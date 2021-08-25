科學闢謠：網傳「Delta疫情大爆發，證明有沒有打疫苗染疫率幾乎一樣」，是真的嗎？

議題背景

2021年7月16日，網傳文章提到：「即便是施打了兩劑號稱最優秀的輝瑞（Pfizer）疫苗，現在的Delta變種疫情大爆發的結果實證，疫苗打了跟沒打基本上染疫率幾乎是一樣的！」

「若依照人口比例來推算，72例再感染病例佔以色列已感染人數的0.0086%，而3000例接種後感染病例佔已接種人數的0.0578%，依此計算，則接種疫苗後的感染率是重複感染率的6.72倍，也就是說，天然免疫力形成的抗體，其防禦變種病毒的強度是疫苗抗體的6.72倍，果然抗體還是 #天然的尚好！」

文章截圖：

Photo Credit: 台灣科技媒體中心

這篇文章已引起眾多關注和轉傳，台灣科技媒體中心（SMC）與合作夥伴「MyGoPen事實查核組織」共同澄清新聞與查證研究，希望能依實證醫學研究的精神，藉由專業領域之專家釐清民眾在傳言中產生的疑慮。

長庚大學臨床醫學研究所副教授 顧正崙

2021年08月16日

1. 文章中說的「若依照人口比例來推算，72例再感染病例佔以色列已感染人數的0.0086％，而3000例接種後感染病例佔已接種人數的0.0578％，依此計算，則接種疫苗後的感染率是重複感染率的6.72倍」此結論正確嗎？真的能夠用此方法推算抗體的保護力嗎？

這數字上看起來合理，但是結論卻不一定正確。

舉例來說，自然感染跟接種疫苗的人的年紀健康狀況是一樣的嗎？如果不是的話根本不能放在一起比。舉例，很多本來身體就是很虛弱的人，施打了疫苗也沒有產生好的免疫足以對抗感染，所以看起來打了疫苗沒有保護力，但是疫苗保護他們再感染的時候不會死亡。相反的，身體虛弱又沒打疫苗的人，遇到自然感染，可能就死了，當然不會有再感染的問題，直接降低再感染的機會。

所以看起來好像自然感染保護力更好，這可能是一個倖存者偏誤（過度關注「倖存了某些經歷」的資料，而忽略了可能無法觀察到的資料）。當然有可能天然感染保護力好，但是不能僅考慮這樣一個很粗糙的數字就說自然感染比較好，需要更多的研究與證據。

2. 文章中說的「疫苗只是針對病毒裡面個別幾個靶點作「識別學習」，而天然抗體則是在實戰中對整個病毒都識別了一遍，因此變種病毒有極大的機率會逃過疫苗抗體的識別，而造成防護力大幅度的下降，反而是天然抗體因為是有對抗過完整病毒的實戰經驗，因此病毒即便變種也可以完全識別並加以殲滅！」，這個說法是否有科學依據？自然感染產生的抗體和疫苗引起的抗體有不同嗎？

自然感染下的病毒誘發的抗體，對病毒的蛋白反應會很好，這是合理的；然而說自然感染產生的抗體好，對變種病毒保護力好，這目前還是缺乏證據。而「去活化（Inactivated vaccine）」的疫苗就是利用整個COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）製成，可以針對病毒各種蛋白，產生抗體。但是這種疫苗，像是中國的國藥或是科興疫苗的保護力，不管對原始病毒或是突變病毒，也沒有比mRNA疫苗或是次單位疫苗的保護力更好。

更重要的是，為什麼要打疫苗？為什麼不讓自然感染產生抗體就好？用一個比喻，疫苗就是演習，感染就是真的戰爭，疫苗的目的就是藉由演習強化我們的作戰能力，等真的遇到戰爭，會提高存活的機會。面臨危險，如果傻等敵人來，直接讓新兵上戰場當訓練，萬一直接兵敗如山倒就亡國了。還是應該先利用疫苗這種演習，強化免疫系統的作戰能力。

台北市立聯合醫院陽明院區感染科醫師 賴新豪

2021年08月19日

1. 文章提到「即便是施打了兩劑號稱最優秀的輝瑞（Pfizer）疫苗，現在的Delta新變種疫情大爆發的結果實證，疫苗打了跟沒打基本上染疫率幾乎是一樣的！」，此說法符合目前Delta病毒的感染現況或研究結果嗎？

錯誤，簡單的用疫苗有效性（Vaccine Effectiveness）來看就知道了，最近發表於medRxiv預印本平台的論文（ref.1）是一個以社區為基礎的醫療服務網絡「Mayo clinic」的研究，在美國COVID-19感染株高達7成為Delta變異株的7月，相對於未施打疫苗的人，施打Moderna和BNT疫苗的有效保護力分別為76％和42％；換一句話說，相對於未施打疫苗者，有施打以上兩種疫苗者分別可以減少76％和42％被COVID-19病毒感染的機會。

2. 文章提到「不但打過疫苗又確診的人數佔大多數，連確診後重症的人數，也是打過兩劑疫苗的患者居多」，此說法正確嗎？

首先，這有邏輯性的問題，打過疫苗的人會遠比感染的人多，打過疫苗的人隨著時間越來越多，當然其中確診的人就會比較多，重症也是，這是統計學的謬論，另外打完疫苗本來就沒有保證不會再被感染。

