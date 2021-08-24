菲律賓總統杜特蒂鬆口，稱準備2022全國大選角逐副總統

《路透社》報導，菲律賓執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP －Laban party）24日宣布，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte，港譯「杜特爾特」）同意代黨出征，角逐下屆副總統，為繼任者奠定政權基礎。

民主菲人－國民力量黨將於9月8日舉行全國黨代表大會，因此選在此前發表上述聲明，同時黨代表大會上預料將提名杜特蒂親信、參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）為明年大選的總統候選人。

《路透社》報導，執政黨執行副主席諾格拉利斯（Karlo Nograles）在聲明中表示，杜特蒂做出了「犧牲」，並注意到了「民眾的呼喚」。

諾格拉利斯指出，杜特蒂參選副總統將「確保過去5年的執政計畫得以延續」，包括如杜特蒂關注的非法毒品問題。

菲律賓的正副總統是分別選出的，正副總統政治立場有可能迥異，任期限制為不可連任的一屆6年，而杜特蒂任期明年6月屆滿。因此政治觀察家認為，杜特蒂參選副總統是為再任總統開啟後門。

《中央社》報導，雖然杜特蒂表示對權力毫無戀棧，多次表示希望親信克里斯多福．吳接替他擔任總統，但批評者認為，杜特蒂還是有辦法透過競選副總統拿下大權，只要讓親信當選總統後辭職，他就可以接掌。

自從杜特蒂在2019年上台後，克里斯多福．吳受就得到他幫助成了參議員，同時也擔任杜特蒂的私人助理。報導指出，杜特蒂與克里斯多福．吳的交情可追溯到1990年代，當時杜特蒂還是納卯市（Davao City）議員，克里斯多福．吳則是他最親近的幕僚。

《路透社》報導，杜特蒂曾表示希望自己卸任後，可避免受到法律訴訟。國際刑事法院的檢察官，已尋求批准對杜特蒂發動反毒品戰爭進行危害人類罪的調查。

另一方面，此前各界相當關注菲律賓的2022總統大選，是否會由杜特蒂長女薩拉競選總統，杜特蒂搭檔副總統，未來是否會有變化，仍有待觀察。

拳王巴喬9月宣布是否參選總統

此外，《philstarglobal》報導，也是下屆總統大選熱門候選人的拳王巴喬（Manny Pacquiao）在22日表示，他會在9月決定是否競選總統。

42歲的巴喬說「我知道我面臨著一個大問題，（當總統）是比拳擊更困難的工作，但我想幫助人們」。

儘管巴喬是和杜特蒂同是民主菲人－國民力量黨的參議員，而且巴喬在去年擔任黨主席，但由於此前他指控杜特蒂執政下，國家政治腐敗、總統親中，因此招致杜特蒂不滿。

今年7月17日，在能源部長阿方索·庫西（Alfonso Cusi）召集的一次大會中，宣布黨內職位空缺，巴喬失去了黨主席的位置而下台，由阿方索·庫西接任黨主席。《philstarglobal》報導， 民主菲人－國民力量黨的一個派系正威脅要罷免巴喬，因為巴喬試圖讓他領導地方性政黨「人民冠軍運動」（ People's Champ Movement）註冊為全國性政黨。

隨著民主菲人－國民力量黨已宣布推克里斯多福．吳與杜特蒂搭檔競選，未來巴喬的動向值得關注。

Photo Credit: Reuters/達志影像 菲律賓拳王巴喬（Pacquiao）。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範