2021/08/24,
社會

發展商玩城規程序「揼波棕」大法？

發展商玩城規程序「揼波棕」大法？
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

發展商「彈出彈入」的規劃申請及撤回申請，現實上做到「霸位」效果。

近日輿情都傾向將香港房屋短缺，歸咎城規程序複雜同政府部門「阻住發展」。但最新元朗一宗私樓規劃申請，揭露了發展商如何在程序裡「彈出彈入」，最後成功拖垮收回棕地作公屋供應。

事發經過：

  • 2017年，規劃署喺優先發展棕地嘅民間呼聲之下，終於拍板研究收回棕地作公屋發展。
  • 2018年，「朗豪有限公司」透過城規程序，喺元朗屏山一帶，「庸園路以東」棕地上提出申建166棟低密度住宅（A/YL-PS/565），釋出發展意向。
  • 2019年11月，規劃署終於完成研究，將屏山一帶棕地列作「高發展潛力」，當中包括「庸園路以東」嘅棕地，但最終的收地選址建議只包含「庸園路之西」的棕地，一路之隔既「庸園路以東」棕地群則避過了政府收地，令該區原有可收回棕地面臨減半。
  • 及後，規劃署在元朗區議會被問及為何剔走這片棕地群（庸園路以東）時，指在進行棕地研究期間，城規會正處理上述規劃申請，因此該等地段並沒有納入檢視範圍。即是說，政府以「研究時有發展意向」為由，將該塊棕地「留起」畀有「發展意向」的發展商。
  • 2020年中，朗豪有限公司在規劃署公佈具體邊界後，撤回該住宅申請。換言之，「發展意向」多麼幸運地成為收回該棕地的「擋箭牌」。
  • 2021年7月，朗豪有限公司又向城規會遞交幾乎一樣的住宅申請，同樣涉及166棟低密度住宅同2座會所，地盤亦一樣「tuptup嶔」同規劃署「屏山北」的收地範圍。

成件事最大疑點係：

  1. 點解政府可以純粹因為有私人發展商的「發展意向」，就避開唔研究收番呢啲棕地做公屋？
  2. 點解發展商又咁橋，時序上會在政府著手研究棕地前就入左個規劃申請，令佢最後因為有「發展意向」而避開左收地呃運？
  3. 如果咁有「發展意向」，點解會在政府完結左研究收回棕地選址，就撤回左個申請？ 隔左一年入既申請幾乎一模一樣？

成件事發生在元朗屏山，答案自己諗，但整個發展流程，可見發展商「彈出彈入」的規劃申請及撤回申請，現實上做到「霸位」效果，奪取了土地發展既主導權，而政府又會接受個刻show過規劃意向就唔收既原則，形成咗名符其實既「揼波棕」。

230969467_4327231694039537_3553332952474
圖片由作者提供

如果大家對發展商用程序奪走原本可以預留用作興建公屋/居屋及社區用途嘅棕地資源，喺2021年8月24日之前，大家仲可以就申請提出意見（A/YL-PS/642）提出意見

延伸閱讀：

本文獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於作者Facebook

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。