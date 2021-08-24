波特蘭成政治極端份子衝突熱點：極右翼舉辦「愛之夏」紀念活動、卻選擇了暴力而不是愛

去（2020）年非裔美國人喬治‧佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察射殺後，美國的波特蘭（Portland）也發生了一系列街頭示威，《路透社》指出，波特蘭從那時開始成為政治極端份子的衝突熱點。

就在8月7日，反法西斯團體和波特蘭的極右翼「驕傲男孩」（Proud Boys）才在波特蘭發生互丟漆彈和噴灑胡椒噴霧的衝突，22日雙方又再度爆發暴力事件，這次事件的導火線甚至是一場以「愛」為名的活動。

以「愛之夏」為名，紀念暴力衝突的活動又發生暴力事件

去年8月22日，波特蘭右翼與左派團體在波特蘭市中心進行混戰，29日的衝突更導致39歲右翼抗議人士亞倫・丹尼爾遜（Aaron Danielson）遭槍殺。涉嫌開槍的雷諾爾（Michael Reinoehl）是反法西斯活躍分子，去年9月4日，雷諾爾在華盛頓州被警察追捕時遭開槍打死。

一年後，為了紀念去年夏天在波特蘭所發生的暴力衝突，美國的極右翼團體8月22日聚集在波特蘭，舉辦「愛之夏」（Summer of Love）集會活動。

在活動週日舉辦之前，波特蘭市長惠爾勒（Ted Wheeler）週五在一場線上活動「選擇愛」中，譴責波特蘭不斷發生的政治暴力事件，並指出網路上有人討論，要在週日的活動上動粗，「我們會告訴他們，才不可能。如果他們到這裡，並參與那類活動，我們會盡全力為人們負起責任。」

然而，市長的話在兩天內就被打臉。活動當天，除了極右翼團體外，反法西斯份子和極左翼示威者也聚集在市中心，試圖反對右翼團體的行動。

右翼團體轉移陣地，訴求釋放國會暴動的「政治犯」

隨後，右翼人士宣佈，他們要把活動從市中心的海濱公園（Waterfront Park）移到波特蘭東北部的一個停車場。《波特蘭論壇報》指出，該停車場搭建了一座舞台，上面掛著一面美國國旗，並在周圍展示「釋放政治犯」的標語。

Photo Credit：AP / 達志影像

右翼份子所指的「政治犯」究竟是誰？《奧勒岡州公共廣播》報導，經常涉入暴力事件的極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）也在此聚集發言，他們強調在1月6日美國國會暴動中被告的人是「政治犯」。

一名惡名昭彰的右翼暴力份子Tusitala Toese在舞台上發表性別歧視的言論，他先是自嘲自己的性別認同是「椰子」，之後提到跨性別廁所：「我會像一個女人一樣地跟著你進去（廁所），然後我會暴打你。因為我才不跟你玩那種民主黨遊戲。」

右翼團體敲破車窗、左翼人士攻擊記者

在活動移地舉辦後，部分反法西斯人士也聚集在停車場，與右翼團體互相辯論。原本只有口頭爭執的活動在下午4點後變了樣，部分驕傲男孩成員和反法西斯份子開始沿著道路，互扔漆彈並噴灑胡椒噴霧，雙方僵持了1個多小時。

此外，一輛白色貨車試圖駛入舉辦活動的停車場，卻被驕傲男孩的成員推倒，目擊者對《奧勒岡州公共廣播》表示，驕傲男孩還敲碎窗戶，車上的人們下車並開始逃跑，「我看到某個傢伙正在打一名女人……那真是場惡夢，太可怕了。」

隨著情況越來越失控，反法西斯份子還對著當地記者咆哮、噴灑化學物質和油漆，一名自由攝影師甚至因此而受傷。之後暴力份子Toese和其他驕傲男孩持續在附近開著車子、對人射擊漆彈。

而在停車場的衝突過後，最早進行集會的市中心又發生暴力事件，一名男子向一群反法西斯份子開槍，隨後被波特蘭警方逮捕。

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波特蘭警察在哪？警方稱人手不足

眼見這場「夏之愛」的活動演變成暴力事件，《波特蘭論壇報》表示，波特蘭在這天選擇了暴力、而不是愛。

波特蘭警方在聲明中表示，他們正在對整起事件進行調查、搜集證據，有必要時會進行逮捕。「雖然部分民眾選擇參與暴力事件讓人很失望，但對於那些和平行使權利、選擇不犯罪的人們，我還是深表感激」當地警察局長洛維爾（Chuck Lovell）表示。

《路透社》指出，波特蘭警方被指控，在大型攻擊事件發生時，常常以人手不足為由，無法阻止因政治而發生的暴力行動。警方則在聲明中反駁：「他們只是沒有在當下的緊張局勢中遭逮捕，這並不代表這些人將來不會被控犯罪。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範