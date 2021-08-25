拜登的「戰略清晰」並非口誤，美國協防台灣從來不是「要不要」，而是「說不說」

美國對台從「戰略模糊」（Strategic Ambiguity）滑向「戰略清晰」（Strategic Clarity）？這是今年各界關注的焦點，尤其在拜登（Joe Biden）上台後，漸進有策略性的挺台動作。

無論是指派特使前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）在今年4月之際訪台，或是6月初達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）等三位跨黨派參議員臨時訪台，甚至在各層次的外交場合之中提及「台海」或「台灣」，這些絕非偶然，都是依循在拜登政府對外戰略的脈絡之下。

台美關係日益緊密的發展形勢，外界一再認為美國將在兩岸事務中揚棄模糊，往更為「清晰」的戰略轉動，有人擔心也有人認同這樣的做法，無論如何，這都會涉及不久後美國即將出爐的《國家安全戰略》報告。

美對台「模糊」與「清晰」之間，其實並非零和遊戲

要明確指出美國已從「模糊滑向清晰」恐怕仍難輕易定奪，畢竟拜登團隊內部對此仍存在不同的看法。

如果要將拜登國安團隊劃分「模糊派」及「清晰派」的路線差異，「模糊派」以印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）為代表，他在今年5月初時曾表示維持台灣目前的現況是符合美、中兩國的最大利益，認為「戰略清晰」將讓美國處於不利的狀態，美國情報總監海恩斯（Avril Haines）也有類似的看法。

相對的，「清晰派」則以白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）為主流，他一再表示美國要清楚且堅定的表示立場，認為美國樂意和中國競爭，美國國會內也有不少議員也認同應該給台灣「明確」的保證。

Photo Credit: AP / 達志影像 拜登的國防安全顧問蘇利文

當然，在兩派相互拉扯之下，表面看似路線之爭，但其實是一種「試水溫」及「戰略調適」（Strategic Adaption）的過程，換句話說，「戰略模糊」與「戰略清晰」兩者間並非完全是「零和」（Zero-sum）關係。

更直白的說，這是一種「戰略還需戰略」（Strategy Needs a Strategy）的轉換，意指在當前的全球情勢發展，已無法適用單一戰略，必須有騰出不同戰略選擇之間的「空間」（Strategy Space），讓戰術與策略能更具彈性及多樣化，促使戰略目標符合自身利益及集體利益。

從這樣的角度去思考，便可以解釋目前美國在處理兩岸議題的立場，就是要抑制中國對台進行軍事行動破壞現況。

美協防台從非要不要，而是「說不說」或「怎麼說」

也因此，當拜登接受「美國廣播公司」（ABC）專訪時，他表示只要有人入侵台灣，美國將會有回應，他並沒有說明所謂的「回應」是什麼？而是強調美國對台灣的承諾，跟北約（NATO）的「集體防衛」（Collective Defence）、美日安保及美韓防禦等一樣。

再對照蘇利文在不久前強調「對台承諾同對以色列一樣堅實」，拜登要強調的重點是，美國沒有「棄台」的可能，不但是要說給中國聽，也要讓台灣內部那些「疑美論者」清楚美國的基本立場，美國同台灣一樣有共同的敵人，也就是拜登口中的「壞人」，中國正在對台灣「做壞事」，這是美國所不能容許的破壞現狀，顯然拜登並不是「口誤」。

美國並不為「模糊」與「清晰」之間的選擇感到困擾，沒有「鄙棄模糊」或「走向清晰」二選一的天人交戰。

換句話說，在「戰略模糊」的範疇下，中國解放軍很清楚認知如果攻占台灣，美國絕對有反應且會介入；相反的，如果走向清晰，也不會是閃電式的快速轉向，美國會持續透過「威懾力」（Deterrent Capacity）來避免中國誤判情勢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

持平而論，美國協防台灣從來不是「要不要」的問題，而是「說不說」的差別，但無論「說」或「不說」並不改變美國要對抗中國的目標，這不只是客觀現實，更是各方都清楚的狀態，若僅在模糊與清晰之間揣測，恐怕誤解了美國戰略思維，也會過時產生誤判。

對台灣來說，要爭的並不是美國在「戰略模糊」與「戰略清晰」之間的搖擺，而是在兩者的「戰略空間」中盤點符合自己的國家利益，以及和美國及其盟友的共同利益，尤其是當美國從阿富汗戰場中抽身，極力布局印太戰略及強調台海和平的重要性，台灣也必須建構一套「戰略調適」的路徑。

只是，建構這樣的國家戰略應當是不分朝野、藍綠的最大公約數，但是反對黨陣營硬是要用最廉價的政治操作，只會吹著「首戰即終戰」、「美軍根本就不可能來」等風向消費自己國家的安全，以為「辱美讚中」就能換取被中國哄抬且名不符實的「和平」，如今拜登清晰表述猶如打臉，還要曲解為口誤，簡直無藥可醫。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航