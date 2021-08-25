【展覽】謝春德「平行宇宙」最終章《時間之血》：臆想人類文明發展，將導向何種未來？

台灣當代攝影家謝春德出生於台中農家，17歲上台北之後，幫齊秦拍過商業攝影、為伍佰拍過MTV、還開過無菜單餐廳，而後憑藉他對視覺感官和飲食的敏銳審美，受邀至威尼斯雙年展舉辦個展「春德的盛宴」。而他於2000年前後展開的「平行宇宙」創作計畫，現正在國立台灣美術館（國美館）展出最終章《時間之血》，展期至9月26日。

歷經長期構思與大規模藝術實踐，此次展出的作品涵蓋他自1973年以來的攝影、近年的多媒體錄像裝置，乃至於2021年多件大型雕塑新作。以創世寓言為引子，在展間打造一個虛構的考古現場，帶領觀眾穿梭在他的內心時空，深入人與宇宙的意識交界，找尋自己的初心。

Photo Credit: 國立台灣美術館提供 攝影家謝春德

跨越意識尋找感官邊境

「平行宇宙」或許是謝春德在人與我之間，反覆觀看後悟得的時空觀。鏡頭是謝春德進入他人意識的媒介，而一次次拍攝時攝影師和被攝者的意識交會，則開啟通向無數平行宇宙的入口，任他穿梭其中。

他曾提到自己的攝影展，也希望為觀眾重現在意識和空間中漫遊的體驗，透過展場中的裝置和動態影像，謝春德擴張了攝影畫面的維度，邀請觀眾穿越布幕、聆聽詩句，放大感官，「讓經驗一層一層地轉換，多重宇宙中不同經歷交會成焦點，轉身有如做夢進去」。

從篇章順序來說，「平行宇宙」第一章是2018年於台北北師美術館展出的《天火》，相較於早期在黑白構圖中，以恣意擺佈人體突顯心靈上的對立與衝突感。謝春德在「天火」中融匯西方超現實手法和東方山水，嘗試建立一個內在和諧的宇宙觀。

然而，正如林志明教授所說：「他為我們描繪的，其實是胸中山水，而在其中卻要投射夢想及恐懼」。《天火》系列中正在國美館展出〈隕石〉的一作，畫面裡渺小人影攀登上了通天石頭山，卻渾然不知頭頂巨石正不斷滾落，暗示天與人雖然極為接近，卻充滿揮之不去的焦灼和危矗感。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈隕石〉，2002-2021，動態影像、音樂，尺寸因空間而異。

第二章是2016年台北當代藝術館展出的《勇敢世界》，從構思到完成共花費16年時間，這個系列著重討論失智、老年、死亡等議題。當記憶不再之後，失智症患者雖與親人同處一個時空，卻彷彿身在無法觸及的平行宇宙。

最終章《時間之血》回應當今科技與社會發展的現狀，臆想人類文明發展的軌跡，正將我們導向何種未來？「平行宇宙」三部曲互為表裡，《天火》中最後一件作品是此次《時間之血》入口處第一件。而一、二章在台北展出之後，最終章回歸藝術家出生的台中，聚合、收攏橫跨數十年的時空迴圈。

Photo Credit: Claire Chu提供 《時間之血》故事主線展場照。

源起於未來的創世寓言

謝春德藉由《時間之血》展覽書寫他的創世寓言，進門處詩句揭示了題旨：「時間」正是我們現在活著的生命，「血」是我們的生命於他方的存在。《時間之血》對平行宇宙概念的探問，聚焦於現在和未來交界之處，那些「當下生命存在於他方的可能性」。

展覽內兩條主軸交錯並行，其一由散落在展間各處的歷年作品部署而成，其二是虛構未來中的一處考古現場。進入現場後我們彷彿被拋入一個比未來更遙遠的時空，俯瞰末日之後台北盆地的文明遺跡。

然而，有別於現實中的考古從現在向過去挖掘，《時間之血》的平行宇宙裡，「原版人類」從故事設定的未來，途經謝春德創作生涯的過往之後，沿路往另一個（NEXT）未來考掘而去，最後在底層發現了他們自己。結局呼應了展覽英文標題的鏡像文字「NEXEN」。

