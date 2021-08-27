今晚，我想來點韓式炸雞配啤酒：韓國熱門外送餐點TOP5，以及有趣的外送文化

文：Kayo

2020年，全球客戶數據分析及解決方案企業dunnhamby，針對受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響的20個國家，找了8000名消費者進行調查，並發表了《新型冠狀病毒對消費者購買態度和行動的影響》調查結果。

其中韓國消費者使用「外送服務」和「網路購物」為世界最多。高達60%的韓國消費者表示「會使用外送服務」，57%的消費者表示「比以前更常在線上訂購」。 這兩個數值比全世界的平均值分別高出了33%和32%。

「外送民族」的韓國，在2020年炸雞、披薩等的餐點外送交易金額比2019年增加了78.6%。 這是相關統計以來的最高值，相當於在3年內增加了536%。 其中，手機訂單更佔全體訂單的96.4%。

Photo Credit: 韓國統計廳

而造就韓國外送普及的原因主要可以歸因這兩點：

手機普及率高。 一人家庭的增加。

韓國5180萬人口中約有一半集中在首爾首都圈，智慧手機普及率95%（台灣2020年的智慧型手機普及率大約近90%）；此外韓國餐廳密集度高，每10萬人就有127間餐廳，遠比中國69間、日本57間、美國21間來得高。

另一帶動外送熱潮的主因是一個人住的單身人口躍增。由於生活成本攀高，結婚生子對年輕人來說變成沉重的選項。2018年韓國一人家庭的占比高達29%，是2010年的近兩倍。越來越多人想迴避人際互動，三餐都叫外送，省去在外用餐的麻煩。

韓國熱門外送餐點TOP5

不意外，第一名和第二名分別是炸雞和炸醬麵，這兩道菜都是每部韓劇都會出現的庶民美食。第三名的豬腳是滷製後涼拌而成的料理，而第四名的菜包肉也是非常受歡迎的配劇下酒菜，第五名則是辣炒年糕。

現在韓國也出現各種「半半餐」，「半半餐」是「選擇困難症」的一大福音，當無法決定要吃什麼的時候，都能吃到當然是最好，想吃什麼就都來一半。於是有常見的半半炸雞，此外，炸醬麵＋炒碼麵等用二隔的外帶容器，無論是麵食、咖哩、pizza、涼拌菜、都可以半半！點購率甚至高達7成。

然而，份量大很難一個人點來吃的料理，如五花肉、糖醋肉、參雞湯、燉雞等，也有許多店家推出了一人份的外送大受好評，非常值得關注。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 韓式炸醬麵

沒地址也能外送

韓國將外送發揮到淋漓盡致，沒地址也可以送！在台灣外送都是需要一個準確位置或地址才能成立訂單，但在韓國最特別的是，外送員可以外送到沒有特定地址的任何地方。

不管你現在是在公園、路邊、山洞裡，只要有手機訊號都可以在外送平台點餐。首爾年輕人正流行漢江公園野餐、點外送！假日公園裡滿滿的野餐人潮，最厲害的是外送員都可以找到相對應的客人並將餐點送達。公園隨著點外送的人越來越多，還設立了「外送取餐區」方便客人快速取餐。

炸雞就是要配啤酒！

炸雞和啤酒的組合在韓文中統稱「치맥」（chi mac），是由「치킨」（雞，英文chicken轉變而成的外來語）和「맥주」（啤酒）兩單詞取首字母組合而成。

特別是韓劇《來自星星的你》在亞洲大紅之後，女主角千頌伊在劇中大吃的美食引起無數星星迷的競相追捧。劇中那句經典台詞「下雪天，怎麼能沒有炸雞和啤酒」產生巨大的感染效應，讓「吃炸雞配啤酒」儼然成為韓國重要的國民食物代表。

外送炸雞維持酥脆的方法

是不是有吃過外送來的炸物表皮濕潤，一點都不酥脆的餐點呢？韓國的炸雞外送紙盒會在紙盒上方及兩側開孔讓空氣流通，以防止裝盒後酥脆的外皮會因為熱氣的關係軟化，而小小的排氣孔也不會影響到餐點的熱度。

以韓國네네치킨（NE NE CHICKEN）為例，會將飲料一起放入外帶盒內，紙盒下方也有開孔防止炸雞外皮因為熱氣而導致軟化，韓國也將此設計帶入台灣的分店，這樣的包裝非常適合外帶領取或是讓外送員配送。外送一樣可以吃到酥脆的炸雞以及冰涼的可樂，這也是韓國炸雞店成為外送餐點人氣第一名的原因！

Photo Credit: 截圖自作者 NENE CHICKEN的外帶包裝盒

安心貼紙（封口貼紙）

2019年，韓國的SNS上接連出現了「點了外送，但送達時發現外送員偷吃」的留言， 也有網民上傳了「在附近的甜甜圈店點了7個甜甜圈，但只收到4個」，隨著部分外送員偷吃外送餐點的狀況發生，餐廳的店主們也開始在餐盒貼上「安心貼紙」來應對。

貼紙上寫著「嚮往乾淨的外送文化」、「本餐點的主人只有顧客」等。 「安心貼紙」是紙質，只要打開包裝，貼紙就會斷裂，這一點可以讓顧客確認送達的餐點是否有被打開過的。

桶裝生啤酒也可以外送

宅在家就可以吃到酥脆的韓式炸雞，當然要配上冰涼的生啤酒！但冰箱裡沒有冰好的啤酒，或是人在戶外但想馬上喝冰涼的啤酒，韓國外送員一樣能滿足你的願望。靠的就是韓國外送炸雞店都有的神器——生啤酒專用寶特瓶＋自動充酒機。保特瓶裝冰涼的生啤酒，方便外送以外，特殊的瓶型設計讓啤酒的碳酸氣不會跑掉。

Photo Credit: 截圖自作者 桶裝生啤酒也可以外送。

大型外送平台的興起加上疫情影響，改變了許多人的飲食習慣，外送餐點已經成為許多人的日常，也是餐廳不可或缺的營收來源之一。外送不只是代表方便，讓你能在肚子餓又不想出門的時候把食物送到家門口，更是一個「食」代的文化。今晚，我想來點雞啤，配韓劇囉！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航