目前從美國CDC分析的資料看起來，在施打BNT疫苗兩劑超過五個月後的突破性感染會比施打五個月內的多（大約4％比上1.1％）（ref.2），這需要進一步探討原因；另外從以色列的資料看起來，打過疫苗的重症率不分年紀就是少很多，年紀越大的差異性越明顯（ref.3）。

hoto Credit: 台灣科技媒體中心 圖一：以色列打過疫苗的重症率與年齡（ref.3）。

3. 文章中說「若依照人口比例來推算，72例再感染病例佔以色列已感染人數的0.0086％，而3000例接種後感染病例佔已接種人數的0.0578%，依此計算，則接種疫苗後的感染率是重複感染率的6.72倍」，得到「天然免疫力形成的抗體，其防禦變種病毒的強度是疫苗抗體的6.72倍」此結論。真的能夠用此方法推算抗體的保護力嗎？這個結論正確嗎？

同第二題，這個邏輯是有問題的，隨著時間接種人口數越來越多，相對的未接種人口數越來越少，因此在有感染的病人中，接種過疫苗的人口數也會相對地變多，但這不能對於天然免疫以及接受過疫苗的免疫做任何推論，也不能比較；另外對於自然感染者，有部分在得病時已經死亡，所以會再次感染的人相多來說是抗體比較高的，所以有可能保護力比較好。

4. 文章提到「即便疫苗對於高風險族群（老人，慢性病患者等）有降低重症率的幫助，但對於先天免疫力就正常的健康年輕人來說，其實保持良好健康狀態，以天然免疫力來應對，其實就可以有效對抗病毒。」，此說法正確嗎？目前有針對沒打過疫苗的年輕人感染新冠病毒後的研究嗎？

可以用真實世界的數據來看，以色列的重症狀況是，以50歲當一個切點，未施打疫苗組在50歲以下的還是有機會變成嚴重個案（ref.3），感染個案在康復後就有機會產生長期慢性症狀（Long-COVID syndrome）。

根據期刊《自然》（Ｎature）2021年3月的文章（ref.4），追蹤康復者六個月後的症狀，常見的為疲勞、易喘、咳嗽、胸悶痛、掉髮、焦慮、憂鬱以及創傷後症候群等症狀，此篇研究顯示年紀15歲以下的年輕人約13％有持續的症狀，16-30歲的年輕人約52％有輕微到中度的持續症狀，所以年輕人感染後還是會有後續的問題。

Photo Credit: 台灣科技媒體中心 圖二：研究顯示不同症狀出現的時間（ref.4）。

Photo Credit: 台灣科技媒體中心 圖三：研究追蹤不同年齡康復者的症狀（ref.4）。

加州大學聖地牙哥分校人類發展中心博士後研究員 黃紫渲

台北醫學大學應用流行病學碩士學位學程助理教授 羅偉成

台灣大學公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授 林先和

2021年08月21日

隨著Delta變種病毒席捲全球，研究人員正在追踪疫苗對它的預防效果並得到了不同的答案。根據英國研究報告指出，施打兩劑輝瑞-BioNTech疫苗對預防Delta變種病毒引起的症狀性感染的保護力為88％（ref.5）。而另一份於蘇格蘭4月至6月的調查研究發現，施打兩劑BNT疫苗對感染Delta變種病毒的保護效果是79％（ref.6）。另一個在加拿大安大略省進行的研究，亦在較少的觀察樣本中看到相似的結果，兩劑BNT疫苗對Delta變種病毒的保護力是87％（ref.7）。

今年5月初，一份來自以色列衛生部門的研究報告，發表於頂尖醫學期刊Lancet，發現完整接種兩劑BNT疫苗對感染發病乃至於重症死亡，均有九成以上的保護力（ref.8）。然而，隨著Delta變種病毒疫情爆發，該國衛生部門利用相同的分析方式，則發現在Delta疫情為主的期間（6月20日至7月17日），完整接種兩劑BNT疫苗對感染的保護力僅有39%，且保護效果隨著距離完整接種時間而減弱。對於1月份即完整接種的族群，針對感染的保護效果僅有16％（ref.9）。所幸這些分析發現Covid-19 疫苗在預防重症與死亡上都非常有效，包括對Delta變種病毒所引起的重症（保護效果是93％）。關於疫苗效力是否會隨時間減少的議題，值得後續密切追蹤。

近來有網路文章提及以色列衛生署數據公開實證，表示疫苗根本無法防止染疫與重症，免疫防護力幾乎是零。此類未經同儕審查之網路文章，其所引用之資料與推論需要小心研判。除了難以分辨數據來源之正確性之外，對於數據之分析與解讀也需要仔細思考。舉例來說，在評比兩個不同族群（打疫苗vs.沒打疫苗）的感染率時，是否有妥善考慮兩者的可比較性問題，例如已經完整接種的民眾其社交與衛生行為可能會產生明顯改變; 另一方面，老年人可能有較高機會接種疫苗，但也可能更難抵禦攻擊性變異。因此，在解讀真實世界的觀察性資料時需要非常小心，在參考醫學文獻時也應該儘量使用經過同儕審查過的文獻。

COVID-19在全球肆虐的同時也不斷地在變異，除了Delta 變種病毒之外，Alpha、Beta、Gamma⋯⋯等變種病毒也依舊在世界各地盛行、蠢蠢欲動，因此提升個人免疫力、保持良好的健康狀態僅是最基本的防禦，不論是高風險族群（老年人、慢性病患者）或是年輕族群，都應該踴躍接種疫苗，保護自己也降低傳播風險，並善用各種防疫資源才能達到最佳的防疫成效。

參考資料

本文經台灣科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航