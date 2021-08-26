韓國特赦三星少主李在鎔：公平正義的法治環境，在經濟發展面前真的一文不值嗎？

今（2021）年1月，南韓三星少主李在鎔因行賄時任總統朴槿惠親信，以鞏固自己在三星集團的經營權，遭到首爾高等法院判處兩年六個月的徒刑，當庭入獄。不過，同年8月，時隔207天後，李在鎔假釋出獄，暫時恢復自由身了。根據媒體報導，文在寅總統之所以讓他提前出獄，是為了國家利益，好挽救目前三星於半導體的劣勢，並確保疫苗供應的穩定（三星生物製藥是莫德納代工廠之一）。

韓國國內對此事件意見分歧。

贊同者認為，「護韓神星」全集團市值占了南韓所有企業的三成，不能長期群龍無首，李在鎔必須盡快出來統合，加速重要決策的推行，拯救南韓的經濟；反對者認為，從之前現代總裁、三星第二任會長、鮮京集團會長等巨擘均被特赦的紀錄看來，青瓦台又一次選擇「財閥凌駕法律與正義」，南韓乾脆改名叫「三星共和國」。

三星沒了少主，真的會垮？

其實早於2017年2月，也是一審宣判之前，李在鎔已遭到羈押近一年時間。以三星的規模以及全球運籌的能力，在羈押期間甚至羈押前，必定早以做好各種沙盤推演與應變機制（如獄中遙控或是分權），不可能在領導人身陷囹圄時空轉。

畢竟三星一個擁有19家上市公司、在世界各地都有營運據點的現代化集團，沒有李在鎔，還有董事會、還有各事業群專業經理人，怎麼會因此垮了？

不相信嗎？我們從數據來看。

根據路透社報導，李在鎔之前羈押期間，三星年度獲利反而創下歷史次高；他入獄後，三星最近一季的獲利反而飆升了54％。

三星沒了少主，未來缺乏競爭力？

媒體提到少主出獄後，有四大任務。除了穩定莫德納疫苗的供應，還包含加速投資新事業（5G/AI等）、擬定智慧型手機發展策略、以及拓展晶圓代工事業。

智慧型手機遭遇中國廠商挑戰，也不是一天兩天的事了，難道少主在獄中突然想到什麼絕妙計策，而且一定要出獄才能告訴三星的部屬？

再提晶圓代工，如果少主出獄能做的是加速在美國蓋晶圓廠，而且砸錢就有機會追上台積電，那Intel怎麼會從領先變成落後？

三星集團與韓國的成敗與希望，居然全都冀望於一從未有戰功的太子，而且只要他被放出來，一切問題都能迎刃而解。如果不說，還以為是超級英雄的電影情節呢！

既然少主沒這麼重要，青瓦台為何還願意放人？

美國戰略立場扮演的角色

美國商會駐韓代表早在今年五月，就對媒體表示支持特赦李在鎔，原因是美國半導體的供應鏈戰略，急需三星赴美投資設廠。甚至在拜登與文在寅會談後，也傳出美國利用莫德納疫苗供應施壓，藉此交換李在鎔的自由。

至於是不是讓南韓揹上為財閥服務的臭名、讓公平正義與法治為經濟讓道等問題，自然也不是美國所需擔心的。

除了美國戰略立場以外，韓國疫情、文在寅選票考量、三星的積極遊說等一定都發揮了不少的效用。

有趣的是，選舉前屬於左派、扛著「限制財閥」大旗的文在寅，最後還是倒在經濟發展、美國壓力、疫情以及財閥陰影之下。

從韓國看台灣

根據民調，近七成的南韓民眾贊成提前假釋李在鎔，認為經濟第一。

如果台灣龍頭企業的接班人，因為繼承問題賄賂總統與親信因而入獄，不知道台灣的民眾與政府，也會為了鈔票而選擇同一條路嗎？廉能高效的政府，以及公平正義的法治環境，在經濟發展面前真的一文不值嗎？

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航