兩廳院推動「OPENTIX Live」線上觀演功能，首場表演票價僅1元提供觀眾不同選擇

台灣因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的衝擊，使得各大產業關閉，需要凝聚大量「人氣」的藝文產業自然首當其衝，受到嚴重波及。而這段期間，民間與文化部相互配合，積極發展「線上」變現的商演模式，而由兩廳院營運的「OPENTIX兩廳院文化生活」功能也全面升級，將推出全新「OPENTIX Live」線上觀演功能，提供購票、觀看一站式服務，本週四（8/26）試營運上線。

Photo Credit: 兩廳院提供

根據兩廳院的新聞稿指出，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，OPENTIX不只是售票系統，期待在於打造文化生活的平台，串接場館、民眾、藝術家及表演團體，成為更多人接觸藝文的入口。疫情變化加速線上觀演的需求，擅長實體製作的劇場人和創作者，都知道無論疫情如何發展，線上售票型演出絕對是面對大環境變化需要思考、發展的趨勢與形式。透過OPENTIX Live與表演團隊共同展開新的表演模式，也提供觀眾不同的觀演選擇。

在此之前，文化部於7月29日也攜手攜手國家表演藝術中心與國家兩廳院推動《藝Fun線上舞臺計畫》，其初衷核心是協助藝文團隊進行線上售票演出，以累積拓展不同的展演方式，讓未來及疫情變化有更多的因應方式。

在這場記者會上，國家表演藝術中心董事長朱宗慶也說明：「自5月疫情警戒升級至今，『OPENTIX兩廳院文化生活』售票系統總計有超過1089場演出取消，約300個團隊受到影響，讓表藝界面臨非常大的困境。表藝界竭力保持創作與演出的動能，線上售票演出將是因應大環境發展趨勢可運用的形式。」

Photo Credit: 國家兩廳院提供 劉怡汝

然而，兩廳院在疫情這段期間，也實際轉往線上增加與民眾的互動，其策劃的「當我們宅藝起特企」有線上免費活動，也有以人數限定售票的線上課程。線上免費影片目前於兩廳院官方YouTube就能看到。

6月15日ep.1的主角為「布拉瑞揚舞團」，影片音樂搭配原住民歌手桑布伊《一天的生活》，展現舞團的「斜槓能力」，能看到藝術家們在家中的趣味生活；6月18日ep.2的主角為「小事製作副團長林素蓮」，林素蓮強調要實踐生活儀式感，在家也要動起來，穿上漂亮的衣服並且打扮自身，穿上dress code帶著民眾創作屬於自己的「連結之舞」。

最新出爐的則是6月22日上線的ep.3，由「野孩子肢體劇場團長姚尚德」帶領民眾在家學習默劇，妝點居家生活，實踐生活、身體在這非常時期也能是默劇藝術的展現。

除了免費資源之外，兩廳院的會員專屬線上課程，皆使用Google Meet進行，登入兩廳院會員（廳院青、廳院人、廳院迷）後即可購買課程。課程包含與阮劇團合作的廳院迷俱樂部、資深舞者周章佞的舞蹈體驗課、小小鋼琴家四手聯彈—盧易之Yi-Chih Lu的親子音樂課等等。上述種種努力，皆是疫情之下藝文場館、團體思考轉往線上的努力作為。

Photo Credit: 兩廳院提供 兩廳院

而將於本週四試營運上線的「OPENTIX Live」由嚎哮排演打頭陣演出，後續則有兩廳院夏日爵士節慶樂團、NSO國家交響樂團接棒演出。其中嚎哮排演推出改編自經典劇目《羅密歐與茱麗葉》的爆笑劇《茱羅記公演》，民眾能以1元票價就能參與「OPENTIX Live」的試營運場次，主辦單位更準備抽獎活動，映後填寫問卷就有機會獲得Apple TV、Chromecast 3等獎品。此舉也能看出兩廳院在推行此線上觀演功能時的不遺餘力。

Photo Credit: ©攝影劉璧慈，兩廳院提供 《茱羅記公演》

此外，兩廳院夏日爵士節慶樂團所帶來的《硬是要爵士》音樂會，開放觀眾購票入場、同步Live直播；NSO國家交響樂團則與勇源教育發展基金會共同推出自在享樂系列《法國音樂-NSO的法式盛宴》及《聽見台灣-盧易之的音樂饗宴》二場音樂會，陪伴民眾在線上也能聆聽國家級的演出。

最後，此活動演出目前排滿至9月30日，而民眾於OPENTIX網站或App購買各類線上演出、電影、直播活動的電子票券後，開演時可直接於OPENTIX網站或App觀看，手機、電腦、平板各種裝置皆適用，支援4K解析度。更多有關OPENTIX Live使用流程及相關節目資訊，請參考OPENTIX網站說明。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範