香港律師會改選「開明派」失利，整肅之風吹向專業界別？

(編按:香港律師會昨日改選20名理事中的5個席位,今日凌晨選舉結果出爐,親建制的「專業派」5名候選人全勝。)

香港律師會8月24日舉行選舉,原本「開明派」被視為有機會翻盤爭取理事會的主導權,但選前的突發狀況可能令其願望告吹。無論結果如何,這次法律界的選舉在現今香港政治氣候下,仍然別具意義。

香港律師會舉行選舉前三天,競逐連任的理事會參選人羅彰南(Jonathan Ross)突然對外表示因應自身及家人安全,宣佈退選。他在8月21日發出的聲明中形容:「我們尊貴的機構選舉淪落到如此水準,是香港可恥和難過的一天。」他向媒體表示,接到來歷不明的威嚇,已經就此報警。這場法律界業內選舉,近月成為官媒密切狙擊的焦點。

香港的律師分為事務律師和大律師兩類,前者大多處理民事案件,後者則主理刑事案。兩者分別有所屬的專業法律團體代表,擁有法定權力規管執業律師。負責委任法官的「司法人員推薦委員會」部分成員,也是由這兩個業內組織推薦。有逾110年歷史的律師會有逾萬名會員,理事會由二十人組成,每年改選其中五個席次。相比大律師公會,傳統上律師會的立場偏向保守,近年較開明或親民主派的人選增加,但目前仍然由親建制派控制理事會多數。選前分析指,這次結果會左右下任會長的人選。

這次選舉總共有十一人參選,包括羅彰南在內有四名候選人被外界視為「開明派」,獲港大法律學院首席講師張達明推薦。其中一名被視為「開明派」的候選人馬秀雯(Selma Masood)早前接受訪問,她向《德國之聲》表示,香港正經歷「一連串的改變」,希望當選能推動律師會在具爭議的議題上作出更及時的回應,並提高透明度。

本身主理商業案件的馬秀雯,曾於2019年初擔任裁判院法暫委裁判官,即是在反修例運動爆發以前。在大型示威和《香港國安法》實施後,坊間浮現「法治已死」的聲音,但馬秀雯不認同。她說:「香港人可能對很多事情很灰心丶焦慮丶困惑或恐懼,但我們律師要給予希望和信心,告訴大眾我們仍然想捍衛法治,仍然有人想當香港法治的守門人。」她認為律師會作為法律界代表之一,要為司法獨立和專業發聲。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2019年反送中示威爆發,8月7日,香港有律師舉行「靜默遊行」。

官媒高調關注 警告勿步教協後塵

《香港國安法》去年中實施後,今年北京修改香港選舉制度,接下來半年將會舉行三場大選。不過,包括法律界在內一些民主派支持者主導的專業界別已被取消個人票,改由政府指定的團體取代成為選民。因此,律師會和大律師公會等選舉被視作僅餘直接反映業內民意的風向標,尤其是法律從業員透過手中一票對社會局勢的回應。

雖然律師會選舉是業內事宜,但是在法律界被捲入香港政治風眼之際,這場小型的直接選舉獲得比以往更高的關注,特別是來自官方。中國官媒《人民日報》本月高調發表評論文章,直指「大律師公會今日在香港的面目已如過街老鼠」,聲言「站在法治的一邊是香港律師會應有的覺悟」。文章寫道,律師會要「與反中亂港分子劃清界線」,就不會像教協一樣「喪失特區政府的認可,一朝轟然崩塌」,而「若擁護一國兩制方針,就不會像大律師公會一樣走上窮途末路」。

Photo Credit: AP/ 達志影像

香港行政長官林鄭月娥及其他官員也隨之附和,警告律師會一旦「被政治騎劫」,港府唯一取向就是終止與其合作關係,並檢視該會的法定人事推薦權。律政司司長鄭若驊則說,香港發展不能讓「反中亂港」的人通過意識形態或利用不同平台,「滲透不利香港穩定發展的腐朽思想」。

香港最大的單一行業工會丶有48年歷史的教協,被官媒批為「必須鏟除的毒瘤」,港府隨後終止與它的一切合作,教協亦在巨大壓力下迅速宣佈啟動解散程序。另一方面,政府早前公佈擬收回會計師公會的發牌和規管權力,反對意見質疑是要削弱專業團體的影響力。這些都是民主派傳統的「基本盤」,以往長期在立法會和選委會選舉都能贏得議席。不過在近日民間組織接連瓦解的浪潮下,獨立專業團體的生存空間不確定性大大增加。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 香港教協早前宣布解散。

氣候轉變 參選人避談政治

親中報章也頻頻對律師會的「開明派」參選人和現任理事提出質疑,包括指控羅彰南在2018隨律師會訪問北京時,向時任中國最高法院法官新詢問一宗中國審理的案件,涉嫌妨礙司法公正。羅彰南解釋當時只提及該案審訊排期的問題,沒有披露任何案件細節,而律師會已調查並裁定事件沒有不妥。他在退選聲明中說,相信無論誰勝出選舉,律師會也會一如以往秉承專業,但無法理解他們的參選資格在某些範疇所引起的恐懼(I fail to understand the level of fear that our candidacies have engendered in certain quarters)。

馬秀雯則決定繼續選舉工程,不過對於《香港國安法》和政治議題,她和許多其他參選人一樣不願詳談,僅強調律師會不是政治團體,希望選舉不要被「黃丶藍」等顏色標簽,並呼籲市民不要違法。她本人也被親中報章批評其政見,指控包括在社會運動期間戴黃色口罩到離島旅遊。

另一方面,五名自稱「專業派」的參選人中,黃巧欣過往曾獲立法會議員何君堯推薦參選,也有人是中國內地的政協委員。前者被記者問及是否獲中聯辦支持時,沒有正面回應。對於國安法案件產生的疑慮,他們稱業界可要求當局澄清,惟強調不會把政治元素帶入律師會,並希望為會員爭取大灣區和一帶一路的發展機會。

Photo Credit: AP / 達志影像 「專業派」參選人黃巧欣曾獲立法會議員何君堯(圖中)推薦參選。

