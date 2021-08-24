農委會主委陳吉仲：非洲豬瘟若未能守住，台灣豬肉業將損失2000億

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）尚未完全平息，非洲豬瘟（African swine fever）又來攪局！前（22）日國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，新北檢查獲一對越籍母女夾帶非洲豬瘟製品入境，刑事局證實已進入境內，並發送至1000多個處所恐遍及全台，若最終不幸遭病毒攻破防線，致使豬隻染疫，台灣豬肉業將面臨新台幣2000億元的災損。

台灣曾是養豬王國，佔據日本市佔率達五成

台灣人愛吃豬肉，是各種節日中不可或缺的食材，根據行政院農委會於2020年的數據指出，目前豬肉市場，以國產豬肉為主，佔90%，進口豬肉占比則為10%。

目前國內有6759戶養豬戶，飼養551萬4千頭豬，每年可以提供市場82萬公噸國產豬肉，產值高達709億4千萬元，自給率達到90%。

而進口豬肉大約是8萬公噸，主要來自加拿大（市場占比約4.1%）、西班牙（1.5%）、美國（1.2%）、丹麥（0.9%）等國家。

過去，台灣豬肉除了供應國內民眾外，一度出口國際，國內養豬戶於1996年到高峰，當年生產量達1431萬頭，產值886億元，為稻米產值2.3倍。

在供應外銷之毛豬屠宰頭數仍以686萬頭刷新歷史紀錄，豬肉外銷量27萬公噸，創造外匯達新台幣562億元。

《農政與農情》描述當時盛況：

台灣豬肉在國際肉類貿易中能與歐美養豬先進國家競爭而立於不敗之地，台灣豬肉在1996年以前長期占日本豬肉進口量40至50%之間，對日本豬肉供給具舉足輕重地位。

惟隔（1997）年三月，國際性流行病口蹄疫悄然降臨，疫情迅速擴散下產業陷入風暴，累計至同年7月止計有24%豬場發生疫情，撲殺頭數404萬頭，並使交易市場呈暫歇性失靈，豬肉外銷停滯，養豬業由繁榮高峰直瀉至低谷。

歷經20多年努力擺脫口蹄疫，如今非洲豬瘟又闖關

歷經20多年努力，農委會於去（2020）年6月證實，世界動物衛生組織（OIE）已經審查通過將台灣（台、澎、馬，不含金門）改列不打疫苗的非疫區，自口蹄疫區除名，預計下半年可望恢復出口。

不料，國內傳出非洲豬瘟走私肉品案，由新北檢查獲一對越籍母女夾帶豬肉製品入境，且相關單位還在肉品中查驗出非洲豬瘟病毒。

行政院長蘇貞昌聞訊後大為光火，昨（23）日怒飆關務署沒守好，讓全國要付出很大代價，他強調：「讓我這兩年多來的防守有破口，不應如此。」

刑事局副局長鄧學鑫昨日說，經查相關流向涉及22個縣市、1338處，昨天共清查374處，並發現6件可疑肉品，均依規定送驗。

央災害應變中心也指出，首度查獲含非洲豬瘟病毒走私肉品，總量逾71公斤，由於此案是自越南透過空運快遞輸入，當局目前正在追查上下游廠商。

非洲豬瘟是嚴重的豬隻病毒性疾病，雖然不會感染人類，但對豬隻來說具高度傳染性，在1920年代於肯亞首現蹤跡，2007年後非洲、亞洲及歐洲多國據報都出現疫情。遭到非洲豬瘟感染豬隻，死亡率可高達100%，目前並無疫苗或治療方法，因此豬瘟對養豬業構成嚴重威脅。

參與飼料研發的神農生技調查指出，2018年中國爆發非洲豬瘟，造成中國損失超過50%的豬隻，逾4500萬養殖戶受到影響，經濟損失超過141億美元（新台幣3948億元），豬價飛漲、小廠倒閉，國際豬肉貿易市場也大幅度重新調整方向。

農委會主委陳吉仲曾表示，非洲豬瘟若入台染疫，估計將達2000億台幣災損，為了遏止走私，立法院已於2018年，三讀通過將攜入中國肉品的罰款從1萬5000元提高到100萬元，提高嚇阻性。

《關鍵評論網》訪談中華民國養豬合作社聯合社表示，目前豬農因為新冠肺炎，都尚無法針對此事開會，而面對來勢洶洶的豬瘟，合作社說目前各豬農將仍持續做好自己的本業，靜待政府政令，也盼豬瘟不要在台灣擴散。

中央災害應變中心指揮官陳吉仲於前（22）日指示，將透過跨部會合作，強化邊境各項防檢疫工作，衛福部食藥署會同農委會啟動市面查緝工作清查阻絕違法輸入肉品，而環保署將會同農委會稽查養豬廚餘蒸煮作業，確認蒸煮符合規定，跨部會遏止豬瘟傳散。

陳吉仲也呼籲，養豬農友自主落實豬場人、車（含運豬車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒，維護豬場生物安全措施。

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核稿編輯：翁世航