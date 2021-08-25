國民黨爭相消費八二三砲戰紀念日，「反共」元素卻越來越被淡化

今年八二三砲戰紀念日正值國民黨主席選戰熱季，檯面上兩大參選人朱立倫與江啟臣，莫不把此一歷史事件視為自己選舉提款機，希望藉此議題的操作與發酵從中獲取政治暴利。

然而，從這些人的語境當中，根本無視彼時的客觀史實或是邏輯因果關係，這些歷史現場與影響事件的關鍵變數，早已不是這些政客著墨重點；相對而言，如勾勒出黨國記憶，並藉此轉換成個人在同溫層中的支持度，才是這群人打的算盤。

中共的「加害者」角色，好像被淡忘了

國民黨人在紀念八二三之際，似乎忘了中共才是二次台海危機中意圖改變現狀的「加害者」，若沒有美國從旁的協助、白團的微妙角色、國軍與台籍充員兵浴血奮戰等元素，豈有勝利的結果。

諷刺的是，面對今日詭譎的兩岸情勢，這些藍營人士不僅對中共的威脅擴張視而不見，一心把所有成果攬在自己身上，試圖與黨國的美好年代相互連結，並掏空客觀存在有所貢獻的「他者」，甚至透過人為的加工剪輯，將民進黨轉換成為另類加害人，把破壞兩岸關係的責任粗鄙置換。

這場紀念儀式儼然成為撻伐執政黨的誓師大會，台下的政客各懷鬼胎，但是卻共享分贓這個不當的資產。

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回顧歷史，美國在三次台海危機的角色甚為關鍵，偏偏國民黨在喊出「親美和中」的口號時卻隻字不提，更讓外界質疑這個政黨口是心非的扭曲心態。

幾次「台海危機」中，美國都有重要的角色

1954年中美簽訂共同防禦條約後，北京為了測試華府的政治底線發動一江山島戰役，美國隨即以「金剛計畫」作為反制，在海空優勢軍力的護衛下將大陳軍民撤退來台，危機始能解除。

為了進一步測試華府在「兩個中國」的政治立場、了解共同防禦條約防衛範圍是否及於外島地區，同時轉移中國內部因為施行三面紅旗與大躍進運動的政經矛盾，毛澤東遂在1958年以迅雷不及掩耳之姿發動八二三砲戰。在金門守軍堅守反擊與美國運補馳援下，中共最後知難而返。

這兩次台灣危機發生於冷戰時期，正值共和黨總統艾森豪執行戰略清晰的外交政策，為了避免北京錯誤解讀華府外交訊號，對於中共發動的軍事行動都有明確的回應。

至於第三次台海危機的爆發，則是因為北京片面認為李登輝訪美與總統直選已有「獨台」之實，因此透過導彈試射與軍事演習進行政治上的恫嚇。柯林頓政府雖然高舉民主黨對中「交往政策」，但是為了防止北京低估了華府的戰略意志，因此派遣兩個航母戰鬥群馳援台海，這也讓台灣關係法的政治效力與承諾有了基本的輪廓。

紀念反共的戰爭，嘴上卻不停講中共「大內宣」的口號

面對當下阿富汗的亂局，部分國民黨人士寧可附和中共「美國說話不算話」、「美帝是紙老虎」的大內宣攻勢，提出什麼「今日阿富汗，明日台灣」的口號。姑且不論箇中各種不可比的邏輯謬誤，卻讓人看破國民黨寧可質疑民主國家的政治能承諾，卻不願批評威權體制撕毀和平行徑的心態。

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不客氣地說，這個黨在歷史上不知道上過共產黨千百回合的騙局，吃過無數次的虧，竟然在紀念八二三的儀式中，舉著搖搖欲墜的九二共識奢言兩岸和平，不知在八二三砲戰中陣亡的金防部司令部副司令官趙家驤、章傑、吉星文心中作何感想？

另一方面，一些藍營人士運用「國仇家恨」與「民族主義」煽動支持者的歷史記憶，期待透過簡化的道德二元論否定台灣與世界的連結，同時延續所謂「一中法統」的傳統脈絡；他們更藉由台日關係大作文章，諸如數典忘祖，幫民族罪人開脫責任或皇民化的字眼不時出現在藍營同溫層。

這種論述十分廉價，卻極具煽動性。

然而，蔣介石敗退台灣時，早在古寧頭大捷時就有前日本軍人根本博的身影，前後更藉由崗村寧次等成立「白團」協助台灣建立後備動員與參謀制度，二二六師的組建與八二三砲戰中都有白團的貢獻，國民黨為何要隱藏這些歷史真相？如果不明就裡的深藍群眾知道這些事實，這些政客炮製出來神話與謊言可能就要頓時塌陷。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航