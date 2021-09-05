對多數越南人來說，坐在路邊一邊欣賞街道一邊喝咖啡已是生活的日常

越南人將喝咖啡的習慣視為開啟新一天的儀式，所以街上大多數的咖啡館都很早開始營業，尤其是各路邊咖啡小店（cafe cóc）與人行道上的咖啡小攤 （cafe vỉa hè），它們通常在早上6點左右就開門了。近些年開始，許多連鎖的咖啡品牌如雨後春筍般湧現，來自國外的咖啡品牌也悄悄進駐越南市場，縱使咖啡市場中的新興品牌林立、群雄爭霸，那些路邊咖啡小店或傳統咖啡小攤仍然佔有自己的一席之地。

我曾見過許多離鄉背井生活的越南僑民，他們總告訴我自己仍深深記得，在熟悉的人行道咖啡小攤上坐著喝咖啡的時刻。人行道咖啡小攤的顧客通常以當地的街坊鄰居為主，所以客人們與老闆會像家人一樣彼此熟悉；他們每天打招呼，笑臉歡迎彼此，並分享日常生活的大小故事。人行道咖啡小攤非常簡單，只要把幾套木製或塑膠製的矮桌和矮椅擺在一起就成了一個店面；飲料製備區有時是在鄰近的室內，有時只靠一輛簡單的手推車；他們的菜單也很簡單，提供一些常見的咖啡品項，如：黑咖啡、煉乳咖啡、 濃縮咖啡等等。'

人行道咖啡小攤經常選用手工烘培磨製的咖啡，每一家店的咖啡都有自己獨特的種類、香氣與口感，這是吸引客人靠近並駐足停留的關鍵。

越南手工烘焙磨製的咖啡通常會多少添加一些其他種子顆粒（如炒過的玉米粒或豆子）以增加風味並降低成本，我雖不認為這樣攙和其他東西的行為是欺騙客戶，但超過比例地過量濫添是該受到譴責，同時就利弊兩端考量的話，只要能正確控制添加的量和方法，就可以產生風味極美、香濃又渾厚的咖啡，這也是一種優勢。

Photo Credit: iStock 兩位正在喝咖啡的越南婦女

越南人習慣喝沖的較濃的咖啡。渾厚濃稠、絲絨般細順的純黑咖啡，只要嘗過一口便迷戀上舌尖那流連忘返的苦味。越南人使用許多不同的沖泡工具製作咖啡，因此也創造出多種世界聞名的咖啡特徵。著名的人行道咖啡小攤會販賣濾布咖啡（cafe vợt）和滴漏咖啡（Cafe vỉa hè），名字聽起來或許有些奇怪，濾布咖啡就是將咖啡粉裝進濾布拍內，再將濾布拍放置於柴燒的鍋子或陶器內慢火煮熟而成的，當溫度足夠的咖啡沸騰起來，小販便拿出咖啡濾布拍，讓深色的咖啡倒向另一個容器裡，霎時濾布咖啡酷烈的獨特香氣就會洋溢在街道的一隅；至於滴漏咖啡則又更普遍流行了，將咖啡粉放入鋁或白鐵製的過濾杯中，用布滿小孔洞的擋板把咖啡粉壓實，使蒸汽和水能順暢流動、浸潤每個咖啡顆粒，當吸收了足夠的沸水，咖啡顆粒膨脹開來，咖啡汁便從過濾杯底下的小孔洞穿過，一滴一滴在杯子裡濃縮出精華的好滋味。

客人來到咖啡店時能隨心地挑選座位，選定後舒適地坐下並面向老闆喊：「麻煩給我來杯冰黑咖啡/冰煉乳咖啡/熱煉乳咖啡吧！」幾分鐘後，你剛點的咖啡端放在面前，如此便能滿足你漫長的一天了。

Photo Credit: iStock 越式冰咖啡

咖啡彷彿是幅用上無數色彩表達情感的畫作，黑咖啡苦口，只能喝上一點，細品回味，苦澀仍在你的口中徘徊牽縈。對絕大多數越南人來說，坐在路邊一邊欣賞街道一邊喝咖啡早已是難被改變的習慣了；煉乳咖啡是苦澀與甜蜜的混合，當這難忘的味道在舌尖上融化時，醇厚、輕巧、溫柔的香氣迸發衝擊味蕾；雞蛋咖啡絨脂綿密，上層覆蓋的咖啡奶泡絲滑柔順像雪花糕，能安撫情緒宛如一句輕柔的話語。

越南人很少完整念出咖啡的名稱，他們總用自己習慣的簡稱來點餐，但大家還是能準確猜出他想要的咖啡是什麼，舉例來說，越南人常常稱與煉乳混合的黑咖啡為「棕」；在咖啡店裡，如果聽到有人點餐時說「一杯冰棕」，他的意思就是要一杯「冰塊煉乳咖啡」；又或者雞蛋咖啡是在黑咖啡中加入生雞蛋蛋黃打發成的綿密奶泡，老饕常把他稱為「熱蛋杯」。

Photo Credit: iStock 越南蛋咖啡

在早晨的咖啡時間裡，越南人成群坐在一起，互相談論著生活規劃、分享日常裡的各種酸甜苦辣。有時是想有人傾聽、讓你訴說心事，又或者只是單純想欣賞街道風景而已，他們會立刻拿起手機，打給親朋好友，然後說：「咖啡嗎？」這樣就成了有一杯醇厚咖啡陪伴的詩意約會了。

本文獲《HELLO VIETNAM越南你好》授權刊登，原文請見：【越南咖啡1】- 生活和情感的餘韻、【越南咖啡2】- 生活和情感的餘韻

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