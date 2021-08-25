自民黨橫濱市長選舉慘敗：連「政治起家厝」都守不住，菅義偉政權搖搖欲墜

從政故鄉致命一擊

日本神奈川縣橫濱市長選戰在8月22日揭曉，現年48歲的前橫濱市立大學教授、由在野黨立憲民主黨推薦的山中竹春，以50.6萬票之姿擊敗眾家對手。其中包括現任市長，75歲的林文子更是落得只有第三名，僅拿到19.6萬票落選。然而，最受到關注的是第二高票的小此木八郎，代表自民黨的他，在苦戰一個多月後依舊以32.5萬票敗北，再度打擊自民黨政權。

現年56歲的小此木八郎，在敗選的記者會上簡單表示「我的說明能力不足、力量不足」，隨後他也震撼宣布退出政壇。先前7月中，他才為了投入橫濱市長參選辭去眾議員職位，也宣布不會再出馬參選，一場選舉簡單俐落地結束了他超過20年的政治生涯。

事實上，在去（2020）年菅義偉政權走馬上任之際，小此木被任命為國家公安委員會委員長等大任，但他將政治生涯堵在橫濱市長上，不慎在此次選戰中落馬。

橫濱市長選戰這次的主要焦點，環繞在賭場設置與否，在當地引起極大的爭論。賭場度假村在菅義偉還在內閣官房長官任內時，就屢屢被拿出來討論，但由於爭議太多時時未能執行的議題。而代表反對方的山中竹春就高舉反對賭場設置大旗，原先沒沒無聞的他，由於有數據科學與美國公衛研究等專業，憑藉著新冠防疫的專業批評迅速異軍突起，最後人氣飆升獲得市長寶座。

菅義偉在選後隔天表示「謙虛接受一切結果」，然而菅義偉的打擊之大可想而知，出身秋田鄉下的菅義偉，政治生涯出道卻是在橫濱，而當年提拔他進政壇的，正是小此木八郎的父親小此木彥三郎。

回顧政壇出道起點

菅義偉當年在大學畢業後，曾經短暫進入公司上班，不過深感救國志向的他，工作幾年後就決定要往政治圈發展。透過大學就職課的介紹下，輾轉認識了大學學長、前眾議院議長中村梅吉的秘書，隨後菅義偉就被介紹給小此木彥三郎做秘書。1983年小此木彥三郎在中曾根康弘內閣當上通商產業大臣時，菅義偉也被提拔擔任大臣秘書官，在身旁隨侍就是11年。

小此木八郎在念小學時，就對「菅義偉哥哥」秘書的奔波相當有印象。等到1987年，菅義偉決定出來參選橫濱市議員時，小此木彥三郎更是全力支持，最後菅義偉順利高票當選進軍政壇，而小此木八郎則是在1989年大學畢業後，回來擔任父親彥三郎的秘書，並準備接任父親將來在橫濱市內的政治地盤。

但不料，小此木彥三郎在1991年時，不幸在眾議員第二會館內從樓梯上摔下來頭部著地昏迷，在經過一個月後還是宣告不治，享壽63歲。由於小此木家從第一代小此木歌治就任眾議員以來，三代一直在橫濱有著豐厚的基業，但是才剛大學畢業兩年的八郎，當時還無法勝任父親遺留下來的政治地盤。這時，過往相當忠誠的菅義偉，就在旁邊輔佐八郎，宛如戰國時代忠臣般，將小此木家的根基持續紮穩。

菅義偉在橫濱市議員任內，開始善用他在秘書時期的豐厚人脈，在橫濱建構政治根基，加上當時已經有內閣大臣秘書官經驗，在橫濱市政壇可說是游刃有餘。包括隨後的市長等，許多人事案的任用也會參考他的意見，雖然菅義偉只做兩屆市議員後進軍國會，但是在當年橫濱市已經有「地下市長」之稱，不只扶持小此木家，自己也在橫濱有了一席之地。

參選橫濱市長卻慘敗的小此木八郎｜Photo Credit: AP / 達志影像

重挫黨內政治威信

由此看來，菅義偉跟小此木八郎可以說是關係深厚外，還是提拔他政治生涯的恩人世家，因此在這次的橫濱市長選戰中，小此木八郎也是壯士斷腕，寧可放棄內閣職位與長年就任的眾議院議員之職，也要回鄉參選。不過人算不如天算，面對山中竹春異軍突起，落敗的小此木八郎，土生土長在橫濱56年，祖父傳下來的根基都無法守下，實在無顏面對江東父老，最後退出政壇某種程度上也是告老還鄉。

更被高度懷疑的，則是菅義偉在黨內的威信，如果連當初的恩人世家，還是現任首相輔選的選舉都可輸掉，那面對即將到來的眾議院大選，就不免會出現「脫菅潮」，樹倒猢孫散的尷尬場面。在這次大選輔選的官房副長官坂井學，就在22日坦言「自民黨身份無法推薦，無法整合」是主要敗因，因為另一對手林文子也有一些自民黨支持賭場的市議員支持，最後釀成分裂。

更何況橫濱市長選舉只是地方級選舉，照理說首相其實不用越級幫忙，因此「菅義偉支持反而輸了」的寒蟬效應也會不脛而走。就有自民黨幹部跟《每日新聞》坦言「市長選戰贏了輸了都還好。但如果被當成是首相代理選舉的話，（黨內）情勢只怕會愈來愈惡化。」

近來菅義偉政權的支持度一直在30％左右浮動，小此木八郎也是去年菅義偉選總裁時，整合河野太郎、萩生田光一與小泉進次郎等人的核心人物，假若小此木就此勇退，對總裁選戰的戰略、以至於眾議院何時解散等時程都會出現影響。

連任也成「兩面刃」

其中對於下一任總裁選舉，菅義偉雖然已經表明要出馬，但是另一個老面孔，前自民黨政調會長岸田文雄再度出馬的可能性也相當高。雖然在黨內的派閥勢力不算多，但如果能聯合二階派還有其他年輕世代的信任，加上地方黨員投票的支持，也是有實力與菅義偉對決。只是岸田跟菅都有「溫吞」的既定印象，如果沒有衝擊力，對現在的政權營運來說不會有太多加分。

至於去年在總裁選戰上跟菅義偉一決雌雄的石破茂，則是在23日持續強調召開臨時國會的重要性，並對記者團採訪表示「擁有雙面優勢（黨員投票與議員投票）的總裁選戰只會讓政治停滯不前。一定要取得日本國民們的理解才是」，並認為總裁選戰應該在眾議院選舉後，穩定局勢下再重選較好。

面對目前的局勢，菅義偉在黨內尚有第一大派閥，也是安倍所屬的細田派與第二大麻生派支持，總裁選戰贏面仍高。只是面對疫情擴大到全日本，「防疫不力」的指責聲浪接踵而至，勢必也會影響黨內權力鬥爭，首相官邸周邊人士就對《朝日新聞》表示：「就算菅能連任，只要眾議院席次大幅減低，一定會有黨內逼退聲浪」，連不連任對菅義偉來說，變成兩面刃。

包括《朝日新聞》與《每日新聞》都在24日的社論表示，橫濱市長選戰中可以看出國民從頭開始出現對政權的不信任，小此木只是被這波大逆風掃到颱風尾，菅義偉要慎重檢討。

《產經新聞》則認為，菅義偉要恢復人民信任已經很不容易，僅剩的一個月只能從防疫對策全力回堵疫情。總裁任期的最後一刻，在「政治起家厝」遭逢重摔，菅義偉政權的執政最後期末考，僅能善用最後的補課時間全力衝刺。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航