精神控制系列（一）：你被情感操控了嗎？惡性感情與職場PUA原來到處都是

作為一個心理治療師，對於一些奇特的心理狀態自然特別有興趣，其中一個我頗有興趣的範疇就是精神控制。近日就有內地一宗參加懷疑具精神控制的激勵課程引致死亡的個案，而香港也有該公司的香港分部舉辦同名課程，但內容是否與內地一致就不太清楚。精神控制，廣東話俗稱「洗腦」，泛指透過一些外部壓力，例如暴力／藥物等，強制向被操縱者灌輸思想，瓦解個人對自己的認識，使個體徹底改變對自己的經歷和個性的看法，以符合操縱者意願的手法；再灌輸新的價值觀和世界觀，從而使個體依賴於某個單位，成為被物化的工具。什麼是精神控制？我們不如由比較貼身的感情與職場關係開始談起，認識一個名為PUA（Pick Up Artist）的概念。

PUA原意為「搭訕藝術家」，發源於美國，指男性接受過系統化學習、實踐並不斷更新提升、自我完善情商的行為（有趣的是以Google搜尋器搜尋關鍵字，似乎內地的討論比起香港台灣要多，原因不明）。

此詞乍聽之下似乎頗為正面，但實際上它已更大程度發展成為一種惡意、操弄人心、有動機地控制他人行為的情感操控術。它特指某種精神控制手段，它通過摧毀他人的自尊自信，操縱他人以滿足個人私欲。其應用場景也不再局限於兩性情感，而是擴展到各種各樣的人際關係中，比如老板PUA員工，父母PUA孩子，導師PUA學生，層面遍及傳銷、工作、政治、宗教等，不過我們今次會先集中談男女關係和職場PUA。如何識別PUA？它有兩個核心特點—貶低和施恩的循環，即廣東話的「一啖砂糖一啖屎」。

感情PUA：一步一步讓你精神崩潰

感情關係PUA是PUA的原型，對象是伴侶間的感情關係。以下截引自騰訊網一篇文章《不法PUA：以戀愛為名的情感操控術》[1]，有關於感情PUA的其中一種常見套路，即貶低和施恩的循環，包括：

第一步：好奇陷阱，塑造人設，吸引「獵物」。成熟的搭訕話術，以退為進、設置懸念；偽裝成「受過情傷的浪子」、「事業有成的帝王」，引發好奇心。

第二步：探索陷阱，顛覆人設，激發「同情」。

第三步：著迷陷阱，暗示表白，換取「條件」。不主動表白，通過誘導式話術引導對方表白，以建立情感契約為捆綁，使之答應其各種條件。

第四步：自尊摧毀陷阱，放大錯誤，引發「愧疚」。放大對方的錯誤和謊言，使之陷入「自己破壞了雙方關系」的負罪感中，在持續性自責、崩潰中逐漸喪失理智。

第五步：情感虐待陷阱，物化目標人物，淪為「木偶」。在極度依賴後，通過暴力、誘騙、自殺誘導等徹底使目標淪為「物品」，任其擺佈。

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也許你會認為「一定是笨蛋才會墮入這種笨蛋的陷阱」、「無可能發生在我身上！」，但即便學識有多高，你同樣有機會成為受害者。2019年，北大法學院女學生包麗（化名）在北京市某賓館服藥自殺，送醫救治期間被宣布腦死亡。兩人聊天記錄顯示，包麗男友牟林翰以包麗有過戀愛經歷，以不是處女為由，不斷對包麗精神虐待，包括提出拍裸照、包麗懷孕後迫她流產，又要求她留下病歷單、做絕育手術等，令包麗最終不堪重負而選擇自殺[2]。連接受高等教育的北大法學生尚且無法脫離精神虐待而死，PUA事件、離我們真的遠嗎？

職場PUA：隱而未見但殺傷力甚強的權力與情感操控

如果說情感PUA比較難跌入陷阱，我可以很肯定告訴大家，職場PUA才是隱而未見但殺傷力更強的權力與情感操控，而且更容易發生在日常生活中。職場PUA多發生於上司與下屬之間，透過持續否定、人身攻擊、製造焦慮、控制、操縱、凌虐他人精神等手段，對員工進行精神控制，令員工對自己唯命是從。不同於情感關係，由於職場上本來就有上下級之分，職場先天的權力分佈性質加劇了上司與下屬之間發生PUA的可能性。

