鬼月正當時！那些台灣的「驚恐地名」：跌死人坑、殺人崎、人止關、剝皮寮⋯⋯

文：阿諺

最近，我剛閱讀完《悲傷地形考》這本書，一直對於地名有興趣的我，開始對於「死命鎮」、「絕望山」、「冷酷角」這類地名開始產生好奇，也不免思考「台灣是否也有類似地名？」於是開啟了我的「驚恐地名」線上之旅。

這裡的「驚恐地名」，是我自創的一個名詞，泛指那些讓人看了印象深刻，並且字面上不太有正面意涵的地名。這幾天來，蒐集了幾個台灣各地的驚恐地名，並將之做個簡單的分類，追溯來源。或許，正適合農曆七月來讀一讀呢！

「死亡之組」的慘烈地名

Photo Credit: 本文作者提供

在漢人的傳統文化中，對於「死」總是充滿避諱。但為什麼會有些地方與「死」做連結，甚至直接寫在地名上呢？他們的背後，都是真真正正「可歌可泣」的故事。

跌死馬橋

在新北到宜蘭的著名步道——「草嶺古道」沿途，有個讓人過目難忘的地名「跌死馬橋」，使得人們不由得注意腳下的情況。究竟，為何會跌死馬呢？

據說，這是因為當時的橋身太狹窄，有人騎馬自此，疲累不堪的馬匹經過重重路途，不慎摔死，而且不只一次。也有說是因為以前為木橋，下雨後濕滑的木橋讓馬隻容易打滑而摔落橋下（可憐的馬兒）。

後來，日治時代，跌死馬橋已修整成石橋，並為了安全在兩側加上石磚護欄，讓跌死馬橋不再名副其實，也算是某種造福蒼生。

如今想要朝聖這座「跌死馬橋」，只要從貢寮端踏上草嶺古道，經過遠望坑親水公園後再走7分鐘左右就能到達。

地址：新北市貢寮區草嶺古道

跌死人坑

既然馬會跌死，當然也會有人跌死。

在宜蘭著名的清水地熱附近，有條「跌死人坑」溪，據傳是曾有人在此摔死，為了避免不幸事件再現，在地村落便將這裡如此取名用以警告。但當地人大多都不知道有這名字。

跌死人坑附近非常荒涼，入口的檢查哨也已荒廢。路況不佳，常有地質災害，不建議前往。

地址：宜蘭縣大同鄉清水地熱公園附近

殺人崎、殺人仔坑

殺人崎，顧名思義就是一個非常不吉利的名字。據傳殺人崎是日治初期屠殺抗日義士的地點，也有人說是清代土匪殺人的地方。當時土匪遇見過路人搶奪過路財，只要有抵抗者，便會在人生遊戲中登出。

此外，類似的地名在嘉義縣民雄鄉也有，嘉義縣民雄鄉東湖村舊地名殺人崎仔，取名自以前常有土匪出沒，取財奪命，聽起來並不吉利，卻也充滿警惕。

地址：彰化縣北斗鎮五權里（殺人崎）、嘉義縣民雄鄉東湖村（殺人仔坑）

死囝仔坑

比起前述的地名，死囝仔坑帶有著更加毛骨悚然的傳說。位在小琉球的死囝仔坑，並不是哪個顧人怨的屁孩被長輩罵才這樣命名的。

據傳捕魚維生的小琉球居民因此重男輕女的觀念，所以家裡有一名女兒的人，會將出生的次女丟於著名的美人洞西南方500公尺的斷崖附近的洞內，故而有此命名。

這個洞內的岩石呈現深紅色，有傳聞說是棄嬰的鮮血凝結而成，光用想像的就讓人不寒而慄。

該處附近為公墓，體質敏感者請避免前往。天黑更不建議前往，以免失足。

地址：屏東縣琉球鄉杉福村公墓外沿的海蝕溝

「越燒越旺」的燃燒地名

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在台灣許多地方，你可以看到以「火燒」為起頭的地名。這些地方是否曾經遭遇大火？又是否這裡也有著歷史悠久的文化資產，與不少古蹟一樣遇到「自燃」的命運？在火光之中，我們似乎看見了那充滿故事的過去。

