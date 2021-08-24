批北京威脅南海和平與穩定，賀錦麗：美國將強化與新加坡、越南等盟友關係

（中央社）目前在新加坡訪問的美國副總統賀錦麗今天表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措且「非法」聲稱擁有大片南海水域的主權；她強調，美國與盟友、夥伴站在一起，面對這些威脅。

賀錦麗（Kamala Harris）22日抵達新加坡，展開為期3天的訪問。這是賀錦麗上任後首度出訪亞洲，新加坡是第一站，她將於今天（24日）下午轉往越南訪問。

賀錦麗今天在新加坡濱海灣花園發表演講，闡述美國對印太區域的願景。她說，印太區域對美國的安全及繁榮來說，至關重要，美國一些最密切的盟友及夥伴都在此區域；與印太區域的夥伴關係對美國來說是首要優先事項。

她表示，美國對印太區域的願景包括和平與穩定、海上自由、促進人權、對以規則為基礎的秩序的承諾，以及認知到共同利益並非「零和遊戲」。

賀錦麗指出，隨著目前區域秩序受到威脅，她這趟亞洲行是為了重申美國對印太願景的承諾，並確保能處理「今日及明日的挑戰」。為此，美國將投入時間與精力來強化夥伴關係，包括與新加坡、越南的夥伴關係。

她也說，美國的印太願景包括自由航行，「這對我們每個人來說都很重要」。每天都有許多貿易經由海上流通，影響許多人的生計。

然而，賀錦麗表示，北京持續在南海採取脅迫、恐嚇的舉措，聲稱擁有大片南海水域的主權。中國這些「非法」的主張已被2016年的南海仲裁案否決，但北京的行為仍持續破壞以規則為基礎的秩序並威脅他國主權。

她說，「美國與盟友及夥伴站在一起，面對這些威脅」，同時也強調美國與東南亞及印太區域互動往來，不是為了要「對抗」任何一個國家，也不是要任何人在兩國之中選邊站；美國與此區域的互動往來是為了對此區域的願景。

賀錦麗表示，美國追求自由、開放的印太區域，以促進美國及盟友、夥伴的利益。除了深化雙邊關係，美國也會透過東協及新成立的四方安全對話（Quad）、湄公河-美國伙伴關係等，進行多邊合作，「我們的目的是強化夥伴關係並加強共享願景」。

此外，賀錦麗也談及阿富汗情勢。她說，美國在阿富汗打了20年的仗，有許多美國及夥伴國的軍人喪命，幾個月前，美國總統拜登（Joe Biden）做了一個「勇敢、正確」的決定，因為美國已完成在阿富汗的任務，因此要結束這場戰爭。

她指出，過去幾週，美國專注於安全撤離在阿富汗的美國公民、國際夥伴、協助美國的阿富汗人及其他面臨危險的阿富汗人。美國感謝其他國際夥伴與美國站在一起，合作執行艱鉅的撤離任務，包括新加坡在內。

同時，賀錦麗表示，很重要的是，當美國正在處理因應某一個區域的情勢發展時，也要持續推進在其他區域的利益，包括印太地區。這也是她訪問新加坡的原因。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 美國副總統賀錦麗在8月22日上午抵達新加坡，並會見了新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）

美國有意爭取主辦2023年APEC會議

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在新加坡的一場演講中表示，美國將強化與印太地區的經濟往來，有意爭取擔任2023年亞太經濟合作會議（APEC）的主辦國。

賀錦麗22日抵達新加坡，展開為期3天的訪問。這是賀錦麗1月上任後首度出訪亞洲，新加坡是第一站，她今天下午將轉往越南訪問。

在美中兩強競爭之際，賀錦麗這趟亞洲行備受關注。她今天在新加坡濱海灣花園發表演講，闡述美國對印太區域的願景時表示，美國與東南亞的經濟關係十分密切，包括供應鏈及雙邊貿易等。

她說，美國正在加強與印太區域的經濟往來，有意爭取擔任2023年APEC主辦國。美國多年來透過APEC與亞洲及拉美地區的夥伴合作，建立相互連結的區域、促進集體經濟繁榮。

如何因應氣候危機也是重要議程之一，賀錦麗表示，美國的願景包括投資打造一個潔淨能源的未來及建立具有韌性的社區。

賀錦麗昨天與新加坡總理李顯龍舉行會談，兩人於會後舉行的聯合記者會宣布，美國與新加坡將啟動氣候夥伴關係。賀錦麗說，這項氣候夥伴關係將著重於永續金融。

她指出，東南亞對氣候危機帶來的衝擊並不陌生，海平面上升、颱風、水災等災害造成許多傷亡，影響民眾生計。氣候問題「影響我們所有人」，需要集體願景、集體行動來因應。

在對抗COVID-19疫情方面，賀錦麗表示，美國至今提供全球1.1億劑疫苗，其中超過2300萬劑捐給東南亞。這些疫苗是免費的，且沒有附加條件，對美國來說，這攸關拯救生命。

展望未來，她指出，美國的願景是加強全球衛生安全，及早發現並打擊新出現的病毒，「我們正採取行動實現這樣的未來」。

賀錦麗也說，「我們將持續以我們的價值來領導」，這指的是尊重人權。

在緬甸議題上，她表示，美國對緬甸軍事政變高度關切並譴責暴力鎮壓，在當地民眾努力讓國家重返民主道路之際，美國致力提供協助，也希望其他印太國家能一起這樣做。

此外，賀錦麗今天也與新加坡貿工部長顏金勇及企業代表舉行圓桌會議，一名白宮官員表示，會中將討論疫情對供應鏈的衝擊、供應鏈韌性的重要、與盟友及夥伴在供應鏈進行合作的價值等。賀錦麗也將呼籲各國合作解決並預防供應鏈短缺的問題。

8月23日，美國副總統賀錦麗在新加坡與李顯龍總理會面。Photo Credit：Reuters / 達志影像 8月23日，美國副總統賀錦麗在新加坡與李顯龍總理會面。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範