再次成為國際恐怖主義滋生地的可能性，且可能永遠不會與蓋達組織斷絕關係，他們和蓋達組織關係深厚且密切，一直是如此。」

在美國前總統川普（Donald Trump，港譯「特朗普」）於2020年2月與塔利班達成的協議中，該組織的領導人同意「不允許其任何成員、其他個人或團體，包括蓋達組織，利用阿富汗的土地威脅美國及其盟友的安全。」

現在哈卡尼網絡被塔利班新政權中賦予要職，此令美國憂心忡忡。

美國財政部在1月份提交給給五角大廈的報告指出，儘管塔利班向美國駐卡達外交官作出保證，但哈卡尼網絡和蓋達組織兩個團體之間持續保持聯繫。

《美國之音》報導，英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）警告，雖然蓋達組織在阿富汗的基礎設施已被拆除，但該組織可能會尋求在那裡重建一些訓練場地。

對於蓋達組織是否會在阿富汗捲土重來，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對《NBC》表示，庇護一個想要傷害西方的恐怖組織不符合塔利班的利益：「他們知道上次窩藏襲擊美國的恐怖組織時發生了什麼，重蹈覆轍不符合他們的利益。」

《News18》報導，在塔利班接管阿富汗後舉行的聯合國安理會會議上，印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar）指出，阿富汗發生的事件增強了全球對中東地區和國際安全的擔憂：「哈卡尼網絡的活動增加，證明了這種日益增長的焦慮。無論是在阿富汗還是印度，像虔誠軍（Lashkar-e-Taiba）和穆罕默德軍（Jaish-e-Mohammed）這樣的反政府武裝團體繼續受到鼓舞，我們絕不能容忍恐怖分子正在籌集資源的事實。」

上一次塔利班在阿富汗執政時，印度拒絕承認塔利班在阿富汗的政權，這被視為巴基斯坦與印度間的角力，因為眾所周知，巴基斯坦是幾個在印度的恐怖組織的根據地，而巴基斯坦的三軍情報局（ISI）也被認為是哈卡尼網絡的主要贊助者之一。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

哈卡尼網絡是什麼組織？

哈卡尼網絡是一個遜尼派伊斯蘭激進組織，由著名反蘇聯聖戰分子哈卡尼（Jalaluddin Haqqani）所創立，哈卡尼曾是美國中央情報局（CIA）的重要棋子，在美國及其盟友（如巴基斯坦）提供武器和資金的幫助下，成為反抗蘇聯佔領阿富汗的游擊隊領導人。

蘇聯退出阿富汗後，哈卡尼與各國聖戰分子，包括蓋達組織前領袖賓拉登（Osama bin Laden）均有密切聯繫。

哈卡尼後與1996年取得阿富汗政權的塔利班結盟，並出任塔利班政權的部長職位，直到塔利班在2001年被美國推翻。2018年，塔利班宣布哈卡尼因病逝世，他的兒子西拉傑丁正式接掌哈卡尼網絡。

由於具備強大財力與軍事實力，加上冷酷無情的作風，哈卡尼網絡雖然隸屬塔利班旗下，但擁有半自主權，直接向塔利班最高委員會報告。該組織主要的活動範圍在阿富汗東部，據稱延伸過邊境直到巴基斯坦西北部。

哈卡尼網絡近年來在塔利班領導階層佔據更顯著的位置，不只西拉傑丁在2015年被任命為塔利班的副領導人，其曾被阿富汗政府政府監禁並判處死刑的弟弟阿納斯（Anas Haqqani），自喀布爾於8月15日淪陷以來，已代表塔利班與阿富汗前總統卡爾扎伊（Hamid Karzai）及全國協調高級委員會主席阿布杜拉舉行了多次會談。

哈卡尼網絡是美國和聯合國列冊制裁的恐怖組織，過去20年在阿富汗曾發動多起慘絕人寰的恐怖攻擊事件，以運用自殺炸彈而惡名昭彰，該組織有能力對軍事設施與大使館，策畫複雜且能造成巨大傷亡的攻擊事件。

該組織策畫的恐攻包括2008、2009年印度駐喀布爾大使館的兩次自殺性爆炸攻擊；2011年6月與阿富汗塔利班聯合進行的對喀布爾洲際酒店襲擊；2011年9月更對喀布爾各主要目標進行為期一天的襲擊，包括美國大使館、國際安全援助部隊（ISAF）總部、阿富汗總統府和阿富汗國家安全局總部皆無一倖免。

2012年，十幾名身穿自殺背心的哈卡尼戰士，襲擊美國位於阿富汗東南部霍斯特（Khost）的基地；2013年10月，阿富汗軍方在阿富汗東部截獲一輛哈卡尼網絡的卡車，上頭載有多達28公噸爆裂物，是有史以來最大的卡車炸彈；2017年哈卡尼網絡在德國駐喀布爾大使館附近，發動卡車爆炸攻擊造成96人死亡。

哈卡尼網絡也被指控策畫多起暗殺、綁架行動，包括在2008年試圖暗殺時任阿富汗總統卡爾扎伊，並多次綁架西方國家官員與公民要求贖金或換囚，該組織亦參與了阿富汗和巴基斯坦的多項犯罪活動，包括敲詐、綁架勒索和走私。

西方國家一直懷疑哈卡尼網絡與巴基斯坦軍事機構有聯繫。《France24》報導，美國海軍上將馬倫（Mike Mullen）在2011年稱該組織為巴基斯坦情報部門名副其實的「武器」。

《News18》報導，據美國情報的報告，哈卡尼網絡主要位於巴基斯坦北瓦濟里斯坦，該組織維持著一支強大的部隊，人數在3000至1萬人之間。

聯合國6月發布的報告中稱，哈卡尼網絡是塔利班最強的戰鬥部隊，擁有技術嫻熟的核心成員專門從事複雜的攻擊，並提供如簡易爆炸裝置和火箭製造的技術，且哈卡尼網絡是塔利班、蓋達組織及其他外國恐怖組織之間聯繫與合作的樞紐。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊士範