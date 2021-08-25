「女生適合當科學家嗎？」莫德納疫苗正是由女性科學家所帶領的團隊開發而成的

文：THE BIOLOGIST｜紐約生

我要來談談，今（2021）年8月初刊登在Nature上的新聞報導（ref.1），該新聞探討關於過去十幾年來，女性科學家在科學研究界中的人數比例。

這篇新聞之所以重要，主要是因為，雖然不同的研究領域之間有一些差別，但就目前科學界而言，普遍來說，男性科學家仍是不成比例地多於女性科學家的。這也因此導致人們產生錯覺，認為「女性」不適合當科學家，甚至是延伸產生錯誤的想法，認為女性科學家的研究成果，不如男性科學家。

因此，希望可以藉由這篇本文、藉由實際統計而得的數字與結果，來跟讀者說明這個事實——自2000年以來，已經有越來越多的女性投身從事科學研究，而且，有越來越多的女性科學家們對研究所付出的辛苦與努力，得到了肯定。雖然目前科學界的男女性別比例還有很大的進步空間，但是目前已經有不少人在積極地推動、改善這個不平衡的現象。

所以，希望今天的這篇文章，可以讓有興趣從事科學研究的妳，不會因為目前科學界仍存在的gender gap而感到沮喪或是失望，不要被這種性別刻板印象受到影響，可以放心地勇敢邁開腳步，去追逐自己有興趣的人生目標。

「越來越多的女性科學家」，這件事是如何被統計出來的呢？

來自荷蘭Leiden University的研究團隊們，於今年6月在preprint論文網站arXiv.org上發表的文章（ref.2）指出，自2000年以來，女性選擇科學研究做為職業生涯選擇，正在持續不斷地增加當中。

那麼，研究團隊們是如何計算統計，而得到這樣的結論呢？

首先，研究團隊們從學術出版商Elsevier的abstract&citation database——Scopus中，收集了全世界的「部分」科學家們（註1）總共約600萬人的著作發表，計算這些科學家們自1996年到2018年的這段期間，名字出現在至少三篇論文以上的次數，然後統計出符合這樣的條件的科學家們，其中男女的比例有多少。

研究團隊們的結果發現如下圖所示。我們可以看到，在2000年的時候，女性的比例大約是33％，然後到了2016年時，女性的比例已經上升到約40％左右。

Photo Credit: THE BIOLOGIST｜紐約生 Reference: Sanderson, K. (2021). More women than ever are starting careers in science. Nature 596, 177–177.

不同的研究領域，男女性別的差異又是怎麼樣呢？

上圖，呈現整體科學研究界的男女比例，那麼，在不同的研究領域當中，會不會影響男、女科學家的性別比例差異呢？

如下圖所示，研究團隊們列出了在不同的研究領域當中，2000年和2010年的女性比例。

Photo Credit: THE BIOLOGIST｜紐約生 Reference: Sanderson, K. (2021). More women than ever are starting careers in science. Nature 596, 177–177.

首先，不出大家意料之外的，不同的研究領域之間，男女之間的性別比例差異是非常地大。

舉例來說，在電子電機學（Engineering）、電腦科學（Computer science）、數學（Mathematics） 等研究領域中，女性的比例僅僅約20％甚至是不到。另一方面，像是免疫與微生物學（Immunology and microbiology）、神經科學（Neuroscience） 則是有超過一半甚至是將近60％的女性比例，而護理學（Nursing）則是有將近80％是女性。

另外，令人值得開心的是，從這張圖中你也可以看到，跟2000年相比，幾乎在所有的研究領域當中，女性的比例都呈現「上升」。

女性科學家的比例增加了，然後呢？

在科學研究領域中的女性科學家增加了，但是這樣就足夠了嗎？當然不是。

首先，這篇關於男女性別比例的研究，有一個很大的研究限制（limitation）就是，印度和中國的科學研究規模龐大，從事科學研究的人員們也非常地多，所以若把來自這兩國的科學家數據也考慮進去的話，恐怕女性科學家的比例又會再下降許多。

另外一方面，這篇研究也分析了男女科學家們的研究生涯終點（名字不再出現在論文上）的時間。研究發現，在2000年左右開始發表論文的女性科學家們，大約有54％的比例，在15年後名字不再出現在論文上；而同樣在2000年左右開始發表論文的男性科學家們，則是有約52％的比例，在15年後名字不再出現在論文上。所以雖然整體看來差異不大，但不可否認地，「女性科學家持續發表論文的可能性，的確是略低於男性科學家」。

此外，研究也發現，從2000年到2018年之間，平均而言，跟男性相比，女性科學家的出版論文數大約少了15％到20％左右。

最後，研究也提出了一個男女科學家之間很重要的差異，那就是在資深職位（senior position）上的比例差異。研究團隊們統計了研究論文中，last author 的男女比例（註2），女性科學家大約低了25％左右。

所以，雖然這篇文章顯示，女性科學家在論文發表的整體比例是不斷在提升的，但是，在這個大的數字底下，不同的研究生涯階段、不同的科學研究領域、甚至是不同的國家地區，女性在科學界中的比例，仍舊有很大的進步空間。況且，這篇文章，只是用論文發表作為一個指標，來衡量男女性別的比例，但是科學研究絕對不僅僅只是論文發表而已。也因此，就像是文章開頭所述，一直以來，科學界中都有許多人，不斷地在積極推動、改善這個不平衡的現象。

以敝校紐約大學（NYU）來說，我們學校中就有許許多多不同的活動與組織，像是Women in science或是Diversity in science等等，每年會定期舉辦各種研討會（seminars） 或是會議（conferences），邀請來自不同研究領域的女性科學家們、或是少數群體（minority groups）科學家們來演講，分享他們的科學研究心得或是求學職涯心得⋯⋯等等。

也因此，就像是上述研究數據所顯現的，跟十年前相比，女性科學家的比例，是持續不斷地在上升當中的。

事實上，有許多非常厲害的科學研究與成果，都是由女性科學家、少數群體科學家們所帶領發現的。舉一個目前最接近大家生活的例子，許多人即將施打的Moderna COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，這個疫苗正是由Dr. Kizzmekia Corbett，一位年僅35歲的African American woman所帶領的研究團隊開發而成的！

所以，回答本文叩問——女生適合當科學家嗎？不論是女生、男生或是各種 gender identity，只要妳對科學有興趣，都是非常適合當科學家的！

註釋

研究團隊的統計數據，並沒有包含來自印度和中國的科學家們，因為研究團隊無法從這論文上面的名字，來區分男女性別。 科學論文中的last author通常都是實驗室的老闆、或是該計畫團隊的領導人，也就是說，last author 通常代表的是科學研究團隊中比較資深的位置，last author 也通常必須為這篇科學論文負起全部的責任。

參考資料

Sanderson, K. (2021). More women than ever are starting careers in science. Nature 596, 177–177. Gender differences in scientific careers: A large-scale bibliometric analysis. Boekhout, H., van der Weijden, I. & Waltman, L. Preprint at https://arxiv.org/abs/2106.12624 (2021).

歡迎到我的部落格閱覽更多文章

本文經THE BIOLOGIST｜紐約生授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航