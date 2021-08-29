貓咪看醫生緊張焦慮怎麼辦？從準備、看診到回家，獸醫教你怎麼做

你是否有過這些經驗？

要帶貓咪出門的時候發現聰明的牠已經去躲起來了，還藏在你很難抓得到的地方

想把貓咪放進外出籠或背包裡面的時候，遭遇頑強抵抗

花了好久時間好不容易出門了，結果遲到沒趕上約診時間，又要繼續等更久

貓咪看醫生做檢查、抽血的時候抗拒尖叫，聽了讓人不忍心，甚至需要被鎮靜才能繼續

這些都是許多家長可能遭遇到的問題，對家長本人、貓咪還有醫院的工作人員都會造成影響，最怕的就是貓咪因為緊迫而產生攻擊行為、造成有人員受傷，被咬的深了傷口可能會發炎感染腫起來，或是看到長長的血痕擔心會不會留疤，我們做這行的總是免不了都會有這樣的經歷......

因為就診過程的種種困難，也可能因此降低家長帶貓咪去看醫生的意願，這我其實也能理解，不過這就表示貓咪在生病時可能沒辦法得到最適當的照顧，或是有機會因此延誤了接受治療的最佳時機，造成牠們要忍受額外不必要的痛苦。所以大家更應該要學習如何把「帶貓咪去看醫生」這件事情的緊迫程度降到最低！

學習如何減少貓咪帶出門時的壓力，首先要了解貓在感到恐懼、害怕及焦慮的時候會有什麼樣的行為，特別是要認識這些行為「初期」的表徵：

肢體動作以及臉部的變化——可以參考這篇文章

叫聲改變 - 嚎叫或是不停的叫

流腳汗

就診之前的準備，先讓貓咪習慣檢查操作

平時就經常在家裡玩「醫生檢查」的遊戲，例如：檢查耳朵跟肉墊、把爪子推出來、打開嘴巴看看牙齒等，一樣也是搭配好吃零食或貓草等獎勵，也可以把小零食塞進嘴巴深處模擬餵藥。

注意這些練習必須要循序漸進，不急著一步到位；可以拆解成幾個步驟、分成好幾天進行，等確認貓咪可以接受這個動作幾次之後再執行下一個動作。

一個好的外出籠或背包應該要具有幾個特點：

作者提供

適當的隱蔽性——有安全感。 「屋頂」可以打開——方便溫柔的抱貓咪出來，或是直接在裡面檢查也很方便 通風透氣——對於扁臉或有心肺問題的貓咪特別重要

另外也請注意：

不應使用布袋等沒有穩當站立平面的

也不要用不夠牢固/可能被貓咪從裡面輕易打開逃脫的

避免使用大面積透明的款式

習慣外出籠或背包

平常就把放在家中的某個角落，讓貓咪可以自由進出，並且盡量增加「進籠子」與「好的事情」之間的連結，例如點心罐罐都放在裡面吃、或是進籠子帶出門去公園晃晃看小鳥飛等等。也可以預演就醫 - 帶去醫院讓貓咪習慣周圍有陌生人跟其他貓咪，並且在貓咪有良好互動表現的時候用零食獎勵，強化好的印象。

作者提供 會自動去外出籠窩著的叉哩

移動的過程中可以使用大毛巾或外套整個蓋住，避免突然經過的人、車、狗狗等造成驚嚇。籠子裡面也可以放有熟悉氣味的墊子、玩具、主人衣物等等。

就診時的目標：讓流程更順暢、減少緊張的時間

盡量選擇約診制的動物醫院，減少排隊等待的時間，而且也因為約診先規劃好充足的時間，我們才能好好的診治每個病患。

提前跟醫生助理說貓咪的個性，這樣我們就會特地放慢放輕動作（慢慢來，比較快），或是先準備好零食或玩具來讓牠不那麼緊張。很重要的一點是，家長們自己也要保持冷靜，不能表現出緊張或焦躁的樣子，動物都能夠感受到我們的情緒，你越緊張，貓咪就越緊張唷！

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回家——重新加入其他貓咪

從醫院回家的貓咪可能會有帶著包紮、伊麗莎白項圈或殘留醫院的味道，讓家中其他的貓咪暫時不認得牠了，因此對牠表現出哈氣或攻擊等不友善的行為。改善的方法有：

在家中跟提籠都噴上費洛蒙（注意噴完半小時後才可讓貓進提籠） 回家後先把貓放在獨立的空間至少24小時，再讓其他貓咪跟牠接觸 下次把家中其他貓也一起帶去醫院做陪伴

當以上方法還是不夠讓貓咪冷靜時

如果該次就診有立即幫貓咪檢查或治療的需要時，就會考慮使用鎮靜藥物。

鎮靜藥物的作用是減少生物體對外界刺激的反應、並且舒緩躁動不安的情緒，也就是說，鎮靜主要的目的是為了讓貓咪感到比較輕鬆，並且讓家長們以及工作人員免於意外傷害，畢竟貓咪是天生的獵人，身上的武器不少，生病的時候又不舒服、心情不好一不小心就會讓人受傷。

「鎮靜」跟「麻醉」是不同的。被麻醉的動物會完全失去知覺跟意識，鎮靜則不會。有時候鎮靜甚至會被用於類似「治療」的用途，例如在哮喘或氣管塌陷的動物嚴重發病時，給與鎮靜劑可以幫助減少身體組織的耗氧量。當然鎮靜也有它的風險以及副作用，所以獸醫師會根據貓咪個別的情況選定最適合的鎮靜藥物種類，在足夠的效果及副作用之間取得平衡（最近一年台灣又從國外引進了一種好用又安全的鎮靜藥了）。

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鎮靜以外的其他選擇

其實有些時候並不一定要使用到鎮靜藥物，也有其他有效能讓貓咪配合檢查的一般藥物，例如gabapentin——這是一種口服的止痛藥，原本使用來舒緩神經痛或輔助控制癲癇，但它有個副作用就是嗜睡（家人之前梨狀肌症候群也吃過的感覺），美國首屈一指的獸醫學校UC Davis就用它來做了實驗發表了一篇論文，主要是測試貓咪來動物醫院就診時使用這個藥來輔助的效果。

研究顯示，跟安慰劑相比，服用gabapentin的貓咪在交通運輸時以及被獸醫檢查過程中的壓力指數都顯著較低；可能的副作用有共濟失調、流口水以及嘔吐等，都在數小時內恢復正常，出現的比例約為30%（但依我個人經驗其實很少發生）。此藥有效、安全又方便，可以直接把藥粉混在肉泥裡面給，我們醫院目前都常規在使用，我非常推薦唷！

結語

現在我在只幫貓咪看病的台北貓醫院工作，在這樣的環境、同事們的「貓友善技巧」以及家長們的用心之下，遇到就診障礙的頻率已經少很多了。

希望愛貓的大家都能去學習相關資訊、花時間努力卸下牠們的心防，避免或是修補牠們對出門看醫生的負面印象，除了幫自己解決問題之外，也是為了你的貓好。不要因為覺得帶貓咪看醫生很困難，就因此犧牲了牠們就醫接受治療的機會，畢竟寵物的幸福是被掌握在人類的手中的啊。

參考資料

本文經劉子華的貓語生活授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航