展間內〈台北1號考古坑〉模型標示著各作品「出土」時的相對位置，將不同時期的人類活動史依次編列。第一文化層掘出了〈蘭嶼肖像1973〉和〈家景1985〉，前者是他年輕時出走到島外，尋找另一種人和土地共存方式時，記錄下的影像。後者則因底片遭水災浸泡，他年少時遠離的家園也在失真的光影下顯得斑駁。兩個系列作相隔十年，見證謝春德從黑白走向彩色攝影的過程。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈台北1號考古坑〉，2021，複合媒材。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈第一文化層-謝春德工作室：家景1985〉，1985，攝影、藝術微噴，55x55cm。

第二至第四文化層是他所創造的宇宙中，人類肉體脱去原有物質型態之後會成為的樣貌：先是〈凝結在空氣中的靈魂與花粉為伍〉中，像花粉一般以粒子形式存在的靈魂。而後〈三位一體〉挪用了基督宗教概念，乍看是一男人盤坐在兩個體型較為纖瘦、無法分辨性別的人物腿上，近看之下三具身體彷彿正在消解、化作層層堆砌的塊狀金屬。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈第二文化層-凝結在空氣中的靈魂與花粉為伍〉，2021，裝置、壓克力、圖像、複合媒材，180x80x150cm。

到了〈雌雄同體〉，擁有兩性性癥的身體歡慶著二元的終結，上半身探入鏡面、雙腳蹬著慾望高張的大紅高跟鞋、臀部垂落的毛髮令人聯想到女人束起的長髮，抑或是馬的尾鬃，被展示在廟宇般的黑色空間內。而困惑的朝聖者在白色聚光燈引導之下，被強迫凝視這件炫目的琉璃作品。

Photo Credit: Claire Chu提供

來到第五文化層〈我找到我自己〉，主導整場考古行動的「原版人類」在此現出真面目，戴著面具、身披鋼片之外，還有著東北非人種的強健體魄，雙腳懸空漂浮的模樣讓他們看上去更像科幻電影中的外星人。

回觀野史中對外星人的狂熱傳述，這些神秘的存在除了教導古埃及人如何建造金字塔外，也是人類發展先進科技時的假想敵。而現實中對於極端科技的想像，也正造成地表上可見的破壞與毀滅。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈第五文化層-我找到我自己〉，2021，雕塑、不銹鋼。

觀眾自造的展覽文本

主要故事線之外，呼應「平行宇宙」系列一貫的敘事手法，謝春德透過裝置與物件在攝影作品之間搭建連貫的時間性，營造出劇場般的展場空間。入口處地面上一匹長長白布延伸至通道盡頭，和翻飛的詩集沿路引領觀眾走向燈箱裝置〈白馬〉，和畫面中騎在馬背上的少年一同進入他身後那道門中。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈白馬〉，2002-2018，裝置、燈箱、布，56x75x7cm。

錄像作品〈雲〉緊隨其後，在大片山景環繞下，思維隨著手持式攝影機攀升至山岳頂端，體驗登山者精神思維達到巔峰的詩意經驗。

然而，平和的精神境界，不時被另一件作品〈巫1x10〉打斷，全身塗白的巫用手杖擊打地面時的砰然巨響，讓觀者在兩件作品前後夾擊之下，處於高度緊繃而聚焦的心理狀態。整場展覽中，意識穿梭於這些「空間中的空間」，透過出神的漫遊建構起豐富的體感經驗。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈巫1X10〉，2016，單頻錄像，尺寸依空間而異。

從攝影、裝置、新媒體錄像、乃至於詩作和聲音藝術，謝春德的創作生涯符合時下流行的「跨界」定義，然而這並非刻意的追求，僅是他深入探究自身及人類原始慾望後，為了「將畫面帶來的心靈衝擊投射出去」而嘗試的種種創作手法。謝春德不如他那一輩喜好想像的、出世而充滿精神追求的藝術家，而更接近浮沈在繁華人世，用相機捕捉人類真實面貌的晃遊者（Flâneur）。

Photo Credit: Claire Chu提供 〈追隨者〉，2021，新媒體互動裝置、音樂，尺寸依空間而異。

而他的攝影作品不止於現實的紀錄，有著導演夢的謝春德，透過場面調度掌控畫面的組成元素，濃縮、編排、聚焦成一張張充滿張力的「劇照」，加上詩句作為腳本。當觀眾參與到空間中時，腦海裡認知到的畫面序列，也就自然在邏輯處理下，呈現為一齣充滿詩意的戲劇。

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航