NFT只是畫點陣圖炒幣嗎？想像一下，把林布蘭《夜巡》分拆成100個token

這年頭但凡搭上一些風口上的流行用語，在新創圈，或大眾媒體上總是能讓人多看幾眼，舉凡AI，區塊鏈，大數據，生醫，物聯網，無人機等，都是相當熱門的領域。

當然，其中也不乏騙局，曾經風光的矽谷新貴Elizabeth Holmes，和被爾街日報踢爆的印度AI新創Engineer.ai，曾經也都是估值幾億幾億美金的在喊，團隊與顧問群也都不乏科技界，政商界的名人，但最後，也都是以騙局收場。

更別說在某些以山寨聞名的國家，或是那些近幾年跟「區塊鏈」捆綁在一起的新創項目，琳瑯滿故「要改變世界」，要「顛覆行業生態」的商業模式滿天飛，至於是否能落實就見仁見智了。

NFT和羅浮宮門口賣的蒙娜麗莎紀念品，有什麼不一樣？

既然談到區塊鏈，不妨來聊聊這陣子竄紅的NFT，一種可以在去中心化的機制上運作，可以賦予數位資產「唯一性」的驗證。

技術我們就不深入探究，但商模用一個簡單的例子來看，就是你在Facebook，Twitter上發表的數位內容，不管是文字，音樂，影像，創作（旁人可能覺得是雜訊，但你可以視之為作品），因為區塊鏈和加密通證（token）的賦權，讓原創可以被識別，與後來的複製貼上，轉發，重製等有所區隔，如此一來，號稱解決了數位時代，內容創作無法鎖定原創「真跡」的問題。

人類是喜歡追求「真實」的物種，哪怕你我皆俗人，其實根本分不出「真的蒙娜麗莎」和臨摹到近乎逼真的「複製版蒙娜麗莎」的差異。但講求「真實」與「唯一性」的非理性渴望下，我們對於原作與真跡，在一定程度上，會產生群體膜拜的儀式感。

當然，這也是後續「專利權」，「著作權」等的核心概念，我們希望人類文明中有更多的創新，而非模仿，因此我們也該獎勵原創者，無論是透過金錢，物質或其他方式。

因為有真偽，才有後面衍伸一大串的交易，蒐藏，競價，升值（或貶值）的金融價值，假的東西，或複製品大概不太會有投資市場，頂多流入大眾市場，成為大眾藝術，公共或居家裝飾，或好一點，成為博物館與藝廊紀念品販賣部的「文創商品」，也可能更俗一點，成為觀光景點，路邊小販沿街叫賣的「紀念品」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

你去參觀完羅浮宮，門口一定有小販賣你一幅10歐元的蒙娜麗莎，你甚至還可以砍個價，兩幅15歐帶走。

在數位世界，「真品」與「原創」的商業邏輯是什麼？

在虛擬的網路領域，究竟「真品」與「原創」的概念，是否也被網路原生世代所推崇？這點是個很大的問號，也需要時間來證明。

畢竟，從根本的運作機制來看，網路內容的重點在大量的點閱率與觸及率，以及背後所產生龐大的數據經濟，重點並不是在追求「稀少」與「唯一」的價值，而是想辦法讓邊際成本遞減，效益卻可指數成長的模式。

我會很想要一張馬斯克親筆畫在餐巾紙上的商業模式圖（假設他有這麼做），把他裱匡起來當成藝術品掛在我的新創辦公室內，但我可能根本不想要「擁有」一條馬斯克所發的Twitter，頂多就是複製然後轉貼到我的Twitter，鼓勵一下我的員工，然後讓大家也都可以複製分享到他們個別的Twitter上。

網路的真正價值在於共享，而藝術蒐藏的價值，是具有獨佔和壟斷性的。至於所謂的區塊鏈和NFT，想打造的就是一個在共享的環境裡，怎麼找出那些可以被壟斷和獨佔的內容，進而透過科技的手段（區塊鏈，NFT），來賦予新的經濟價值。

可能光找到還不夠，要能說服市場及大眾接受，那才是本事。

所以說，我常常講太陽底下根本沒有「新創」，你能想到的，同一時刻，全世界絕對有100組以上的團隊，想的跟你一樣，甚至比你更好。大家在比的，就是誰最快拿到創投資金量產，最快大規模商業化，然後最快被大眾接受。

個人淺見，NFT的技術，確實有機會幫實體資產更好的確權（確定真實性與所有權），然後減少一些不必要的中間機構，比起傳統的運營方式，進而降低可觀的成本。但在數位世界，絕大部分的「資產」本身早以是數位的形式，誠然就不會有需要「數位化」的需求，反倒是虛實整合的應用，可能在現階段，比較容易接軌既有的市場，說服大眾嘗試。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

區塊鏈的核心在於去中心化，降低門檻，本質上就是希望更多的普通人可以進入這個領域，若要符合這個初衷，自然不會，也沒必要反其道而行，走向高端藝術品的拍賣與蒐藏模式，而應該是讓更多的人，用更合理的價格，去交易資產，也讓創作者，可以從中獲得不被剝削的利潤。

