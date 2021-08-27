今晚，我想來點韓式炸雞配啤酒：韓國熱門外送餐點TOP5，以及有趣的外送文化
我們想讓你知道的是
大型外送平台的興起加上疫情影響，改變了許多人的飲食習慣，外送餐點已經成為許多人的日常，也是餐廳不可或缺的營收來源之一。外送不只是方便的在你肚子餓又不想出門的時候把食物送到你家門口，更是一個「食」代的文化。
文：Kayo
2020年，全球客戶數據分析及解決方案企業dunnhamby，針對受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響的20個國家，找了8000名消費者進行調查，並發表了《新型冠狀病毒對消費者購買態度和行動的影響》調查結果。
其中韓國消費者使用「外送服務」和「網路購物」為世界最多。高達60%的韓國消費者表示「會使用外送服務」，57%的消費者表示「比以前更常在線上訂購」。 這兩個數值比全世界的平均值分別高出了33%和32%。
「外送民族」的韓國，在2020年炸雞、披薩等的餐點外送交易金額比2019年增加了78.6%。 這是相關統計以來的最高值，相當於在3年內增加了536%。 其中，手機訂單更佔全體訂單的96.4%。
而造就韓國外送普及的原因主要可以歸因這兩點：
- 手機普及率高。
- 一人家庭的增加。
韓國5180萬人口中約有一半集中在首爾首都圈，智慧手機普及率95%（台灣2020年的智慧型手機普及率大約近90%）；此外韓國餐廳密集度高，每10萬人就有127間餐廳，遠比中國69間、日本57間、美國21間來得高。
另一帶動外送熱潮的主因是一個人住的單身人口躍增。由於生活成本攀高，結婚生子對年輕人來說變成沉重的選項。2018年韓國一人家庭的占比高達29%，是2010年的近兩倍。越來越多人想迴避人際互動，三餐都叫外送，省去在外用餐的麻煩。
韓國熱門外送餐點TOP5
不意外，第一名和第二名分別是炸雞和炸醬麵，這兩道菜都是每部韓劇都會出現的庶民美食。第三名的豬腳是滷製後涼拌而成的料理，而第四名的菜包肉也是非常受歡迎的配劇下酒菜，第五名則是辣炒年糕。
現在韓國也出現各種「半半餐」，「半半餐」是「選擇困難症」的一大福音，當無法決定要吃什麼的時候，都能吃到當然是最好，想吃什麼就都來一半。於是有常見的半半炸雞，此外，炸醬麵＋炒碼麵等用二隔的外帶容器，無論是麵食、咖哩、pizza、涼拌菜、都可以半半！點購率甚至高達7成。
然而，份量大很難一個人點來吃的料理，如五花肉、糖醋肉、參雞湯、燉雞等，也有許多店家推出了一人份的外送大受好評，非常值得關注。
沒地址也能外送
韓國將外送發揮到淋漓盡致，沒地址也可以送！在台灣外送都是需要一個準確位置或地址才能成立訂單，但在韓國最特別的是，外送員可以外送到沒有特定地址的任何地方。
不管你現在是在公園、路邊、山洞裡，只要有手機訊號都可以在外送平台點餐。首爾年輕人正流行漢江公園野餐、點外送！假日公園裡滿滿的野餐人潮，最厲害的是外送員都可以找到相對應的客人並將餐點送達。公園隨著點外送的人越來越多，還設立了「外送取餐區」方便客人快速取餐。
炸雞就是要配啤酒！
炸雞和啤酒的組合在韓文中統稱「치맥」（chi mac），是由「치킨」（雞，英文chicken轉變而成的外來語）和「맥주」（啤酒）兩單詞取首字母組合而成。
特別是韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃的美食引起無數星星迷的競相追捧。劇中那句經典台詞「下雪天，怎麼能沒有炸雞和啤酒」產生巨大的感染效應，讓「吃炸雞配啤酒」儼然成為韓國重要的國民食物代表。
外送炸雞維持酥脆的方法
是不是有吃過外送來的炸物表皮濕潤，一點都不酥脆的餐點呢？韓國的炸雞外送紙盒會在紙盒上方及兩側開孔讓空氣流通，以防止裝盒後酥脆的外皮會因為熱氣的關係軟化，而小小的排氣孔也不會影響到餐點的熱度。
以韓國네네치킨（NE NE CHICKEN）為例，會將飲料一起放入外帶盒內，紙盒下方也有開孔防止炸雞外皮因為熱氣而導致軟化，韓國也將此設計帶入台灣的分店，這樣的包裝非常適合外帶領取或是讓外送員配送。外送一樣可以吃到酥脆的炸雞以及冰涼的可樂，這也是韓國炸雞店成為外送餐點人氣第一名的原因！
安心貼紙（封口貼紙）
2019年，韓國的SNS上接連出現了「點了外送，但送達時發現外送員偷吃」的留言， 也有網民上傳了「在附近的甜甜圈店點了7個甜甜圈，但只收到4個」，隨著部分外送員偷吃外送餐點的狀況發生，餐廳的店主們也開始在餐盒貼上「安心貼紙」來應對。
貼紙上寫著「嚮往乾淨的外送文化」、「本餐點的主人只有顧客」等。 「安心貼紙」是紙質，只要打開包裝，貼紙就會斷裂，這一點可以讓顧客確認送達的餐點是否有被打開過的。
桶裝生啤酒也可以外送
宅在家就可以吃到酥脆的韓式炸雞，當然要配上冰涼的生啤酒！但冰箱裡沒有冰好的啤酒，或是人在戶外但想馬上喝冰涼的啤酒，韓國外送員一樣能滿足你的願望。靠的就是韓國外送炸雞店都有的神器——生啤酒專用寶特瓶＋自動充酒機。保特瓶裝冰涼的生啤酒，方便外送以外，特殊的瓶型設計讓啤酒的碳酸氣不會跑掉。
大型外送平台的興起加上疫情影響，改變了許多人的飲食習慣，外送餐點已經成為許多人的日常，也是餐廳不可或缺的營收來源之一。外送不只是代表方便，讓你能在肚子餓又不想出門的時候把食物送到家門口，更是一個「食」代的文化。今晚，我想來點雞啤，配韓劇囉！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航