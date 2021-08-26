不再有小吃店吃板烤米線，賀錦麗訪問東南亞對美國外交政策的意義為何？

8月22日美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）抵達新加坡，展開她上任後的首次亞洲行，目前結束了新加坡行程於24日抵達越南河內，25日已與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面；白宮發言人桑德斯（Symone Sanders）日前表示，賀錦麗會與兩國政府針對安全、氣候變遷、新冠肺炎大流行及「共同努力促進基於規則的國際秩序」進行討論。

賀錦麗是美國史上首位訪問越南的副總統，而這趟東南亞之行對美國拜登政府所代表的意義為何，以下將從三個面向來分析。

美國國防部長奧斯汀怎麼說「東南亞政策」？

若要了解拜登政府的的東南亞政策，可檢視現任美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拜登就職典禮6個月後於新加坡舉行的「富勒頓講座」（IISS-Fullerton Lecture）的發言，會更了解賀錦麗本次訪問東南亞的目標。

奧斯汀在講座中表示，美國不希望東南亞國家被迫在美國和中國之間做出選擇，而是計畫在雙邊和多邊關係中尋求共同利益，和在南海議題上與中國建立穩定和建設性的關係。

對於這樣的願景，奧斯汀表示美國會透過三個方向來實踐，首先是協助東南亞在新冠肺炎疫情中恢復，而目前美國已向印尼、寮國、菲律賓、馬來西亞、泰國和越南捐贈疫苗；第二階段是通過外交和軍事手段，通過協調和網絡建立威懾並投資於整個區域的合作夥伴關係，最後是在基於規則的秩序內，於該區域發展長期合作夥伴關係。

奧斯汀也提到美國在執行「東南亞政策」的優先順序，包括海洋自由、人權和解決社會爭端，而儘管美國希望與中國建立更穩固的關係，但仍依舊對南海九段線提出異議。

新冠肺炎疫苗成為美國重返東南亞的利器

回顧川普擔任總統任內，美國退出跨太平洋夥伴關係（TPP）、主打「印太政策」、強調「美國優先」，專家認為川普減少對東南亞區域關注的氣力，讓中國在東南亞的影響力提升，也加劇了東南亞的人權問題；一篇刊於《曼谷郵報》的評論〈川普留在東南亞的遺產〉，作者Nehginpao Kipgen便認為包括近期的泰國民主示威，和菲律賓杜特蒂總統任內執行的「毒品戰爭」，便是與美國東南亞政策轉向有關。

不過拜登上任後，似乎是極力要填補美國過去4年在東南亞的空缺，副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）於5月底至6月初先後訪問印尼、柬埔寨和泰國，7月14日國務卿布林肯（Antony Blinken）線上出席了東協—美國外長特別會議（U.S.-ASEAN Foreign Ministers’ Meeting），國防部長奧斯汀也在7月26日展開新加坡、越南與菲律賓之行，而賀錦麗本次的參訪更代表美國對東南亞區域的重視。

8月23日，美國副總統賀錦麗在新加坡與李顯龍總理會面。Photo Credit：Reuters / 達志影像 8月23日，美國副總統賀錦麗在新加坡與李顯龍總理會面。

新冠肺炎疫情對東南亞所造成的衝擊，也給了美國能重新介入的機會，尤其中國捐助的疫苗在東南亞各國成效不佳，美國捐贈的2300萬劑新冠肺炎mRNA疫苗，絕對有助於提升美國在東南亞的形象，根據《BBC》報導，賀錦麗訪問星越兩國還提出了醫療合作計劃，美國也預計在河內開設美國疾病控制中心的首個地區分支機構。

而雖然奧斯汀在「富勒頓講座」強調美國計畫在雙邊和多邊關係中與中國尋求共同利益，不過賀錦麗已先後在星越兩國針對南海議題抨擊中國，表達美國重返東南亞的企圖極為明確。

24日在新加坡濱海灣花園發表演說時，對北京聲稱在南海擁有大片南海水域主權，強調美國會與盟友共同面對這些威脅，根據《中央社》報導，25日在與越南國家主席阮春福會談時，賀錦麗再度表示：「我們有必要找到方法對北京施壓、加壓，好讓它遵守聯合國海洋法公約，並挑戰它恃強凌弱且過度的海權主張」，而中國則表示華府試圖分化北京及東南亞鄰國的關係。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 25日美國副總統賀錦麗於河內與越南總理范明正（Pham Minh Chinh）會面

Photo Credit: Reuters / 達志影像 賀錦麗25日在越南河內於美國參議員馬侃（John Sidney McCain III，1936－2018）逝世三週年之際，於馬侃紀念碑前獻花

重返東南亞時機挑戰重重

任教於馬來西亞玻璃市大學副教授的Murray Hunter，在〈拜登的東南亞教條：修復歐巴馬和川普時代的破壞和忽視〉一文分析到，目前拜登政府重回東南亞的時機點並非最佳時刻，東南亞多國都正處於新冠肺炎疫情肆虐、緬甸今年2月政變國內抗爭未歇、泰國民眾與軍政府不時處於對立。

Murray Hunter在文中寫到，目前中國並非美國唯一關注焦點，政變後的緬甸、泰國國內局勢皆非美國所能掌控，而加強與越南的關係，並打造一個強大的新加坡似乎是當前最重要的目的，未來美國還應要更進一步加強與印尼的關係，也會期望馬來西亞在中國入侵其經濟海域的情況下，能與美國有更多合作。

還記得美國前總統歐巴馬和已故美食節目主持人安東尼波登（Anthony Bourdain），2016年5月23日在越南河內吃板烤米線的經典合照嗎？這次賀錦麗抵達越南前，23日首都胡志明市因疫情升高而宣佈封城兩週，品嚐越南庶民美食拉近民眾距離的畫面想必不會重演，而在近期美國撤離阿富汗引發國際輿論撻伐，賀錦麗的東南亞之行，勢必會更加務實地以重塑美國的國際形象，和為重返東南亞鋪路為目標。

參考資料

延伸閱讀：

核稿編輯：杜晉軒