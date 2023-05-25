前棒球國手陰經龍不滿被分手刺死女友，二審維持原判決有期徒刑15年
我們想讓你知道的是
張女的弟弟直言對判決很不滿意、對台灣司法很失望，並指出陰男毫無悔改之意，至今未向母親道歉，民事求償更持續上訴，而且目前陰男保外就醫，根本沒有懲治效果。
前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍今年3月時因不滿張姓女友提分手，持刀攻擊並刺中張女心臟，送醫搶救後仍宣告不治。嘉義地方法院審理後，依殺人罪判陰經龍有期徒刑15年、褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇等罪，判決其有期徒刑8個月，得易科罰金，全案可上訴。
分手談判起衝突，精神鑑定無喪失辨識能力
56歲的陰經龍於今年3月17日與張姓女友相約在公司倉庫談判分手事宜，未料陰男不願分手，竟掏出事先藏匿好的水果刀抵住張女脖子，造成張女頸部撕裂傷，陰男甚至放話「要與妳同歸於盡」、「要殺死你」，還好張女的外甥女及時抵達將張女帶離現場，並報警提告，張女才逃過一劫。
不過，陰男卻仍怒火難消，於3月22日再次展開攻擊，趁送文件至張女辦公室時，持水果刀猛力朝張女左胸、腹部連續猛刺5刀，其中1刀更刺破張女的心臟，導致其右心房破裂並大量出血，張女的鄭姓外甥女見狀上前阻止，沒想到陰男卻恐嚇「如果再阻止，我連妳也殺」，導致外甥女因為害怕也不敢靠近。
隨後警方及救護人員獲報抵達現場，張女雖緊急送醫搶救，但因為傷勢過重，宣告不治。
一審判決15年
一審判決表示，2人交往十數年之久，已達於同居之親密、互信程度，然而陰經龍竟未顧念彼此過往十數載的情誼，及對同居家人之照護關切責任，而因感情破裂就持刀兇狠傷害、刺殺張女，並且恫嚇外甥女，導致張女死亡，外甥女也嚇壞，侵害法益情節重大。
一審判決也表示，陰經龍因為罹患口腔癌，需要住院治療，導致其身體狀況長期不穩定，心情低落，張女提出分手後，出現自我否定、玉石俱焚等負面心態，繼而衝動犯下本案。
另外判決也指出，陰經龍犯後均坦承犯行、表示知錯悔悟，並與部分告訴人達成和解；認為惡性尚未達量處死刑、無期徒刑之程度，然其所犯罪責亦不可謂不重，故雖處以「有期徒刑」，仍應科處最重刑度，也就是殺人罪的15年。
雙方對一審判決均不服提出上訴，陰表示自己罹患口腔癌、有憂鬱症，身心狀況都不好，加上張女提分手，因而有了同歸於盡的念頭，辯稱當時失去理智，「我知道錯了」；檢方則指出，根據嘉南療養院的鑑定報告，案發當時陰男並未喪失辨識能力，只因感情受挫就痛下殺手，且家屬認為和解過程沒有誠意，請求法官從重量刑。
高等法院駁回上訴，家屬不滿
台灣高等法院台南分院今天指出，陰經龍清楚陳述犯案原因、動機及過程，辨識能力或控制能力無欠缺或顯著減低，原判決未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無違，因此駁回上訴。
《鏡週刊》報導，張女的弟弟直言對判決很不滿意、對台灣司法很失望，並指出陰男毫無悔改之意，至今未向母親道歉，民事求償更持續上訴，而且目前陰男保外就醫，根本沒有懲治效果，他現在只希望陰男可以趕快被抓去關。
陰經龍曾是棒球國手及台灣電力棒球隊成員；陰男在少棒時期表現突出，曾赴美國參加威廉波特少棒錦標賽奪下世界冠軍，也入選國家青棒代表隊，不過退伍後沒有成為職業選手，後來一直在台電服務，已逾30年。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。