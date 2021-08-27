2021/08/27,
中國

中國房市「鋼打的泡沫」會不會破？其實就在大家的一念之間

中國房市「鋼打的泡沫」會不會破？其實就在大家的一念之間
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我們想讓你知道的是

每個泡沫都是有脾氣的，他們要等到那些經濟學家們被嘲笑到不敢再囉嗦的時候，才會突然破掉。

經濟泡沫有自己的脾氣，越多學者示警越不會爆破

經濟泡沫是一種很神奇的東西。當泡沫發生的時候，大家都看得到，但是如果有很多的經濟學家在那邊喊說，「泡沫要破了！泡沫要破了！」那通常泡沫都不會破。

必須等到那些經濟學家們被大家嘲笑完一輪，被證明是杞人憂天，然後再也不敢大聲嚷嚷的時候，泡沫才會突然破掉。

1989年的日本房市泡沫，2001年的網際網路泡沫，以及2008年的美國次貸風暴，基本上都是循著這種模式。

在這三個泡沫破掉之前幾年，都有一些經濟學家們出來大聲嚷嚷，說泡沫馬上要破掉了。但是泡沫一直不肯破，股民們繼續發大財。

每個泡沫都是有脾氣的，他們要等到那些經濟學家們被嘲笑到不敢再囉嗦的時候，才會突然破掉。

人類有史以來最大的經濟泡沫，應該是中國自公元2000年以來的房市泡沫。其規模之大、參與的人數之多、延續的時間之久，都是歷史上其他的泡沫所無法相比的。

而伴隨而來的，也有最多的經濟學家預言中國的房市泡沫即將破裂。但是自章家敦在2001年出版《中國即將崩潰》以來，所有這些經濟學家都被證明是錯的，都是杞人憂天的笨蛋。

所以中國人很自豪的聲稱，中國的房市是「鋼打的泡沫」。

中國「鋼打的泡沫」近年來已少有學者警告

最近一兩年，已經很少有經濟學家會再對中國的房市泡沫提出警告了。

因為沒有經濟學家想再當笨蛋。

然後最近一陣子，中國第二大房地產集團《恆大地產》的資金鏈突然就斷了。由於恆大欠了上游營造商太多的工程款，因此各地的工程相繼停工。

日本的房市泡沫在1989年破掉了，當時日本政府嘗試去救，結果換來了失落的三十年；美國的房市泡沫在2008年破掉了，當時美國政府放手不去救，結果美國的經濟在幾年內迅速復甦。

所以中國政府會仿效日本政府那樣，出手去救房市？還是會仿效美國政府那樣，放手讓恆大地產倒閉？

一般認為，中國政府應該會接管恆大，所以恆大不會倒，而且中國的房市不會崩盤。因為許多人都相信，中國政府在經濟上幾乎是無所不能的。

但是基於我們對經濟泡沫的歷史經驗，中國的房市究竟會不會破？其實就在大家的一念之間。

如果大家都覺得中國鋼打的泡沫不會破，那中國的房市就危險了；反之，如果大家都覺得中國鋼打的泡沫要破了，那中國的房市應該還是會繼續蓬勃的發展。

看到這裡，我想許多人的心裡都在罵我，說我的邏輯不通。

可是經濟泡沫的本質，不就是非理性的嗎？如果市場上每個人都是理性的，每個人都是用縝密的邏輯的做判斷，那泡沫一開始就不可能會發生啊。

（我的意思是說，希望中國房市泡沫破掉的網友們，請不要相信中國的房市泡沫會破掉；而不希望中國房市破掉的網友們，請相信中國房市的泡沫會破掉。）

本文經林宜敬授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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