作家接種疫苗後死亡、藍營呼籲「停打高端」，怎麼解讀台灣打完疫苗後的「不良事件」？

高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗昨（23）日才剛開打，不過今日傳出2例接種高端疫苗後的死亡個案，是否與疫苗有關還待釐清，但已經引發各界關注。而台灣打完疫苗後的不良事件狀況為何、如何判定與疫苗有關？《關鍵評論網》帶你一文看懂。

高端疫苗開打，截至昨日已有16.7萬人接種。不過今日卻傳出一名住在桃園、馬來西亞籍的陸姓網路專欄作家，昨日施打疫苗後今早猝死的消息。指揮官陳時中指出，陸姓作家有慢性病史，有心肌梗塞的可能性，但確切原因仍需司法判定。

另外，新北市也傳出一名施打高端疫苗後的死亡案例，為住在蘆洲信義路的39歲彭姓男子，本身並未患有慢性疾病，也是昨天接種高端疫苗，今天上午被發現昏倒在家中浴室，緊急送醫搶救不治；收治的新光醫院表示，彭姓男子今年有4次因暈倒掛急診，其中2次驗出禁藥陽性反應，已依疑似疫苗不良事件通報，但詳細死因仍待檢警釐清。

高端施打才經過一天便傳出2起疑似接種後死亡案例，國民黨黨主席江啟臣就表示，希望衛福部要協助家屬查明真相，給家屬一個交代，並呼籲若是有相關的死亡案例、嚴重不良事件，衛福部都應立刻暫停施打，並查明原因向大眾報告。

趙少康今天下午在臉書發文表示，和莫德納、AZ等疫苗不同，高端疫苗沒有經過三期人體試驗，有人敢冒險打高端，是傳說高端是次蛋白疫苗，副作用較少，然而如今已經出現疑似致死病例，就應該先全面停止施打。

高端公司下午發出聲明稿，對於陸姓作家過世的事件深表關切，並將關注本案例後續的原因判定與事實釐清，將以最嚴格的品質管制製造疫苗以協助國內外防疫需求。

高端疫苗的副作用有哪些？

高端疫苗是含SARS-CoV-2重組棘蛋白的疫苗之蛋白質次單元疫苗，目前依據疫苗仿單之適用接種年齡為20歲以上，接種劑次為2劑，間隔28天。本疫苗不得與其他廠牌交替使用，接種間隔需經過至少14天。

此疫苗接種後可能發生的反應，大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，但勿揉抓接種部位。常見的不良反應通常呈現輕度或中等強度，大部分於接種後7日內觀察到緩解或消失。

Photo Credit: 指揮中心 提供

高端疫苗不良事件特別高嗎？

指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎今日接受媒體人周玉蔻廣播訪問，強調接種任何疫苗都有機率發生副作用，而其中最嚴重的不良反應發生機率為百萬分之一，且「普通人不打疫苗本來就有可能產生這些反應」，只要沒超過背景值，就不能推論有因果關係。

李秉穎認為，若看到一個不良反應較嚴重的案例就開始批評說高端疫苗安全有問題，這並不符合科學的原則，他坦言，高端疫苗一定會被擴大檢視，但這對任何疫苗來講都是不公平的。

根據疾病管制署最新數據，台灣自今年3月22日起至8月23日16時，累計接種1024萬6977劑疫苗，其中有5824起不良事件通報，655件死亡通報。

而在接種疫苗後，不良事件和死亡案例有多少？根據指揮中心數據，截至昨天8月23日為止，統計數字如下：

（編按：上表並未加入今日出現2起高端疫苗的死亡通報，下表為加入後的計算結果）

中分類 已經接種 疑似接種後死亡 百分比 AZ疫苗 641萬5089劑 537例 0.0084% 莫德納 366萬4620劑 118例 0.0032% 高端疫苗 16萬7268劑 2例 0.0011%

指揮中心今日公布，國內655例疑似疫苗接種後死亡案例，其中已經解剖145例，分別為：91例與慢性病相關（佔已解剖案例62.75%），6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，8例疑似肺炎，4例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎（2個月大孩童），2例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，4例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，2例主狀脈剝離，1例蜂窩性組織炎併發敗血症，2例心肌梗塞，1例一氧化碳中毒，1例腹主動脈偽動脈瘤破裂，1例心肌病變，1例缺血性腸壞死，2例主動脈瘤破裂，2例肺水腫，6例待釐清。

不過目前沒有證實與疫苗相關的死亡案件。

不良事件一定是疫苗造成的嗎？

疫苗「不良事件」指的是接種疫苗者在接種疫苗之後，任何時間所出現任何身體上的不良情況。這些事件發生在疫苗接種之後，但不代表就是接種疫苗造成。

民眾若在接種疫苗後，身體出現不良情形，即使不確定是否為疫苗所導致，懷疑或無法排除與接種疫苗具關聯性的，就可以通報疫苗不良事件，但不良事件通報數不能解釋或用於得出疫苗相關問題之存在與否、嚴重程度、頻率或發生率的結論，這些關聯應在其他科學資訊的背景下進行解釋。

指揮中心指出，我國之不良反應通報率和國外之通報率比較並無較高，AZ疫苗英國的通報率為每百萬劑16.5件、台灣為每百萬劑2.6件；Moderna疫苗英國之通報率為每百萬劑16.5件、台灣為每百萬劑1.9件。

在死亡案件分析結果中，案例系列分析中並未觀察到在疫苗接種前後的臨床症狀、不良事件和死因有特定或異常的模式。

什麼樣的人不應接種高端疫苗？

不過，根據指揮中心提供資訊，以下幾類民眾在接種疫苗前，需與醫師進行評估：

​​疫苗成分有嚴重過敏反應史者：不予接種。

發燒者、正患有急性中重度疾病者：應先暫緩，待病情穩定後再接種。

免疫功能低下者：目前缺乏臨床數據，疫苗的免疫反應可能減弱。

孕婦：目前缺乏相關臨床試驗及安全性資料，孕婦若是COVID-19的高暴露風險者，或是具慢性疾病而易導致重症，可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範