現在的NFT：「原產地認證」機制

要怎麼虛實整合？我們不妨參考一下目前最大的NFT交易平台：OpenSea。

在平台上，稍稍瀏覽一下可以看到不少有趣（當然也有很爛）的數位作品，你可以很簡單的screenshot或複製那些「東西」，然後儲存/轉貼到你自己的平台上。當然，你就沒辦法宣稱你「擁有」原創。而NFT背後的技術就是在建構這類的「原產地認證」機制，撇開區塊鏈狂熱者，一般的大眾用戶買不買單，那就需要時間來證明了。

換個角度，假設在不久的將來，數位藝術品，或那些能被以數位形式儲存，展示和交易的實體藝術品，真的讓越來越多人開始在意是否持有「原創」，也開始有機構認真看待這件事的時候，NFT理論上會成為十分重要的工具之一，不僅可以具備無法竄改的認證功能，更可以透過代幣（token）與智能合約的設計，讓所有權更方便的分散給不特定多數的大眾投資人。

雖然尚且不知道這會有多大的市場，抑或這樣的市場熱度可以持續多久，但在概念上，至少是一種資產的所有權與使用權方面的革新，不光是藝術品或數位內容，但凡金融商品，人類世界中能被量化或賦予定價的有限資源，或許都可以用NFT來表彰某種權利義務。

想像一種可能的商業模式：某一天，林布蘭著名的畫作「《夜巡》」可以被拿出來拍賣，而買賣雙方決定嘗試用NFT和區塊鏈的方式來操作。這幅畫首先會先被「數位化」，並透過Oracle的機制，讓現實世界中的數據能被智能合約讀取，並記錄在某個具有公信力的區塊鏈上，如此一來，就可以依據需要，生成相對應的NFT。

Public Domain 林布蘭的《夜巡》（De Nachtwacht）

未來的想像：如果把林布蘭的《夜巡》分拆成100個NFT

有了NFT，拍賣過程可以相對方便許多，也因為原作已被數位化，故世界各地的買家都可以透過網路欣賞到這幅作品，若能再搭配虛擬實境（VR）或混合實境（MR）的技術，那甚至可以「身歷其境」的在線上虛擬藝廊中觀賞作品。進而，參與線上拍賣，既可匿名，又無需大費周章的飛往某座城市，而此時真跡仍安全地保存在荷蘭某地下金庫中。

拍賣亦可以碎片化的方式進行，如同公司股權，既然畫作已被NFT了，自然也可「整套」出售，或拆分成不同的比例來競價。關你是英式拍賣還是荷式拍賣都好，最後，很有可能有100個買家，分別各持有1%的所有權，而且這些所有權，是可以在區塊鏈上被驗證，也能在現實世界合法主張的。

支付也會變得很方便，只要綁定數位錢包，你可以在得標後，立即透過虛擬代幣付款。當然，你也可以透過中心化/去中心化的交易所，隨時隨地的用法定貨幣兌換虛擬貨幣，然後完成交易，省去不少傳統銀行體系與SWIFT的麻煩。

這時候，數位化的好處再次發揮功能，每個蒐藏家都能收到一份數位版的「《夜巡》」，你可以佈置在自己的網路空間，無論是社交媒體或虛擬空間都好，當然，也可以跟世界各地的特殊印刷廠商合作，你仍能夠收到一幅print的復刻品，掛在家中，好讓你向客人炫耀。

雖然是印刷品，但你仍是原作的「部分」持有者，畢竟不可篡改的區塊鏈有幫你記錄下來了嘛，任何人也都可以上鏈查詢到你當初的那筆交易，證明你確實擁有了這幅作品（的一部分）。

自然，你若有錢，也可以把NFT全買下來。

那真實世界中的原作怎麼辦？他可以繼續被荷蘭皇家美術館典藏，也可以透過區塊鏈上大家最喜歡玩的「治理機制」，用治理代幣去投票決定該幅真跡的用途：可以是出借給世界其他美術館，藝術展，進而還能賺取一筆收入（按持有比例去分配給所有蒐藏者），也可以繼續賣出print的限量複製品（只是就不會有NFT認證），至於要限量多少，在哪些特定渠道或市場出售，就也都是大家透過投票來決定的事。

而這一切，因為網路，數位化，智能合約和區塊鏈，都會變得十分方便，也能讓更多人參與藝術，不只是有投資報酬，還能兼具趣味，甚至是民主與共識決的公民素養，再而，潛移默化之下，也或許能培養大眾對藝術的品味。

Photo Credit: AP / 達志影像

如何？聽起來有點有趣吧？這還只是從一個很小的案例發想，甚至我們都還沒討論到對於創作者，藝術家，與藝術產業可能產生的影響與改變，之後的文章，我們再來探討吧。正因為有了NFT，智能合約與區塊鏈，整合藝術與更多的資產類別，絕對還有更多創新的商業模式，有待創業者去發掘，並予以合理的，腳踏實地的，大規模商業化。

總之，不要老是想著炒幣，隨便弄幾個點陣圖或JPEG就號稱是數位藝術，然後再亂弄個NFT就自以為多了不起，又要拍賣創天價了。不要做夢了，明明區塊鏈就是一個好技術，能用來改變很多場域，創造很多新穎的商模，但偏偏就是有一群投機份子（很多還往往自詡行業大佬），在那邊胡說八道把整個生態給弄臭了。

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航