火燒寮

想必不少人對於「火燒寮」這名字並不陌生。因為它常出現在以前的教科書裡，是全台降雨量最多的地方。

既然位在東北平溪山林間這種雨多的地方，為何會燒起大火，要叫火燒寮呢？

據說，是因為早期至此開墾的先人搭建茅屋，卻在煮飯時一個不慎，而將整個村燒光光；但也有一說是此地的原住民不滿後來開墾的漢人佔其家屋奪其田，所以用一把火將漢人的屋寮全都燒光，故而命名為火燒寮。（也因此附近有個「番子坑」的地名，用以證明原住民曾經居住的過往）

但不論命名原因為何，火燒寮給了我們一個歷史上的警惕，希望大火過後，不再有任何的意外或衝突。

地址：新北市平溪區東勢里，可以定位「平溪區農會生態教育會館」

火燒厝

誰家火燒厝？位在彰化二林的火燒厝，是個讓人過目難忘的地名。

其實火燒厝這裡並沒有任何火災發生，而是一場看錯字的意外。據傳清光緒年間一名不得志的人名叫洪仙楂，夢到仙人跟他說「如要富就要火燒厝」。

沒想到這位洪先生真的在夢醒後一把火燒了自己家（我相信他想燒很久了），讓自己成了遊民。直到某一天洪先生來到「大饒厝」這地方，突然驚覺，大饒跟火燒兩字很像（哪裡像？），因此就定居於此。

而後人便將這裡改稱火燒厝（為什麼要那麼不堅持？），後來，洪先生成了有錢人，但富不過三代，後人不善理財因而搬離此處，徒留火燒的寂寞。

這則傳聞實在有太多可以吐槽的地方了。

地址：彰化縣二林鎮廣興里

火燒店

繼燒房子後，接著有人要燒店了！究竟是什麼債務問題？還是什麼商業糾紛，要讓人把店家燒光呢？其實，火燒店的店名由來，跟物理上的火燒毫無關係。而且意象很正面呢！

在台南柳營區的火燒店，據說是因為昔日在此有一間很受歡迎的碗粿店，由於生意很好而被稱為「好銷店」，後來台語諧音轉成「火燒店」。

也有人說火燒是形容它的生意好到跟火燒一樣，聽了都讓我想去吃吃看這裡的碗粿，讓吃貨靈魂燃燒起來了！

地址：台南市柳營區人和里

「生人勿近」的驚悚地名

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有些地方，他的命名充滿警告意外，讓人為之卻步。但其實這些「生人勿近」的警惕背後，其實是偏見、想像，又或著是一段產業發展史，探究其根源，根本是人畜無害。

人止關

還記得小時候常和家人到南投玩，而在第一次看到「人止關」這招牌的時候，讓我留下永遠難忘的深刻印象。

「人止關」給人的感覺，是充滿恐懼與警惕的，但事實上，背後的故事卻是一個無知下的偏見，一段歷史中的衝突過往。

在清朝時，漢人與原住民間有條「漢番界線」，在全台西部一些地方如今還能看到這些「土牛溝」的遺址，最著名的一個界線標記如台北捷運的「石牌」站之地名，還有捷運站出口的那個石碑。

而有些地方，這種界線仗著天然地勢，而成了一道「關卡」，如人止關便是如此。

人止關是埔里通往霧社必經之地，在清道光十一年（1831年）時，將版圖擴張至南投更深山區的政府，便在人止關設立了立番界，禁止漢人上山入內，如想要與原住民交易，則需透過平埔族噶哈巫族擔任中介者。

到了日治時期，將平地人版圖更加擴張的日本人，擔憂賽德克族三年內不會出草的誓約到期生效後會再發生獵人頭的危機，而於1902年4月29日先發制人，爆發人止關之役。

人止關之役的結果，是原住民守住了自己的領域，象徵著一段重要的成果。如今的人止關，不再是那個歧視與偏見下的生人勿近之處，而成了一個旅遊時的必經之處。

下次到南投旅行，經過人止關時，不妨多停留一下，想像曾經的那段轟轟烈烈，並為堅守家園的人們致意。

地址：南投縣仁愛鄉台14線上

剝皮寮

你去過剝皮寮嗎？位於萬華的剝皮寮歷史街區，我覺得是台北僅次於大稻埕，我很喜歡的景點。剝皮寮的名稱聽來如此可怕，但事實上它反映的，只是一段產業發展史。

據說，這裡會叫剝皮寮，是因為以前這裡都在剝動物皮；也有人說這裡是過去商船運送木材的集中區，那些木材都會於此處剝去樹皮。

不論哪種說法，都不會掩蓋這裡曾是繁華的商貿中心一事。

而如今造訪剝皮寮，想要更了解這一帶與萬華的繁華過往，千萬別錯過台北鄉土教育中心的展覽，讓我們發覺萬華，可不是只有夜市美食，還有著台北最樸實傳統的風貌，保留下最具人情的那一塊呢！