在貶低方面，例如上司持續不斷打壓、否定、貶低員工，對其進行人身攻擊，日復一日，被貶低者會逐漸失去自我判斷，墮入自我懷疑、自我否定的漩渦。但只有貶低行為不足以成為PUA、貶低後又施以恩惠才是。施恩方式有很多，比如偶爾表揚肯定、承諾利益，讓員工覺得就算被貶低也是可以忍受。前一秒上司才把員工罵得狗血淋頭，下一秒卻說「我罵你是為你好」、「我罵你是把你當自己人」、「你在外根本不能找到同樣工作、是我好心你才有這份工作」，以各種言語暴力、勒索與引誘，達致精神控制。

職場PUA的隱性特質

相較起情感PUA，職場PUA更多是隱性的、不輕而易見的。例如禁止員工表達個人意見權利、對員工申訴充耳不聞。冷處理員工工作表現、不作任何正面與反面回饋，或者過度監控與批評；發動其他同事孤立某位同事；隱蔽地向員工提出不正當要求、不能滿足就持續打壓等[3]。

而有一些上司無工作素養，全憑個人喜惡心情行事，故意模糊準則，隱瞞工作重要信息、冷處理員工提出的問題、故意黑臉、鬧情緒、以情緒駕馭客觀事實，例如對員工大吼大叫勒令員工跟從己意等，均是以情緒達致操控他人行為及心理的手段。又例如上司對你的評價不止公事、更涉及人身攻擊，而這種攻擊已對人不對事，例如評擊人品、外貌等，大家就要留神。言語的確能傷害人，而且可以傷得非常深、使人神經衰弱、無法作出對自我的合理判斷。

看到這裡相信會有人提出疑問：「很多公司都會使用獎懲制度（貶低和施恩的原型），難道所有公司都是PUA？」其實對於員工表現有評價，設獎懲制度也是平常事，但其合理性與程度，以致表達方法都是重點。合宜的獎懲制度、評價與理性表達能夠讓員工得以改進、成為更優秀的人材，反之則只會讓員工感到無所適從、難受、覺得自己無價值等。

「這是公司指引」絕不能成為制度暴力的擋箭牌

有些公司往往以「這是公司指引」理由要求員工盲目跟從，但同樣地，指引中的「合理性與程度分野」才是重點，而非「因為這是公司指引，所以員工就要跟從」。獎懲制度必須具有合理性，例如「員工一個月遲到10次，總共遲到超過60分鐘，會有一封警告信」就算是合，但「員工一個月遲到2次，只要超過1分鐘，就有一封警告信」就未免過分。

再舉個極端例子，如果有一份公司指引寫「你完成不了公司任務就要剖腹自殺」，那也因為這是公司指引，難道員工就要跟從？絕不可能吧。由此可見，以「這是公司指引」為由要求員工盲目跟從，根本就站不住腳。如果公司指引本身已存在不合理性，員工就有不跟從與反抗的充足理由，因為那是明晃晃的制度暴力；而公司也絕不能以「公司制度就是這樣」為由、確立這種制度暴力的對確性。

對PUA的漠視，是社會更大的隱憂

在本文我們簡單了解兩種常見的PUA情況。在情感PUA方面在香港暫時未有太多討論，但在職場上，我相信不用任何引用，大家都會經歷或多或少的PUA。但令人憂慮的，是現時並沒有一些關於PUA的公眾教育或者法律保護。在職場上，上司與下屬關係本來就不對等，僱員為保飯碗在權力上一向處於下風，即便啞忍最後辭工、又涉及「不能說前公司壞話」等社會禁忌，令僱員一方更為勢孤力弱。雖然現時平機會與勞工處均會處理職場欺凌的個案，但我認為PUA程度的情感操控比一般欺凌情況來得複雜，稍一不慎更可能造成永久精神創傷，甚至更嚴重的自毀後果。

到底精神控制還有哪些？它可以導致何種嚴重後果？我們可以如何避免？這些都是本「精神控制系列 」中，即將談到的話題。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin