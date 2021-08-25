印尼的阿富汗難民訴求安置，「我們失去我們的國家了」

塔利班（Taliban）重掌阿富汗後情勢動盪，成千上萬民眾被迫逃離家鄉。24日，近千名在印尼的阿富汗難民聚集聯合國難民署（UNHCR）駐雅加達辦公室外抗議，譴責塔利班並要求聯合國難民署提供安置。抗議者當中許多人已滯留印尼多年，心繫仍在阿富汗的家人。

印尼並非聯合國1951年《難民地位公約》與1967年《難民地位議定書》締約國，法律也不允許難民工作與就學，甚至不能在公立醫院就醫。許多難民希望以印尼作為中繼站，再搭船到澳洲，然而自從2013年起，澳洲政府也緊縮接納難民的數量。

即使在聯合國難民署登記身份的難民，在印尼仍未受到妥善處理，他們大多在貧困中歷經漫長的等待，也有人長期露宿雅加達辦公室外訴求取得安置。去年（2020年）7月，一名阿富汗難民南蘇拉威西省（South Sulawesi）難民收容所自殺，他年僅22歲，卻已等待超過6年，仍沒有等到第三國的安置機會。

《美聯社》報導，24日抗議現場，人們拿起寫著「阿富汗不安全」、「安置在印尼的阿富汗難民」的字幅。「大家都因為當前情勢感到害怕，且亟欲嘗試逃離（阿富汗）。」28歲阿富汗青年Hakmat Ziraki表示，他身邊有些親戚們因為多年來沒有工作而生活困苦，最終仍回到阿富汗，「超過8年的等待而沒有安置措施，這是非常可怕的。」

根據聯合國難民署截至6月的數據，在印尼登記於難民署有1萬3416人中，有7490人來自阿富汗，佔比最高。登記身份分為難民（refugee）與尋求庇護者（asylum-seeker），依照聯合國難民署對個案的處理流程，進行身份登記後，應為他們尋求第三國的安置方案、 協助自願回國者返國或爭取受教育機會。

《中央社》報導，印尼當局面對難民抗議，則出動大批警力並派出重機驅趕，試圖淨空聯合國難民署駐雅加達辦公室大門，有難民不顧一切抱著小孩，以肉身阻擋機車，懷中小孩嚇得嚎啕大哭。經難民代表協調，一名聯合國難民署官員出面與難民對話，有難民對他高喊，「我們失去我們的國家了」、「我打過幾次電話、寫過幾次email給你們，都聯絡不上」、「我們只有一個訴求，我們要安置」。

該名官員回應稱，對阿富汗的處境感同身受，會盡力處理，但他無法討論每個個案，希望難民上官網查詢資訊。此外，聯合國難民署也說將與幾名難民代表開會，阿富汗難民哈山（Hassan Ramazan）告訴媒體，聯合國難民署表示將成立Whatsapp群組與難民溝通，同意公平處理安置問題，但也要求難民不要再發動抗議。當天的抗議活動，也在警方強制驅離下遭到解散。

《BBC》報導，阿富汗多年陷於動蕩與衝突，這次逃亡潮，只是一場歷史性大逃亡的一部分。據聯合國難民署資料，在塔利班重奪控制權之前，今年已經有超過55萬人因戰事而被迫逃離家園，鄰國巴基斯坦和伊朗接收最多難民。世界各國接收難民態度與方式不一，如澳洲政府即表示，將會在其人道主義簽證計劃當中，提供3000個名額給逃離國境的阿富汗人，但是這些名額將會是原先可用名額，並不會增加名額總數。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

塔利班勝利對印尼意味著什麼？

《雅加達郵報》報導，上週塔利班宣布掌權後，印尼政府便密切關注阿富汗情勢。印尼過去與阿富汗甘尼（Ashraf Ghani）政府交好，曾協助其與塔利班的和平談話。印尼外交部發表聲明表示，「和平與穩定毫無疑問地是阿富汗人民與國際社會所望。」

21日，印尼外交部長雷特諾馬蘇蒂（ Retno LP Marsudi ）表示，印尼原先計畫持續以小團隊持續在阿富汗首都喀布爾（Kabul）執行外交任務，但現在已因爲未來情勢不明，轉移到巴基斯坦。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，長期走在溫和的伊斯蘭教與民主精神的中間道路。印尼許多伊斯蘭團體也關切阿富汗發展，有些草根伊斯蘭團體憂心塔利班勝利會鼓舞極端主義份子。印尼最大的伊斯蘭組織伊斯蘭教士聯合會（Nahdlatul Ulama）主席沙伊德（Said Aqil Siradj）警告，塔利班在阿富汗取得勝利，可能會激起激進人士在印尼複製相同命運的渴望，「我們將心存警惕。伊斯蘭教士聯合會、印尼國軍、國家警察和其他夥伴，必須更緊密地攜手合作。」

印尼第二大伊斯蘭組織穆罕默迪亞（Muhammadiyah）秘書長阿布都（Abdul Mu’ti）則表示，如果塔利班可以形成一個具正當性的政府，印尼沒有理由不承認它。「不是在我們對宗教理解有多們不同的脈絡裡，而是他們如何面對各式各樣的國際議題，例如人權、民主、反貪與女性權利。」他認為，現在的塔利班與1996到2001年間掌權的塔利班相較，已經更加開放。

印尼伊斯蘭學者理事會 (Indonesian Ulema Council）成員蘇達諾托・阿卜杜勒・哈基姆（Sudarnoto Abdul Hakim）也認同阿布都的樂觀看法，認為印尼應將發生在阿富汗的政治歷程視為其內政事務，並尊重他們的主權，「只要沒有危及包括東南亞在內的區域穩定。」

對於塔利班的勝利會助長本土暴力極端主義團體的憂心，像是2000年代與蓋達組織（Al-Qaeda）相關的暴力極端主義團體伊斯蘭祈禱團（Jemaah Islamiyah）執行多起恐怖攻擊，近期分析則也較為樂觀。著名穆斯林學者阿茲尤馬爾迪・阿茲拉（Azyumardi Azra）認為，聖戰分子肯定會有某種程度的「快感」，但「不太可能」導致極端勢力在印尼崛起。

戰略與國際研究中心（CSIS）研究員Alif Satria則表示，雖然可能不會產生直接影響，但是塔利班的勝利有機會激勵聖戰分子將其視為伊斯蘭祈禱團仍有可能獲勝的證據。他指出，現在的關鍵因素是塔利班是否仍然支持極端意識形態以及他們是否歡迎聖戰分子到該國進行戰鬥訓練，「我們必須觀察塔利班的回應。如果他們表示支持聖戰意識形態並開放邊界，那麼就有可能煽動在印尼的恐怖分子，給他們一個前往阿富汗訓練的機會。」

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