走私貓安樂死事件：資源有限的抉擇之下，無法用單純的愛心或殘忍來評斷

在走私品種貓被查獲後，海巡署安樂死的做法引起了一些人的反彈，認為這樣讓許多生命離開太不人道。但以一個當過中途的愛貓人士而言，我很想告訴那些反對的人：這樣做不是殘忍，而是在有限資源下不得不的選擇。

身為中途，總是在不同限制與條件下掙扎取捨

在我住的地方附近有一條小巷子，裡面不知何時開始聚集了許多的貓。因為知道不是所有人都喜歡貓，更害怕他們要是破壞附近鄰居的東西後遭人報復，我開始每天拿著罐頭跟外出籠，定時定點到他們在的地方餵牠們做誘捕。如果可以抓起來送養最好，如果不行的話至少抓起來結紮做TNR，未來也不用再擔心有小貓出生。

因為原本就養了兩隻貓，加上住的空間又不大，在餵食時我就面臨到一個艱難的選擇：我要選誰好？對我而言，他們都是可愛的孩子，可以的話我很想幫他們都找到主人，但在不認識的人眼裡，他們就是普通的虎斑與三花。我可以幫他們多拍可愛的照片、寫感人的送養文，但網路上到處都是這些花色的送養文，我只能夠在親人與花色等不同的條件裡，尋找最有機會的孩子，否則我沒有自信都能找到人願意認養。

某一天，原本的浪貓中突然多了隻黑白的賓士，但他的黑色卻又比較淡。注意到他後我心中的鈴聲立刻大響，這個孩子有機會！儘管有混到其他品種，但那種灰其實被稱作藍色，毫無疑問就是「英國短毛貓」，這在寵物店裡買可是要上萬的！雖然完全不知道為什麼會有混到英短的孩子在路邊流浪，但我很清楚他有機會，花了一番心思終於抓到他，並且開始在網路上幫他找主人。

PO出文章後，一個晚上就超過十個人跟我聯絡，接下來的兩個星期內至少超過20個人詢問，甚至到送出後的一個月還有人在問我找到主人沒。而為了怕有人抓他去繁殖或者虐待，我費盡諮商心理師所學對人的觀察，最後我選擇了一位住在新竹的工程師，還去到對方的住處確認，將貓送到對方家中後才終於將肩上這個重擔卸下。

每一次在野外看到浪貓，我都會想著如果可以幫他就好了，看他刮風淋雨沒東西吃很可憐，可是我的時間、精力與收入都是有限的。我的人生可以養幾隻貓？我不可能每遇到一些就帶回去養，而且在看不到的角落還有無數隻貓在野外流浪；每中途一次，我都要處理一次血檢與驅蟲，就算收入可以負擔，也不代表我可以無限制的幾千塊幾千塊的出去，我還有自己的生活要顧；而且每一次的檢查我都還要提心吊膽，萬一有白血病怎麼辦？萬一有貓愛滋怎麼辦？

甚至其中一次我撿到一隻骨折的孩子，我是要將他留下來照顧，還是花費上萬塊將他的骨折治好後找主人，還是要忍痛將一個無法奔跑的孩子放回野外？還好後來收養的主人不介意，他的傷勢後來也自己痊癒了，但發現時的驚恐我依然難以忘懷，否則我到底要怎麼處理這個被我撿回來的生命？我要怎麼在自己的生活與照顧生命之間做取捨？

有限的抉擇，無法用單純的愛心與殘忍來評斷

很多人會說為什麼要將那些被走私的貓安樂死，為什麼不幫他們做檢查，確定沒事就開放認養？為什麼不找個地方讓他們生活？但就像許多已經提出的質疑，這樣做要花多少的錢？會需要花費多少人力？政府要花多少人力確認被領養的孩子不是再去被帶去繁殖與販賣？萬一他們身上帶有不明確的病毒破壞了生態，讓更多台灣的動物因此喪命，甚至是許多的貓因此而離開了，要怎麼辦？而那些說著多少錢都不是問題的人，需要知道一旦成為制度，在154隻之後還會有下一次的200、300甚至1000隻，走私的動物只會持續增加而不會減少，是否真的增加到多少錢都能不在乎？

現實是，我們就是活在一個以人類為主的世界，是人類的自大決定了哪些動物值得被愛與不被愛，在足夠資源的狀態下我們當然可以付出，但在資源有限的狀態下，我們終究只能為了社會做出選擇，不可能憑藉著「愛心」就無止盡的貢獻社會的資源甚至是生態來拯救所有動物受到的苦難。而今天這群被走私的孩子正是如此，因為他們身上潛藏的風險，法規的限制，照顧與檢疫的鉅額耗費，還需要繁雜的制度才能確保他們不再被濫用，這一切的一切注定讓他們成為被捨棄的對象。不是因為沒有愛心，不是因為殘忍，而是因為保護更多東西的不得不。

就像許多老人及病纏身到最後，需要花費大筆的手術費、繁複而痛苦的療程才能多延存些許時日時，有些家屬不得不在經濟與減緩老人家的病痛裡做取捨，那之中掙扎絕不可能因為單純做了某個決定就被貼上「冷血」。關乎生命的決定有時候就是這樣難以評斷對錯，人的生命也是，貓狗也是，如果可以我們當然希望所有的生命都可以平安快樂，但現實就是有苦痛、有金錢人力的限制，不是「愛心」二字可以評斷的。

不要再以品種，而是用愛來面對寵物

雖然我照顧過的孩子，最後都順利找到主人，但唯獨只有英國短毛貓的孩子獲得熱烈的回應。我曾經照顧過有一隻橘子最喜歡趴在我的肩膀上睡覺，還會在耳邊呼嚕，論親人的程度比起那隻英短的孩子高太多了，我還在更多的地方用更多的照片宣傳，得到的回應卻屈指可數。好在他最後有找到好的認養人，但我已經親身體驗大眾對品種貓跟米克斯的反應有多劇烈的差異。但為什麼有這樣的差別？因為多少人比起養一隻貓，更想要的是「養一隻特別的貓」，所以不要隨處可見的花色，所以我也確實懷疑，如果這一次被安樂死的不是品種貓，是否會有這麼多人喊著要開放認養？

如果我們真的希望不要再有更多的悲劇發生，就應該改變飼養寵物的生態，不要再追求用寵物來炫耀自己的特別，而是用愛心去愛每一個擁有著不同靈魂的孩子。照顧過不同的孩子就知道，有的調皮有的文靜，有的膽大包天有的膽小如鼠，有的叫起來破音，有的喜歡睡在貓沙裡，每一個孩子都是不同的。你要愛的應該是他，而不是自己，只要你願意好好看他們的眼睛，就會發現他們都在傳達不同的訊息，那些才是養一隻寵物的人應該好好看到的。

本文經陳劭旻諮商心理師授權刊登，原文刊載於此

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