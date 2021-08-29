2021/08/29,
藝文

法國SPIN OFF微型出版展：提供主流之外的創作者，一片實驗性與多樣性的熱帶雨林

法國SPIN OFF微型出版展：提供主流之外的創作者，一片實驗性與多樣性的熱帶雨林
Photo Credit: CCC創作集提供

我們想讓你知道的是

談起SPIN OFF的由來，策展成員Simon Lahure三句不離「OFF 精神」。原來在歐洲規模最大的漫畫節裡，一直藏著OFF（遠離主流）的傳統，強調藝術表達的自由。

文：侯名晏（CCC編輯部）

大膽的配色、詭譎的人物形象、迥異的出版型態……若要選出與古樸小鎮安古蘭反差最大的漫畫展覽，非「SPIN OFF微型出版展」莫屬。

由一群藝術相關科系年輕人主辦的SPIN OFF，是為了獨立藝術家舉辦的沙龍，由漫畫展、微型出版市集與獨立音樂會組成，在安古蘭漫畫節裡，為逃逸於主流之外的創作者撐出一片充滿實驗性與多樣性的熱帶雨林。

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Photo Credit: CCC創作集提供
SPIN OFF匯集了歐洲年輕藝術家的獨特創作。

傳承「OFF精神」

談起SPIN OFF的由來，策展成員Simon Lahure三句不離「OFF精神」。原來在歐洲規模最大的漫畫節裡，一直藏著OFF（遠離主流）的傳統，強調藝術表達的自由。

漫畫節期間最知名的獨立出版展原本名為F.OFF，在因故停辦後，參展創作者索性自己組成策展團隊，承繼OFF精神，SPIN OFF漫畫展於焉誕生。目前團隊平均年齡二十五歲，來自法國各地的藝術青年匯集於漫畫之都安古蘭，期待能向因漫畫節而來的讀者們介紹異於主流的作品。

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Photo Credit: CCC創作集提供
策展成員Simon Lahure，身後攤位為主辦單位自製商品。

注重多元實驗性

在SPIN OFF展出、販售的作品，大部分採「微型出版」模式，未經商業出版，也沒有ISBN，與台灣近來盛行的小誌頗有異曲同工之妙，強調未經中介，由藝術家以少量印刷自行出版，只是成品不一定是書，也包含海報、工藝品等。

2019年共有六十多個攤位，邀請的參展者分為兩種，一種是具有實驗精神的獨立出版社，比如獲邀的LAGON、matière出版社，在獨立出版界頗具知名度，作品多採藝術性敘事手法。

另一種參展者則是個人藝術家，挑選基準以作品品質為主，另特別保留名額給沒有藝術教育資源的省分，希望讓技巧不夠純熟的作者，也有機會開展藝術生涯。三位遴選委員每屆由策展團隊輪流擔任，以確保展覽的多樣性。

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Photo Credit: CCC創作集提供
SPIN OFF不只展出小誌，大部分創作者也都會親手印製版畫、布條或海報展售。

是展覽也是沙龍

之所以同時邀請知名的獨立出版社與沒沒無聞的年輕藝術家，是因為SPIN OFF兼具展覽與沙龍特色，希望藝術家在聚會中彼此交換經驗。比起其他國家，法國提供年輕藝術家相對友善的環境，而SPIN OFF更是年輕獨立藝術家的年度節慶。也因此除法國作者外，還可見到來自西班牙、德國、英國、義大利、俄羅斯、韓國的攤位，各國作者攜帶不同的議題、理念與形式，在此互相碰撞，激發新的靈感。

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Photo Credit: CCC創作集提供
兩人出版社matière，引介日本另類漫畫家橫山裕一與石川次郎的作品進入法國。
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Photo Credit: CCC創作集提供
法國創作者Mathias Martinez曾入選安古蘭新秀獎，時常偷溜進已停業的遊樂園Mirapolis，以插畫紀錄廢棄遊樂園不同時空的景色。

印刷技法大亂鬥

同樣身為創作者，參展幾年來，Simon Lahure觀察到不少印刷技法的變化，早期獨立創作者愛用絹印，近年Risograph孔版印刷大行其道，目前則可以觀察到技法的融合，有些作品甚至會以雷射、絹印、孔版層層相疊的方式印製。

今年他發現幾種較特殊的印刷方式，如使用相片紙強調色彩效果後再做鍍膜、將圖像轉印於塑膠片等。採用這些印刷方式的作品由於工序繁瑣，在主流出版社的展區幾乎不可見，參加SPIN OFF的藝術家卻亮出各種招式，創意十足。

在充滿無數精緻、知名作品的安古蘭漫畫節裡，這群創作者寧可自外於市場，也要堅守獨立精神，像爭妍花叢裡突兀長出一株仙人掌，不一定好看好懂，卻勇於嘗試異於常人的作品形式與創作理念，刺破主流窠臼。

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Photo Credit: CCC創作集提供
獨立出版社MONDO ZERO的攤位，匯集許多不同印刷方式的作品。

受訪者介紹

Simon Lahure，SPIN OFF策展成員，參展者評選委員之一，目前於法國史特拉斯堡修習插畫。

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此
原文標題為〈獨立精神：SPIN OFF微型出版展〉

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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