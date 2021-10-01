國民黨祭出「焦土戰」第四度癱瘓議事，綠委批：只為了給黨內深藍交代

從不滿蘇貞昌未就「3+11」道歉，到質詢名單次序與議場開門時間；國民黨團今（1）日佔領議場，杯葛行政院長蘇貞昌上台備詢，民進黨立委則在現場留下多個標語反嗆國民黨「無理取鬧、不敢質詢」，立法院院會再次進入空轉狀態。

這也是從本會期開議至今，國民黨第四度杯葛議事，中間雖然經歷幾次黨團協商但都未能達成共識。民進黨不分區立委洪申翰則直言，國民黨杯葛各黨派的總質詢毫無理由，只是為了給黨內深藍一個交代。

從開議至今，國民黨4度杯葛院會

蘇貞昌本來預計從9月17日開議當天，先進行「3+11決策過程專案報告」，然後是「COVID-19疫苗接種相關事宜專案報告」，接著是施政報告，不過當天國民黨立委不滿行政院所提報告中沒有針對「3+11」檢討，阻擋蘇貞昌上台，要求他為錯誤決策道歉；當天會議時間結束前，蘇貞昌仍無法上台報告，議事空轉一天。

Photo Credit: 中央社 立法院17日邀請行政院長蘇貞昌進行「3+11」決策過 程專案報告，國民黨立委不滿行政院所提報告內容， 撕毀後往蘇貞昌方向丟擲。

後來行政院在9月24日提出「3+11補充報告」，蘇貞昌在報告中表示，看到國人因疫情受苦，對於給國人照顧沒有到百分之百好，以及每一條寶貴生命消逝，他深感遺憾與抱歉。但國民黨團對於報告內容仍不滿意，在黨團協商時提出異議，協商未能獲致共識，重啟3+11專案報告觸礁，蘇貞昌也無法上台做施政報告。

蘇貞昌在9月28日再次赴立院進行施政報告並備質詢，雖然民進黨立院黨團成員前一晚就在議場前守夜排隊，但隔天仍被國民黨搶先跑進議場，雙方爆發肢體衝突，最終由民進黨立委蔡易餘等人佔領發言台，國民黨眾人則將發言台團團包圍。

蘇貞昌在2小時後由其他民進黨立委護送進入一場，他登上發言台後便快速喊出，「蔡副院長、各位委員先進，承蒙邀約來立法院做施政報告。是要讓國家安全、社會安定、人民安全、台灣永續發展、經濟成果分享，謝謝大家。」短短54字，就匆忙下台，國民黨團此起彼落的罵聲，「蘇貞昌滾出去！」

Photo Credit: 中央社 立法院會28日繼續邀請行政院長蘇貞昌（紫色口罩者）進行施政報告並備質詢，蘇貞昌備詢時國民黨立委陳玉珍（後右2）欲上前阻擋，民進黨立委王美惠 （綠色口罩者）等人組成人牆保護蘇貞昌完成備詢。

後來藍綠雙方又再次因為質詢名單次序引爆衝突，國民黨團質疑立法院副院長蔡其昌主持議事不公，國民黨立法院黨團總召費鴻泰痛批作弊，主張9月28日當天的院會議事「自始無效」，要求立法院為此道歉，否則不再和民進黨團進行任何協商。

到了10月1日，國民黨立委選擇前一天（9月30日）就在議場前靜坐守候，並於今早議場開門後進場，集體占領官員席，持續杯葛議事，並推倒備詢台宣戰，高舉「程序正義已死」標語；黨團書記長陳玉珍更提出臨時增列195案討論事項，其中有教育部學習議程遺失、釋迦蓮霧外銷等相關熱門議題，「不容許民進黨汙名化，國民黨只會武鬥」。

陳玉珍表示，這些都是重大的議案，但是民進黨看到拿不到排案優先權後，直接就選擇離席，國民黨今天也沒有霸佔主席台，開會時間到了，院長也沒出來主持會議，顯然就是存心想讓今天議程空轉，不想討論國人關心的重大議題。

後來國民黨則持續在議場坐在官員席，而宣布休息後，立法院今天整天都未再開會。

民進黨黨團總招柯建銘則表示，立法院現在僵局當然要協商，「如果國民黨要放棄質詢，那也尊重」。他說，現在總預算尚未付委，還要備詢，五倍券預算也還在委員會，院會裡要處理很多國家重要制度和法案，希望國民黨可以懸崖勒馬。

柯建銘甚至呼籲剛贏得國民黨主席的朱立倫，「這是你要的立法院黨團嗎？放縱你的黨團，如此破壞議事規則，如此不執行，你這樣對得起你的選民嗎？」不過民進黨團中午時解除甲級動員，下午也並未有任何動作。

蘇貞昌今天受訪時說，台灣防疫成功，經濟成績是11年來新高，國民黨這樣亂，讓政府空轉，相信不是人民所樂見。

民進黨立委批：根本是為了解決黨內深藍的焦慮

立委洪申翰表示，國民黨團並非為了擋下法案或政策才「焦土戰」，只是在找各種理由阻擋議事進行。從一開始的不滿3+11報告，到現在連各黨委員們的總質詢，國民黨都要阻擋跟杯葛。總質詢明明就是各黨派的委員們，能夠實質監督行政院長最重要的議事機會，連總質詢都要杯葛，「如果覺得報告跟調查不夠完整，為何不好好質詢問倒行政院？」。

洪申翰也說明，9月28日，時代力量立委邱顯智質詢時，國民黨楊瓊瓔衝上來把邱顯智的麥克風搶走，讓邱顯智無法繼續質詢。邱顯智不希望自己總質詢的權利被國民黨阻擾，因而同意依議事規則更換總質詢的順序，以求能夠順利進行總質詢。但國民黨知道邱委員更換順序後惱羞成怒，又以此大鬧了一波，控訴立法院讓邱委員換順序。

洪申翰更直言，國民黨這些講不出目的的議事杯葛，說穿了就是做給自己黨內的鐵桿深藍交代而已，因為國民黨黨主席選舉，證明黨內深藍族群認為現在國民黨太過軟弱，非常不滿，造就張亞中得票狂飆。雖然張亞中最後沒當選，但國民黨內這些鐵桿深藍不滿的壓力已經表達得非常清楚。所以國民黨的委員其實私下也叫苦，經過黨主席選舉後，不拿出阻擾行政的強硬動作，回去會被這些深藍支持者「殺頭」。

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核稿編輯：翁世航