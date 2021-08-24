2021/08/24,
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蝦皮推「實體店到店」服務，專家：台灣試水溫，真正的戰場在東南亞

蝦皮推「實體店到店」服務，專家：台灣試水溫，真正的戰場在東南亞
Photo Credit: 中央社

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蝦皮「實體店到店」來了，未來將陸續在雙北、桃園等地開設達20多家實體門市，提供買、賣雙方更優質的取貨服務，而針對這樣的新商業模式，專家表示，尚未大規模的推動此項策略，蝦皮可能透過台灣試水溫，替佈局東南亞市場做好準備。

蝦皮購物於8月13日推出「實體店到店」服務，陸續在雙北、桃園等地開設20多家店面，將運費大幅降至40元，且9月30日前為試營運期免收寄件費。蝦皮由線上進攻線下實體的態勢越來越明顯，不過專家則推測蝦皮本次「實體店到店」新商業模式，僅透過台灣試水溫，真正的戰場是東南亞。

從線上走到實體店面蝦皮非首例 亞馬遜打造電商新模式

純電商面向實體店面並不是蝦皮開先例，早於2016年12月知名電商亞馬遜（Amazon）即宣布推出新技術無人商店「Amazon GO」概念，打造新模式實體店面。

Amazon GO主打買東西免排隊結帳，拿了就走，系統則會偵測顧客購買行為自動於亞馬遜帳戶中扣帳，目前開放於內部員工使用。不久，亞馬遜公司再次宣布以134億美元收購全食超市，進一步擴大線下實體版圖。

日本電商作者奧谷孝司、岩井琢磨指出，電商可以透過自由地組合網路與實體通路，參與顧客選擇、購買、使用階段，從設計「通路」開始，達成其它實體企業所無法仿效的模式。

岩井琢磨強調，亞馬遜鎖定的不只是通路，而是透過結合網路空間與實體空間，掌握顧客的行為資料。運用這些資料，就能針對每一位顧客擬定「促銷」的最佳戰略。

開設實體店面補足了亞馬遜的一些弱點，NBK零售分析師伯格（Natalie Berg）舉例，越來越高的送貨和退貨成本，是亞馬遜的亟欲降低的問題。

亞馬遜自家的免結帳商店，同時販賣的許多「自有品牌」的食品雜貨，包括牛奶和雞蛋，可以進一步擴大商品曝光。

隨著國際各大電商走向實體線下，企圖打開新市場，台灣蝦皮表示，將透過實體店到店的策略，為賣家提供比一般超商與宅配等較低的運費，也為買賣雙方提供多一個寄取件服務，並針對買賣雙方都提供專屬優惠，例如專屬折價券、免運等優惠。

蝦皮開實體試水溫 最終目標市場不是台灣

蝦皮實體店到店不只是單純提供寄取件服務，店內設置了ATM提款機、咖啡機台，學超商開賣現煮咖啡，還有零食、泡麵、飲料、菸品等基本民生必需品，而公司同時也宣布，店到店的服務會與加福貨運、米特交通運輸股、欣樂通運、峻富物流、得統交通合作。

這種新模式讓許多蝦皮買、賣家感到新奇，針對本次蝦皮的作法，《關鍵評論網》訪談研究電商通路的燒賣研究所笑長周振驊表示，雖然疫情加速電商大幅成長，目前實體零售市占還是超過50%以上，而國際電商平台Amazon、阿里巴巴也都在持續嘗試進軍實體通路。

他強調，若某天蝦皮開始以併購手法快速增加店點，才是真的開始執行切入實體市場的策略，目前只是做市場測試，未來對買、賣家變動影響不大。

周振驊強調，若以倉儲物流來看，早年PChome的24小時到貨策略與Momo這兩年做的加碼投資，都是在綜合通路本質上「便利」、「便宜」而努力。

他指出，蝦皮的最終目標市場不是台灣而是東南亞，本次有可能在台灣測試從輕資產（線上），改成重資產（實體）策略，也從「車隊倉儲」有無大幅擴編可以看出端倪，畢竟相較東南亞的市場，台灣成熟度高且基礎建設完整，是試驗新商業模式極佳的場域。

《關鍵評論網》也訪談蝦皮內部人員表示，本次「店到店」可以提供顧客更好的取貨體驗，以往在各大節日都面臨商品爆量的情況，透過店面可以排除這樣的問題，取貨速度也能更有效率。

她強調，實體店面也能更快速處理退貨問題，更優化整體流程，而許多電商都有進攻實體的打算，蝦皮並非首例，未來公司也會陸續公布更多關於店面的訊息。

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核稿編輯：翁世航


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