滾石樂團「最偉大的鼓手」查理華茲逝世，艾爾頓強、保羅麥卡尼等名人齊聲哀悼

知名英國傳奇樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones）台灣時間25日傳出不幸消息，其鼓手查理華茲（Charlie Watts）辭世，享壽80歲，死因目前暫未透露。此消息一出，引來全世界搖滾樂迷的不捨。

Photo Credit: AP / 達志影像 查理華茲

事實上，今（2021）年8月4日時，查理華茲就因健康因素突然退出滾石樂團原定在美國舉行的「Stones-No Filter」巡迴演出，當時發言人曾表示，查理華茲的手術非常成功，但需要適當的休息才能恢復。也由於查理華茲需要靜養，而為了讓巡迴演出一切順利，因此樂團找上今年64歲的鼓手史蒂芬喬丹（Steve Jordan）代打上陣，希冀表演能如期進行。

這次滾石樂團的巡迴演出，是為了慶祝明（2021）年樂團成軍60週年，不過無奈碰上COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，檔期一再延宕，如今靈魂鼓手查理華茲逝世，也讓本該歡慶的時刻再度蒙上一層哀傷。

根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》（VARIETY）的報導，查理華茲發言人在一份聲明中表示：「我們相當悲傷地宣布心愛的查理華茲的死訊，他在家人的陪伴下在倫敦一家醫院平靜地辭世。查理是一位受人尊敬的丈夫、父親和祖父，也是滾石樂團的成員，是他那一代最偉大的鼓手之一。我們懇請在這個困難時期，尊重他的家人、密友和樂團成員的隱私。」

查理華茲離世的消息傳開之後，也引來音樂圈眾名人的哀悼，其中包含艾爾頓強（Elton John）、比利艾鐸（Billy Idol）、強尼馬爾（Johnny Marr）、保羅麥卡尼（Paul McCartney）、Chuck D等人。

艾爾頓強在推特表示：「這是個悲傷的一天，查理華茲是最頂級的鼓手，最有風格的人。對他的家人和滾石樂團致上最深的敬意。」保羅麥卡尼則錄製一段影片，表示查理華茲是一名搖滾人、不可思議的鼓手，同樣致上我的愛給予查理華茲和他的家人。

A very sad day. Charlie Watts was the ultimate drummer. The most stylish of men, and such brilliant company. My deepest condolences to Shirley, Seraphina and Charlotte. And of course, The Rolling Stones.



@therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL — Elton John (@eltonofficial) August 24, 2021

Paul on Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 24, 2021

查理華茲被各界認為是世上最偉大的搖滾鼓手之一，根據《告示牌》（billboard）在2012年一篇針對滾石樂團現場表演的樂評中指出：「雖然主唱米克傑格（Mick Jagger）、吉他手基斯李察（Keith Richards）在滾石樂團中擁有至高的地位，但 毫無疑問地，這支樂隊的核心永遠是鼓手 查理華茲， 他以無與倫比的自然律動感駕駛著歌曲，並定義出矛盾的緊張感而悠然自得，他是滾石樂團節奏的核心。」

查理華茲於1941年6月2日在英國倫敦出生，並在倫敦西北溫布利成長，其父親是英國鐵路系統的卡車司機，查理華茲年輕時期深受爵士鋼琴家傑利・羅爾・莫頓（Jelly Roll Morton），以及薩克斯風演奏家查利・帕克（Charlie Parker）的音樂吸引，他在14歲左右時開始演奏樂器，並參與許多爵士樂團。

到了1962年，米克傑格、基斯李察、布萊恩瓊斯（Brian Jones）、比爾懷曼（Bill Wyman）、伊恩史都華（Ian Stewart）草創了滾石樂團，而查理華茲則於1963年1月入團，於此奠定了滾石樂團基底，打造數十年的榮光，成就當代搖滾樂團的傳奇性。

滾石樂團與樂史上眾多樂團一樣，成員陣容有過更動，也有過紛擾、爭吵，但從初始至今，查理華茲、米克傑格、基斯李察一直是滾石樂團中的核心人物，滾石樂團更是英國樂團踏入美國市場的先鋒者，是整個60年代英倫搖滾的代表團體。

根據2003年的口述歷史，基斯李察說：「樂團剛起步時，就能擁有查理華茲如此有渲染力的鼓手是最棒的事，我從來不需要擔心他該怎麼做，我會丟一些點子給他，但從來不用擔心節奏出問題。」

Photo Credit: AP / 達志影像 滾石樂團於2019年8月18日於加州聖塔克拉拉演出。左至右：朗伍德（Ronnie Wood）、米克傑格、查理華茲、基斯李察。

然而，與多數樂團明星一樣，查理華茲於70、80年代深陷海洛因毒癮，但查理華茲在1986年徹底戒斷，到了2004年查理華茲則罹患咽喉癌，也成功從病痛中康復，海洛因與咽喉癌，是查理華茲職業生涯中的兩大困擾。

至於查理華茲在音樂領域的成就無庸置疑，1989年，查理華茲以「滾石樂團」的身份，和其餘團員共同入選搖滾名人堂。2006年則以個人身分入選當代鼓手名人堂，到了2016年查理華茲在《滾石》音樂雜誌票選的史上百大鼓手中位列第12名。

查理華茲與滾石樂團共同演出的最後實體演唱會，是於2019年8月30日在邁阿密舉行，如今查理華茲逝世，滾石樂團的靈魂鼓手也成絕響，僅供樂迷追憶。

Photo Credit: AP / 達志影像 左至右：查理華茲、米克傑格、朗伍德、基斯李察。

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核稿編輯：羅元祺