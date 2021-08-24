新增1例本土案例、1例死亡，證實1名高端接種者遭通報死亡、不會停止接種

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土及5例境外移入；另確診個案中新增1例死亡。

新增1例本土、1例死亡

指揮中心表示，今日新增之1例本土病例（案16044），為本國籍70多歲男性，8月22日因其他原因就醫，採檢後於今日確診（Ct值37.7），目前匡列家庭接觸者1人，其餘接觸者匡列中。

指揮中心說明，今日新增1例死亡個案（案15877），為80多歲女性，具慢性病史及其他確診個案接觸史，7月27日出現食慾不振症狀，並於同日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月22日累計公布1萬4727位確診個案中，已有1萬3621人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.5%。

開放探病，入院須備3日內陰性證明

指揮中心自24日起，調整全國醫院的探病規範。醫院在28日前需開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房、精神科病房、兒童病房等區域，及有身心障礙或病況危急者探病。每日固定1探病時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。

為了保護病人，所有探病者應出示探視前3日內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。但為避免入院時會有偽陰性的情況，風險縣市（台北市及新北市）住院病人及其陪病者，除了原有的入院篩檢外，另增加定期篩檢措施，包含病人入院第7天及第14天各進行1次公費抗原快篩，陪病者每7天進行1次抗原快篩，1位由公費支應。

此外，如陪病、探病人員已完成2劑COVID-19疫苗接種達14天，或部分採檢陰性解隔離的確診者，得免除前述篩檢。

Photo Credit：指揮中心

1位高端接種死亡通報，陳時中：不會停止施打

針對疫苗施打的最新進度，陳時中指出，昨日疫苗接種17萬9215劑，人口覆蓋率為40.32％。

陳時中表示，已證實出現第1位高端疫苗的不良事件死亡通報。1位昨日打高端疫苗者，在今日早上身體不適後過世，他有一些慢性病史，目前初步判定有心肌梗塞的可能性。不過這是到院前的死亡，因此要在司法相驗後由檢察官做判定。

發言人莊人祥表示，昨日接到45件疫苗接種後不良事件，包含非嚴重不良事件23件、死亡2件和20件其他疑似嚴重不良事件。其中，死亡2件不包括早上的案例，而是1例施打AZ疫苗的77歲民眾，接種後59日發生死亡；以及施打莫德納的70歲民眾，在接種後36日死亡。

面對媒體提問，陳時中強調，不會因為這例而停止施打高端疫苗。而高端疫苗的第二劑，將照著可能的排程，希望在28天後都能打得到。

至於首批85歲以上打AZ疫苗的民眾將滿10週，陳時中表示，現在開始會安排一部分的疫苗，給這批民眾施打第二劑。由於這些民眾多半是高齡者，因此可能會跟縣市政府合作，透過縣市政府直接安排施打。

外籍生入台，用防疫量能算入境人數

針對我國邊境管制與經濟發展間的平衡，陳時中說明：「清零不是我們的目標，但方向是不變的，把所有病人找出來、給予治療，避免社區傳播」。他表示目前國際往來維持14天檢疫策略，而台灣整體經濟並沒有受到影響，在邊境嚴管、社區疫調控制疫情的政策裡，才能讓內需市場復甦，國民日常生活正常、市場活絡。

至於外籍學生入台的措施，陳時中表示，會要求教育部要把時間、地域的分流做好，入境者在入境前就要訂好防疫旅館。是用我國的防疫量能，來計算能入境的人，而不是無限制讓人進來。

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範