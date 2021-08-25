2020東京帕運台灣代表隊爭光，但培訓預算、奪牌獎金和奧運選手「相差5倍」

接棒奧運，2020東京帕拉林匹克運動會（帕運）昨（24）日在日本國立競技場舉行開幕典禮，台灣代表團這次共派出10名選手、參加6個運動種類，將由今日的桌球項目打頭陣，輪番上陣搶勝。不過相較奧運奪牌選手獎金額度，帕運選手奪牌獲得獎金僅其五分之一，且不能領取月俸，也引發關注。

東京帕運昨日晚間8時舉行開幕儀式，台灣代表團排在第83位出場，由2名視障田徑選手楊川輝、劉雅婷共同擔任掌旗官。入場時，負責轉播的日本放送協會（NHK）主播杉浦友紀直接喊「台灣」，再次替台灣隊正名。

總統蔡英文昨晚也在臉書發文指出，再一次透過轉播，看見台灣選手站上世界舞台，「帕運的英雄們，大家都為你們加油！」

帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）是全世界肢體、視覺等障礙者競技水準最高的運動盛事，台灣原本稱作「殘障奧運」，後來在社會各界呼籲下，2004年改以音譯稱作「帕拉林匹克運動會」，簡稱「帕運」。

台灣代表團自1992年首次派隊參加帕運，包括本屆在內，已連續第8度參賽，歷屆帕運獎牌數累積5金、6銀、13銅，成績以2004年雅典帕運2金、2銀、2銅最佳，獎牌總數則是2000年雪梨帕奧的1金、2銀、4銅最多。上屆里約帕運，台灣代表團以1銀、1銅作收。

本屆東京帕運於8月24日至9月5日舉行，台灣這次共有10名選手，參與桌球、田徑、健力、柔道、羽球、游泳等6個運動項目，目標力拚突破上屆參賽成績。

今天的賽程，將由田曉雯、程銘志、盧碧春、林姿妤4位選手組成的桌球代表隊率先登場。

帕運選手奪牌獎金差奧運5倍，立委呼籲修法納入月領機制

各界期盼帕運選手為台爭光，不過，帕運與奧運的奪牌獎金其實相當懸殊。根據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，奧運金牌獎金為2000萬元、銀牌700萬元、銅牌500萬元；第4名300萬元，第5、6名150萬元，第7、8名90萬元；不過帕運選手的獎金頒發是依據《績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法》，雖然金牌獎金去（2020）年加碼從240萬元提升至400萬元，銀牌維持144萬元、銅牌84萬元，第4名48萬元、第5名30萬元、第6名18萬元。

國民黨團今天召開記者會，呼籲帕運應向奧運看齊，不僅要提高帕運得牌獎金，也要設計月領的獎金領取辦法。

國民黨黨團總召費鴻泰指出，我國奧運相關獎勵是依據《國光體育獎章及獎助學金頒發辦法》，每年培訓經費是4億台幣，金牌獎金2000萬元；帕運獎勵則是依照《績優身心障礙運動選手及其有功教練獎勵辦法》，每年培訓預算為6000多萬台幣，金牌獎金400萬元，無論培訓或者獎勵，兩者都差了5倍，教練的部分更是差了大概20倍。另外，奧運選手還可以選擇月領獎金，帕運則沒有這個選擇。

費鴻泰提出4點呼籲表示，應該修正《運動產業發展條例》納入身障選手培訓，重新檢討身心障礙選手選、訓、就業機制，鼓勵優秀選手以企業或公股行庫協助培訓，且帕運前3名應該比照奧運方案，可以選擇月領。

國民黨團副書記長鄭正鈐說，奧運獲得國人高度關注，而現在帕運也正在進行中，台灣代表團共有10名選手參賽，帕運的精神在於希望不分族群、身份、條件，都可以得到公平的對待，希望修正獎金制度，給予帕運選手公平的對待。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