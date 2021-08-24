發展商玩城規程序「揼波棕」大法？

近日輿情都傾向將香港房屋短缺，歸咎城規程序複雜同政府部門「阻住發展」。但最新元朗一宗私樓規劃申請，揭露了發展商如何在程序裡「彈出彈入」，最後成功拖垮收回棕地作公屋供應。

事發經過：

2017年，規劃署喺優先發展棕地嘅民間呼聲之下，終於拍板研究收回棕地作公屋發展。

2018年，「朗豪有限公司」透過城規程序，喺元朗屏山一帶，「庸園路以東」棕地上提出申建166棟低密度住宅（A/YL-PS/565），釋出發展意向。

2019年11月，規劃署終於完成研究，將屏山一帶棕地列作「高發展潛力」，當中包括「庸園路以東」嘅棕地，但最終的收地選址建議只包含「庸園路之西」的棕地，一路之隔既「庸園路以東」棕地群則避過了政府收地，令該區原有可收回棕地面臨減半。

及後，規劃署在元朗區議會被問及為何剔走這片棕地群（庸園路以東）時，指在進行棕地研究期間，城規會正處理上述規劃申請，因此該等地段並沒有納入檢視範圍。即是說，政府以「研究時有發展意向」為由，將該塊棕地「留起」畀有「發展意向」的發展商。

2020年中，朗豪有限公司在規劃署公佈具體邊界後，撤回該住宅申請。換言之，「發展意向」多麼幸運地成為收回該棕地的「擋箭牌」。

2021年7月，朗豪有限公司又向城規會遞交幾乎一樣的住宅申請，同樣涉及166棟低密度住宅同2座會所，地盤亦一樣「tuptup嶔」同規劃署「屏山北」的收地範圍。

成件事最大疑點係：

點解政府可以純粹因為有私人發展商的「發展意向」，就避開唔研究收番呢啲棕地做公屋？ 點解發展商又咁橋，時序上會在政府著手研究棕地前就入左個規劃申請，令佢最後因為有「發展意向」而避開左收地呃運？ 如果咁有「發展意向」，點解會在政府完結左研究收回棕地選址，就撤回左個申請？ 隔左一年入既申請幾乎一模一樣？

成件事發生在元朗屏山，答案自己諗，但整個發展流程，可見發展商「彈出彈入」的規劃申請及撤回申請，現實上做到「霸位」效果，奪取了土地發展既主導權，而政府又會接受個刻show過規劃意向就唔收既原則，形成咗名符其實既「揼波棕」。

圖片由作者提供

如果大家對發展商用程序奪走原本可以預留用作興建公屋/居屋及社區用途嘅棕地資源，喺2021年8月24日之前，大家仲可以就申請提出意見（A/YL-PS/642）提出意見。

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本文獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於作者Facebook。

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責任編輯：Alex

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