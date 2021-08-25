美CDC研究：疫苗對Delta變異株保護力降至6成，莫德納、嬌生可望一個月內取得完整授權

美國疾病管制暨預防中心（CDC）24日公布一份COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）最新研究，指出輝瑞BNT、莫德納（Moderna）等疫苗對上Delta變異株，保護力從91％下降至66％，此發現與以色列7月份公佈的一份研究結果相似。

美國總統首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）在近日接受媒體訪問則透露，繼輝瑞BNT疫苗取得美國食品暨藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）的完整授權，莫德納與嬌生（Johnson & Johnson）也將在1個月內取得完整授權。

疫苗保護力受病毒變異株與時間影響，美國將於9月下旬追加第3劑

（中央社）美國疾病管制暨預防中心24日公布一份最新研究發現，對上具高傳染力的Delta變異株，疫苗效力由原先91％降至66％。但報告提醒，數字下降也可能與疫苗效力會隨時間減弱有關。

美國CDC在24日發布死亡率與發病率週報，其中一份研究於去（2020）年12月至今年8月期間，追蹤來自美國6大州超過4000名醫護人員、現場急救員等前線工作者情況。他們每週固定進行核酸檢測（PCR），若出現類COVID-19症狀也會做篩檢。

根據研究報告，參與者中83％有接種疫苗，其中65％施打輝瑞BNT疫苗，33％接種莫德納疫苗，僅2％施打嬌生單劑型疫苗。

研究發現，在Delta變種成為美國疫情主要病毒株以前，疫苗效力高達91％，但在Delta變異株肆虐期間，效力降至66％。以色列7月一份研究也發現，輝瑞BNT疫苗對抗Delta變異株的保護效力降為64％。

但美國CDC這份研究提醒，應謹慎解讀疫苗效力下降趨勢，因為保護力可能隨時間減弱，且因為研究進行週數有限，期間發現確診數也不多，效力預估數字可能不夠精準。

CDC週報另一項研究發現，相較於打完疫苗民眾，未接種疫苗者確診及染疫須住院機率分別增加4.9倍、29.2倍。

研究分析美國洛杉磯5月1日至7月25日間4萬3127例確診病例，其中25.3％已接種完疫苗，且以施打輝瑞BNT疫苗為大宗（55.2％），3.3％接種一劑，71.4％未施打疫苗。

根據研究報告，打完疫苗者中，僅3.2％染疫後需要住院，0.5％住進加護病房（ICU），0.2％需要使用呼吸器。相較之下，未打疫苗民眾染疫後住院率為7.6％，入住ICU與須使用呼吸器比率分別為1.5％、0.5％。

COVID-19疫苗保護力近來相當受到外界關注。美國衛生當局8月18日表示，由於疫苗效力會隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，計劃於9月20日當週開始為民眾全面追打第3劑疫苗，與第2劑間隔須8個月。

美國總統首席醫療顧問佛奇23日接受美國《有線電視新聞網》（CNN）專訪表示，美國有資格但尚未接種疫苗的民眾有9000萬人，若這群人中絕大多數能去打疫苗，美國可望明（2022）年春天將疫情控制住。

美國過去7天平均每天增加約14萬例確診、死亡775人。目前全國疫苗覆蓋率為60.9％，其中12歲以上有資格接種民眾有60.4％已打完疫苗。

佛奇：輝瑞、莫德納也有望取得為孩童施打疫苗的授權

（中央社）繼輝瑞BNT成為全球首支獲美「完全授權」的COVID-19疫苗後，美國總統首席醫療顧問佛奇表示，未來數週料有更多疫苗取得完整授權，兒童最早亦可於今年秋季中期獲准接種疫苗。

美國國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任兼總統首席醫療顧問佛奇24日告訴微軟國家廣播公司（MSNBC），他預期莫德納和嬌生將在數週到1個月內，取得美國食品暨藥物管理局的完整授權。

此外，佛奇也在美國《國家廣播公司新聞網》（NBC News）「今日秀」（Today）節目中提到，輝瑞與莫德納可能在即將到來的假期前，取得另項FDA核准，以針對兒童施打疫苗，「我認為（他們）確實有機會」。

佛奇透露，「希望在秋季中晚期或冬季初期」，就可以開始替12歲以下兒童接種疫苗。

23日晚間，佛奇還告訴《美國有線電視新聞網》（CNN），「只要我們撐過這個冬天，並讓大多數人，我是指讓剩下9000萬尚未施打疫苗者中的絕大多數接種疫苗」，那麼疫情就可望自「2022年春天開始」，逐步獲得控制。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