更多剝皮寮的介紹，可以看我的遊記→匆匆台北│艋舺剝皮寮穿越時空

地址：台北市萬華區康定路173巷

水鬼坑（水鬼空）

在苗栗的苑裡鎮，有個「水鬼坑」，讓人充滿著好奇與恐懼。

據傳在日本時代，修築鐵路會經過此處，而這裡有片水域很深，工作人員必須潛水才能工作，在當時，這類技術對台灣人來說很新奇，故而將潛水夫稱為水鬼仔，也因此這裡叫水鬼坑。

有一則傳聞是，因為當時下水需要打氣，但因語言不通，兩位台灣民夫忘了打氣，讓日本潛水夫差點窒息，上岸後猛賞他們巴掌的事件。

地址：苗栗縣苑裡鎮枕頭山橋（旁邊的鐵路橋）

「聽了就很____」的地名

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有些地名，聽了就讓人很____，不論是聽了就很有味道、聽了就很有陰影、聽了就很有危機...這些獨特的地名，讓人從耳到眼到心，深度的以五感去體悟。

牛屎崎

牛屎崎這個地名，聽來就很有「味道」。事實上，這裡的名稱由來還真的與牛屎有關。

據說是因為此地坡陡，農人養的牛隻因為爬上時用力過猛，括約肌控制不佳，而留下滿地牛屎。到了日本時代，日本人覺得這名稱也太不雅，所以改名「御史」，整個好像變成皇帝卿定之地的感覺。

如今這個被稱為草屯鎮御史里的地方，在地方人士推動下，成立「牛屎崎鄉土文史促進協會」，甚至飼養水牛，保存鄉土文化，成了地方創生的一個模範。

地址：南投縣草屯鎮御史里

狗屎坑

有牛屎，當然也會有狗屎。位在高雄內門區的狗屎坑， 據傳先民入墾時，見此山坑的谷口處，常有野狗聚集，因而滿地大便，故而命名為狗屎坑。

如今這個地方不知道是否還有很多野狗聚集，但唯一確定的是，這地方交通不便，地理位置不佳，所以也不適合發展，至少對人類來說啦。

地址：高雄市內門區金竹里，過金龍寺後右轉小路

崩山

崩山在北部、南部都有，包含新北市石碇區、嘉義縣布袋鎮，還有屏東縣枋山鄉，過去就叫崩山。

以屏東縣枋山鄉的例子來說，崩山一如其名，過去常發生山崩故而稱為「崩崁頭」，後來覺得這名稱不雅，而改為音相近的枋山。

我不確定新北與嘉義的崩山是否也是因此原因命名，但這個名稱，真的讓人一見就有如山崩在眼前般難忘。

地址：屏東縣枋山鄉

陰影窩

陰影窩，聽來就是一個讓人充滿陰影的名字。這讓人摸不清頭緒的命名，位在桃園楊梅區，甚至還可以分成上陰影窩與下陰影窩兩部份。

據傳會有這樣的稱呼，是因為過去這裡都是茂密森林，但人們沒有使用「樹林」、「林內」之類的稱呼，反而是見陽光灑落林葉的光影，而稱之陰影窩。並在日治時代，才分作上、下陰影窩。

另外一個很有趣的是，在上陰影窩附近有個地名叫「老飯店」，據說是因為過去這一帶是建築台車的交通要道，不少工人、旅客會到此休息，讓餐飲業興盛，故而有老飯店之名。

不論是上下陰影窩，或是老飯店，其實都見證了一段消逝的地景，我真的希望有機會能夠紀錄下這些消逝地景背後，逐漸被遺忘的故事，為這個生長的台灣，多多保存一些微小但確切的記憶。

地址：桃園市楊梅區瑞原里（上陰影窩）

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航