滾石樂團「最偉大的鼓手」查理華茲逝世，艾爾頓強、保羅麥卡尼等名人齊聲哀悼
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滾石樂團傳奇鼓手查理華茲離世，他在音樂領域的成就無庸置疑，1989年，查理華茲以「滾石樂團」的身份，和其餘團員共同入選搖滾名人堂。2006年則以個人身分入選當代鼓手名人堂，到了2016年查理華茲在《滾石》音樂雜誌票選的史上百大鼓手中位列第12名。
知名英國傳奇樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones）台灣時間25日傳出不幸消息，其鼓手查理華茲（Charlie Watts）辭世，享壽80歲，死因目前暫未透露。此消息一出，引來全世界搖滾樂迷的不捨。
事實上，今（2021）年8月4日時，查理華茲就因健康因素突然退出滾石樂團原定在美國舉行的「Stones-No Filter」巡迴演出，當時發言人曾表示，查理華茲的手術非常成功，但需要適當的休息才能恢復。也由於查理華茲需要靜養，而為了讓巡迴演出一切順利，因此樂團找上今年64歲的鼓手史蒂芬喬丹（Steve Jordan）代打上陣，希冀表演能如期進行。
這次滾石樂團的巡迴演出，是為了慶祝明（2021）年樂團成軍60週年，不過無奈碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，檔期一再延宕，如今靈魂鼓手查理華茲逝世，也讓本該歡慶的時刻再度蒙上一層哀傷。
根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》（VARIETY）的報導，查理華茲發言人在一份聲明中表示：「我們相當悲傷地宣布心愛的查理華茲的死訊，他在家人的陪伴下在倫敦一家醫院平靜地辭世。查理是一位受人尊敬的丈夫、父親和祖父，也是滾石樂團的成員，是他那一代最偉大的鼓手之一。我們懇請在這個困難時期，尊重他的家人、密友和樂團成員的隱私。」
查理華茲離世的消息傳開之後，也引來音樂圈眾名人的哀悼，其中包含艾爾頓強（Elton John）、比利艾鐸（Billy Idol）、強尼馬爾（Johnny Marr）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Chuck D等人。
艾爾頓強在推特表示：「這是個悲傷的一天，查理華茲是最頂級的鼓手，最有風格的人。對他的家人和滾石樂團致上最深的敬意。」保羅麥卡尼則錄製一段影片，表示查理華茲是一名搖滾人、不可思議的鼓手，同樣致上我的愛給予查理華茲和他的家人。
查理華茲被各界認為是世上最偉大的搖滾鼓手之一，根據《告示牌》（billboard）在2012年一篇針對滾石樂團現場表演的樂評中指出：「雖然主唱米克傑格（Mick Jagger）、吉他手基斯李察（Keith Richards）在滾石樂團中擁有至高的地位，但毫無疑問地，這支樂隊的核心永遠是鼓手查理華茲，他以無與倫比的自然律動感駕駛著歌曲，並定義出矛盾的緊張感而悠然自得，他是滾石樂團節奏的核心。」
查理華茲於1941年6月2日在英國倫敦出生，並在倫敦西北溫布利成長，其父親是英國鐵路系統的卡車司機，查理華茲年輕時期深受爵士鋼琴家傑利・羅爾・莫頓（Jelly Roll Morton），以及薩克斯風演奏家查利・帕克（Charlie Parker）的音樂吸引，他在14歲左右時開始演奏樂器，並參與許多爵士樂團。
到了1962年，米克傑格、基斯李察、布萊恩瓊斯（Brian Jones）、比爾懷曼（Bill Wyman）、伊恩史都華（Ian Stewart）草創了滾石樂團，而查理華茲則於1963年1月入團，於此奠定了滾石樂團基底，打造數十年的榮光，成就當代搖滾樂團的傳奇性。
滾石樂團與樂史上眾多樂團一樣，成員陣容有過更動，也有過紛擾、爭吵，但從初始至今，查理華茲、米克傑格、基斯李察一直是滾石樂團中的核心人物，滾石樂團更是英國樂團踏入美國市場的先鋒者，是整個60年代英倫搖滾的代表團體。
根據2003年的口述歷史，基斯李察說：「樂團剛起步時，就能擁有查理華茲如此有渲染力的鼓手是最棒的事，我從來不需要擔心他該怎麼做，我會丟一些點子給他，但從來不用擔心節奏出問題。」
然而，與多數樂團明星一樣，查理華茲於70、80年代深陷海洛因毒癮，但查理華茲在1986年徹底戒斷，到了2004年查理華茲則罹患咽喉癌，也成功從病痛中康復，海洛因與咽喉癌，是查理華茲職業生涯中的兩大困擾。
至於查理華茲在音樂領域的成就無庸置疑，1989年，查理華茲以「滾石樂團」的身份，和其餘團員共同入選搖滾名人堂。2006年則以個人身分入選當代鼓手名人堂，到了2016年查理華茲在《滾石》音樂雜誌票選的史上百大鼓手中位列第12名。
查理華茲與滾石樂團共同演出的最後實體演唱會，是於2019年8月30日在邁阿密舉行，如今查理華茲逝世，滾石樂團的靈魂鼓手也成絕響，僅供樂迷追憶。
新聞來源
- Charlie Watts, Rolling Stones Drummer, Dies at 80（VARIETY）
- Rolling Stones Give Brooklyn What It Wants（billboard）
核稿編輯：羅元祺