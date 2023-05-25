前棒球國手陰經龍不滿被分手刺死女友，二審維持原判決有期徒刑15年

前棒球國手、台電嘉義區營業處員工陰經龍今年3月時因不滿張姓女友提分手，持刀攻擊並刺中張女心臟，送醫搶救後仍宣告不治。嘉義地方法院審理後，依殺人罪判陰經龍有期徒刑15年、褫奪公權5年，另依傷害、恐嚇等罪，判決其有期徒刑8個月，得易科罰金，全案可上訴。

分手談判起衝突，精神鑑定無喪失辨識能力

56歲的陰經龍於今年3月17日與張姓女友相約在公司倉庫談判分手事宜，未料陰男不願分手，竟掏出事先藏匿好的水果刀抵住張女脖子，造成張女頸部撕裂傷，陰男甚至放話「要與妳同歸於盡」、「要殺死你」，還好張女的外甥女及時抵達將張女帶離現場，並報警提告，張女才逃過一劫。

不過，陰男卻仍怒火難消，於3月22日再次展開攻擊，趁送文件至張女辦公室時，持水果刀猛力朝張女左胸、腹部連續猛刺5刀，其中1刀更刺破張女的心臟，導致其右心房破裂並大量出血，張女的鄭姓外甥女見狀上前阻止，沒想到陰男卻恐嚇「如果再阻止，我連妳也殺」，導致外甥女因為害怕也不敢靠近。



隨後警方及救護人員獲報抵達現場，張女雖緊急送醫搶救，但因為傷勢過重，宣告不治。

一審判決15年

一審判決表示，2人交往十數年之久，已達於同居之親密、互信程度，然而陰經龍竟未顧念彼此過往十數載的情誼，及對同居家人之照護關切責任，而因感情破裂就持刀兇狠傷害、刺殺張女，並且恫嚇外甥女，導致張女死亡，外甥女也嚇壞，侵害法益情節重大。

一審判決也表示，陰經龍因為罹患口腔癌，需要住院治療，導致其身體狀況長期不穩定，心情低落，張女提出分手後，出現自我否定、玉石俱焚等負面心態，繼而衝動犯下本案。

另外判決也指出，陰經龍犯後均坦承犯行、表示知錯悔悟，並與部分告訴人達成和解；認為惡性尚未達量處死刑、無期徒刑之程度，然其所犯罪責亦不可謂不重，故雖處以「有期徒刑」，仍應科處最重刑度，也就是殺人罪的15年。

雙方對一審判決均不服提出上訴，陰表示自己罹患口腔癌、有憂鬱症，身心狀況都不好，加上張女提分手，因而有了同歸於盡的念頭，辯稱當時失去理智，「我知道錯了」；檢方則指出，根據嘉南療養院的鑑定報告，案發當時陰男並未喪失辨識能力，只因感情受挫就痛下殺手，且家屬認為和解過程沒有誠意，請求法官從重量刑。

高等法院駁回上訴，家屬不滿

台灣高等法院台南分院今天指出，陰經龍清楚陳述犯案原因、動機及過程，辨識能力或控制能力無欠缺或顯著減低，原判決未逾越法定刑度，也無明顯輕重失衡、裁量權濫用情形，所量處刑度復與罪刑相當原則及比例原則無違，因此駁回上訴。

《鏡週刊》報導，張女的弟弟直言對判決很不滿意、對台灣司法很失望，並指出陰男毫無悔改之意，至今未向母親道歉，民事求償更持續上訴，而且目前陰男保外就醫，根本沒有懲治效果，他現在只希望陰男可以趕快被抓去關。

陰經龍曾是棒球國手及台灣電力棒球隊成員；陰男在少棒時期表現突出，曾赴美國參加威廉波特少棒錦標賽奪下世界冠軍，也入選國家青棒代表隊，不過退伍後沒有成為職業選手，後來一直在台電服務，已逾30年。

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核稿編輯：翁世航