運用 STEPS 方法論 領你踏入數位轉型顧問圈

COVID-19 為全球經濟帶來的危機已超過金融海嘯，但也浮現重組市場結構的轉機、加速產業數位轉型，例如供應鏈的數位化、電子商務流程的智慧化，相關數位應用的價值也更受到重視。在一份 IDC 與微軟共同發布的《解密數位轉型亞太區經濟影響》報告中指出，至 2021 年前，亞太地區 GDP 至少有將近 60% 來自數位產品與服務。今年臺灣新冠疫情進入社區後，產業界感受更為深刻；另根據數位經濟暨產業發展協會、台經院和資策會共同研究調查發現，有七成企業缺乏熟悉營運科技並能帶領訂定方向之數位先導者。

人才提升兩階段，資策會不但培訓還陪跑

資策會創生處處長洪毓祥表示，目前臺灣企業迫切需要提升數位能力，才能帶動產業價值的增長，而資訊服務業在其中扮演重要的角色。借鏡新加坡培育專業數位轉型顧問人力模式，透過數位轉型和創新課程，並於完成課程後以實戰的方式進行演練。另外也在拜訪產業經營者了解需求與困難後，發現「目前企業在數位轉型上所遇到的最大瓶頸是人才」；於是資策會地方創生服務處協助經濟部工業局辦理「資服業數位轉型顧問工作坊」應運而生，期以培養數位轉型種子顧問的方式，再將能量進一步延伸到產業界。

「資服業數位轉型顧問工作坊」培訓課程自 7 月起於線上陸續開辦，已累計超過百位中高階主管參與。有別於以往單向式授課，而採理論方法搭配實務演練雙管齊下，第一階段以工作坊型態進行，由專業講師講授數位轉型方法論與學員進行工具互動使用，培訓轉型種子顧問；第二階段則是由已完整受訓之種子顧問，與資策會顧問共同引導需求端客戶進行問題分析、訂定目標，進而成功產出符合客戶需求之數位轉型藍圖規劃，深化客戶經營，平均九成以上參加者反饋此系列培育極具收穫，且對目前工作有所助益。

數位轉型並非單一數位工具或技術導入的過程，而是整合新產品或服務、新通路、新市場與新營收模式，進行商模再造，所需人才不僅須具備資通訊的技術，還必須有跨領域整合的能力。洪毓祥處長進一步說明：「為資服業培養顧問人才的能量，對臺灣軟體產業來講是很重要的事情，資策會本身就是協助資訊服務軟體產業的核心機構，會內也在做數位轉型的訓練，這次以內部實際演練與驗證，建構『STEPS 工具方法論』，讓顧問群在說服客戶導入解決方案、研究發展等過程中，無論是文件、簡報或說故事的能力，都能有更專業的表現。」

Photo Credit：資策會

數位轉型顧問人才培訓，提升產業數位競爭力

資策會創生處主任張為詩表示，工作坊所教授的工具和內容是一種框架，如同很多流行樂曲，都是由基礎的四種和弦所建構，因此，從學習、演練到內化，加入每個產業知識（domain know-how），才能編撰排列出不同的模組與劇本。以資策會「STEPS 工具方法論」來說，種子顧問從挖掘需求（Survey）開始，進而設定主題（Target），檢視產品服務是否符合關鍵人物的價值主張，再進入鏈結組隊（Engage）及先導驗證（Pilot）等階段，有效幫助數位轉型顧問，制定策略計畫，發展新商業模式。」資策會除辦理顧問培訓工作坊外，亦辦理多場教育訓練，以顧問方法協助企業制定轉型策略，串聯各產業進行跨域合作，與企業並肩突破疫後轉型困境，為臺灣產業打造全新數位轉型商機。