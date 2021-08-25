【TNL 沙龍本週議題】美國撤出阿富汗，塔利班奪權，你覺得後續會如何發展？

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本週熱議話題：美國撤出阿富汗，塔利班奪權，你覺得後續會如何發展？

長期戰亂的阿富汗素有「帝國墳場」之稱，上個世紀大英帝國、蘇聯、美國相繼栽在這個不毛之地。

2001年，美國發生震驚全球的911恐怖攻擊事件，造成嚴重傷亡。事發後，由於當時執政的阿富汗塔利班政府，不肯將犯案的蓋達組織高層，移送外國受審，美國就在同1年揮軍入侵，發動了阿富汗戰爭，一開打，就是20年。直到今年，白宮才終於確定要在8月底以前完全撤軍，替這場美國史上耗時最久、花費最高的戰爭，劃下句點。

不過，隨著北約聯軍和美軍逐步撤離，當年被推翻的塔利班馬上捲土重來，從6月起在阿富汗各地展開攻勢，挑戰現任政府，8月31日最後撤軍期限還沒到，塔利班民兵已經在8月15日上午攻入首都喀布爾。

美國支持的阿富汗政府軍毫無戰鬥意志，兵敗如山倒，長期被世界各國視為激進恐怖組織的塔利班，迅速佔領了阿富汗的多數重要行政區，包括首都喀布爾，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也倉皇出逃。

掌權的塔利班宣布建立「阿富汗伊斯蘭酋長國」，將為公民和外交使團提供安全保障。但驚慌失措的城市居民在喀布爾機場爭奪搶搭航班離開，各國外交人員匆忙接受緊急疏散命令。

根據此篇文章，塔利班（Taliban）在普什圖語（阿富汗語）中是「學生」之意，常被譯作「神學士」。他們約在90年代初期成立，和其他反抗軍一同對抗蘇聯共產勢力。蘇聯在1989年撤出阿富汗後，反抗軍各派則為爭奪統治權爆發激烈內戰。塔利班接連取勝，並在1996年攻下首都喀布爾，取得阿富汗統治權。

當地民眾當時處於長年的內戰與血腥衝突當中，「承諾維持和平、秩序與國家安全、實施法治」的塔利班對於阿富汗人民而言宛如救星，因此獲得普遍支持。但相對的，塔利班也帶來極其嚴格的伊斯蘭律法——包括公開處決殺人犯和通姦者、斬斷小偷手腳、10歲以上女童不得接受教育、除了醫生以外的女性皆不得工作。塔利班規定男人必須蓄鬍、女人則得隨時穿著全罩式罩袍；電視、音樂和電影遭到全面查禁，連體育運動都必須在監管下才能進行。違反規定者可能面臨牢獄之災，甚至在大庭廣眾之下遭到宗教警察毆打。

因此，儘管塔利班在1996年至2001年間實質統治阿富汗，但由於血腥殘酷、侵犯基本人權的事件層出不窮，他們僅獲得巴基斯坦、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國的國際承認。

塔利班發言人夏亨（Suhail Shaheen）表示，阿富汗政權將和平轉移，宣稱塔利班不打算壟斷權力，而是希望依伊斯蘭律法，建立真正的國家：「只要戴上罩袍，女人可以受教育、工作，甚至參與政治。」他也向極度恐慌、欲逃離阿富汗的民眾喊話，表示塔利班是「人民與國家的公僕」，民眾的財產和性命都將安全無虞。不過，根據先前的經驗，這番發言的可信度還有待商榷。

無論如何，阿富汗原先的政府垮台、美軍幾近完全撤出，塔利班坐擁8萬5000名戰鬥部隊，聲勢極盛。阿富汗人民、社會的未來何去何從，皆掌握在塔利班領導者的起心動念之間。

位處南亞、中亞與中東夾縫要塞之地的阿富汗，由於美國撤出導致的權力真空，勢必引來各國勢力的磨刀霍霍。你認為之後的阿富汗會怎麼發展？塔利班政權又會對當地帶來什麼影響呢？

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核稿編輯：楊士範