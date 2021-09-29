在貧瘠的東部偏鄉，為長者帶來日照光輝：一粒麥子基金會「多功能日照中心」的理想與現實

人口高齡化是台灣正在面對的課題，尤其在地廣人稀、老年人口比例高於全台平均值的花東地區，失能、失智長者的晚年照顧議題更是迫切。被中央山脈完整阻隔的東部偏鄉，既是世外桃源，卻也是照顧資源較為貧瘠之地；當外部資源難以進入，偏鄉長輩也無法離開家鄉時，要在東部偏鄉推展長者照顧服務，勢必要仰賴在地照顧專業組織結合社區的力量，共同推動照顧服務。

自2014年起，一粒麥子基金會陸續在台東、花蓮、台南三處開設日間照顧中心，服務偏鄉長者，近年更積極與在地社區連結，不只為長者提供全人服務，協助長輩重拾力量、為自己建構活力新生活，也整合居家服務、家庭照顧者支持系統、社福諮詢轉介等多元服務，讓家屬能喘口氣，也讓即使是身在後山的遲暮長輩，猶能有日照光輝。

老年人口比例超過全台平均值，花東偏鄉長者的照顧缺口怎麼補？

花東地區老年人口比例長期高於全台平均，以行政院主計處統計（2020）為例，台灣65歲以上老年人口比例為16.07％，而花東地區的老年人口比例皆超過17%；儘管並不是比例居冠的縣市，但由於地處偏遠、資源相對匱乏，且青壯年人口外流嚴重，導致長者照顧的問題更加嚴峻。

因此，由台東基督教醫院設立的「一粒麥子社福基金會」，希望為偏鄉長者建構「日有所照」的多功能日間照顧中心，讓長輩能在白天時有個溫暖去處，也讓家屬能喘口氣休息或好好工作。

「花東地區有許多獨居長者，他們往往是經濟弱勢，沒有年輕人可以幫忙照顧起居，且偏鄉交通不便，無論是生病就醫或採買生活所需都不容易，因此長輩總是獨自待在家裡，默默承受孤獨老。」​​一粒麥子基金會執行長林木泉表示，其實偏鄉的獨居長輩不一定都是失能無法自理，而是需要一個可以踏出家門與人交流互動的機會，「否則一個人在家孤獨久了，會愈來愈孤僻，身心健康都會受到影響。」

Photo Credit:TNL Brand Studio 一粒麥子基金會林木泉執行長

因此，一粒麥子基金會透過「社區式服務」實踐偏鄉長者關懷，為長輩的晚年生活增添色彩，也為在地青年提供工作機會。

林木泉執行長說明：「在社區照顧模式下，長輩基本上可以住在自己家裡，這也讓長輩比較習慣和安心。同時多功能日照中心提供居家服務，有需要的話照顧服務員可以到家裡協助長輩洗澡、煮飯、送餐；若有外出需求，也有專用復康車可以接送。最主要是透過『多功能日照中心』這個場域，讓長輩可以快樂出門與人交流連結。」

Photo Credit：一粒麥子基金會 一粒麥子基金會的多功能日照中心作為社區式照顧的核心服務，不只提供聚會場所，若長輩需要陪同外出採買，照顧服務員也能協同前往。

一粒麥子基金會所建構的「多功能日照中心」與一般的安養中心、日照中心截然不同，安養中心主要提供長輩24小時的照顧服務，長輩必須以安養中心為家；而日照中心則較為彈性，長輩基本上可以住在自己家裡，維持與家人的日常連結，白天時段也可以到日照中心活動。

「不過我們的『多功能日照中心』又跟一般日照中心不同。」林木泉執行長更進一步解釋，一般日照中心並不提供夜間住宿服務，也無法配合長輩的時間，多要求長輩要去適應日照中心的活動安排；不過一粒麥子基金會的「多功能日照中心」之所以為「多功能」，就是能配合每位長輩的需求，適時提供短期的夜間住宿服務及居家、社區活動，不強制天天到日照中心報到，而是以「混合式」的服務提供以長者為本的快樂照顧。

Photo Credit：TNL Brand Studio

觀照晚年——多功能日照中心給偏鄉長者的個人化服務

如何老得有尊嚴、老得快樂，是高齡化社會必須思考的問題。一粒麥子多功能日照中心最大的特色，或許就是他們能真正深入理解每一個長者的生命故事，並願意尊重長輩擁有自己的生活型態與生命經驗，同時提供必要的支援；誠如林木泉執行長所說：「其實有許多獨老長輩，他們年輕的時候可能就已是經濟弱勢、居無定所，或處在失能家庭；他們都有自己的生命經歷，而我們能做的就是盡量讓他有基本的生活品質，並且打開他的心房，走出來和人群互動。」

尤其在花東偏鄉地區有許多不同文化的族群，若無法取得長輩的信任，甚至無法溝通，多功能日照中心的服務便無法到位。因此，一粒麥子基金會花了許多心思深入了解不同社區部落的文化，並且培訓聘用在地青年作為照顧人員，不只可以用母語溝通，長輩看到社區部落長大的孩子，也會比較信任。

林木泉執行長也補充：「一粒麥子基金會的多功能日照中心，最主要是希望可以幫助長者重新建構自己的晚年生活，所以照顧人員會先訓練長輩生活自理能力，也會運用社區部落在地文化，協助長輩發展興趣與活動（繪畫、木雕），營養師也會使用在地食材設計符合在地口味的菜單，讓長輩吃得習慣。」

Photo Credit：一粒麥子基金會 多功能日照中心有豐富多元的活動，更著重在地文化的結合，讓長輩可以開心參與，這是花蓮光福日照成立的木工班。

Photo Credit：一粒麥子基金會 一粒麥子基金會配合不同地區或部落文化，提供最接地氣的長者關懷服務。

種種細節，令人不禁感佩多功能日照中心的任務不簡單。世界衛生組織（WHO）曾在2019發佈一篇文章，以「一個社會的衡量標準是它如何照護老年人」為題，強調長者照顧議題的重要性。在文明的社會裡，年老不該與孤獨苟活劃上等號，除了維持基本的生存需求，長輩的心理層面與生活品質也該受到重視。這就是一粒麥子基金會「多功能日照中心」的獨到之處，他們看見長輩不只需要活著，也要生活。

撐起偏鄉日照系統，一粒麥子基金會急需各界善款支援

自2014年起，一粒麥子基金會陸續在台灣建置八個日間照顧中心，為了更貼近失能者、失智長者的需求，著手轉型為多功能日照中心（即綜合式長照機構）。預計今年九月啟用、位於花蓮縣光復鄉的「光福」則是一粒麥子第一個多功能日照中心，其前身是2014年底啟用的光復日照；第二個將會是位於在台東縣關山鎮的「關福」。如此「升級版」的日照中心，是一粒麥子在偏鄉偏區服務長輩及身心障礙者超過十九年後，在日間照顧領域中發展出的新模式。

然而，每一個偉大理想背後，總有許多現實考量。要維持上述完善且人性化的長者日照服務，實屬不易；隨著台灣步入高齡社會、東部偏鄉人口老化更加迅速，日照中心已是供不應求，無論是維持既有服務品質或是新建多功能日照中心，都需要各界善心人士出錢出力，共同撐起長者的日照網絡。

有一天，我們都會衰老，但我們都值得一個有尊嚴、有品質的晚年生活。

捐款支持偏鄉長者，讓人人都能擁有幸福晚年

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