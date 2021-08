塔利班扣押國際救援物資，1400萬阿富汗難民鬧飢荒、五歲以下兒童一半營養不良

編譯:王國仲

世界糧食計劃署(World Food Programme)提出警告,塔利班帶來的混亂,再加上三年內爆發的第二次嚴重乾旱,使阿富汗正處在糧食與民生物資短缺的邊緣。

天災加上人禍,阿富汗急需人道援助

聯合國轄下的多個機構表示,若外界不立刻伸出援手,阿富汗最快會在九月份開始面臨民生與醫療物資短缺,包括糧食、重要手術工具與急救箱等。世界衛生組織進一步指出,由於各國撤離行動持續進行,喀布爾機場與其周邊仍處於混亂狀態,使援助物資供給更加困難。

在塔利班正式取得政權之前,阿富汗就已亟需人道救援。三年來的第二度旱災,讓境內的糧食生產量較過往減少40%。此外,受COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)帶來的社會經濟衝擊影響,小麥價格和過去五年平均相比上揚24%,不少家庭連維持基本生活的糧食都無力取得。

根據世界糧食計劃署資訊,目前已有1400萬阿富汗民眾處在飢餓狀態,平均每三個阿富汗人,就有一個無法填飽肚子;五歲以下的兒童則有高達一半營養不良。儘管他們正積極透過烏茲別克、塔吉克與土庫曼等不同陸路管道,試圖將重要援助物資送入阿富汗,但糧食短缺問題卻仍然險峻。

派駐阿富汗的世界糧食計劃署副主任派特森(Andrew Patterson)說明:「寒冬將至,屆時許多道路將被大雪覆蓋、無法通行。我們必須在那之前將物資送抵需要之處。」

世界糧食計劃署已將2萬公噸糧食送入阿富汗,還有7000公噸已經在路上。不過派特森指出,他們還需要準備5萬4000公噸糧食,才能讓阿富汗居民順利度過艱困的2021年。他預估世界糧食計劃署得花費約2億美金,替近2000萬名需要援助的阿富汗民眾籌措糧食。

聯合國與其轄下機構在阿富汗共約有近3000名雇員。因應近期動盪局勢,部分職員將暫時撤出,轉往鄰近國家(如哈薩克)進行遠端作業。不過,聯合國強調大多數人道主義工作人員仍留在境內,為最需要幫助的數百萬人提供協助。

扣押物資、清算異己,塔利班讓情況雪上加霜

讓情況雪上加霜的是,近日大動作呼籲各國放心、會妥善治理並照顧阿富汗人民的塔利班政權,也遭爆料侵占數百噸聯合國提供的人道救援物資,使其無法順利送達。

根據《美聯社》報導,塔利班在阿富汗邊境扣押了至少500公噸的人道救援物資。美國駐聯合國大使格林菲爾德(Linda Thomas-Greenfield)大聲疾呼,要求塔利班立刻放行。聯合國安理會也發布聲明,呼籲塔利班應停止暴力行為與對人權的侵害,並立刻開放各界進入阿富汗,提供人道物資與援助。

阿富汗駐聯合國大使伊薩扎伊(Ghulam Isaczai,由被推翻的前總統甘尼〔Ashraf Ghani〕任命)也呼應安理會聲明,稱自己「代表數百萬阿富汗人民發言」,包括即將失去就業與就學自由的阿富汗女性、人權鬥士、記者、教育家、公僕與前維安部隊。他們的安全與未來皆面臨重大危機。

伊薩扎伊表示,塔利班正在首都喀布爾挨家挨戶搜查「名單上的目標」,搶劫、謀殺的情況亦時有所聞:「喀布爾居民正生活在恐懼之中。」他籲請聯合國盡速確立人道主義管道、並希望周邊各國開放邊境,讓阿富汗居民尋求庇護,同時方便救援物資進入。

Photo Credit: AP / 達志影像

恐懼塔利班暴行,數十萬民眾被迫流離失所

除了糧食短缺外,內戰、塔利班奪權,更導致大量人民離鄉背井、流離失所。聯合國人道事務協調辦公室(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)發言人萊克(Jens Laerke)表示,從2021年5月份(美軍加速撤離阿富汗)開始,逃離居住地的民眾數量顯著上升。根據當地機構紀錄,至少有2萬1000人湧入喀布爾。許多人無處可住,甚至連睡覺的地方都沒有。

年僅22歲,懷有7個月身孕的法蒂瑪(Fatima)是逃難者之一。她接受《衛報》訪問時表示,自己不只要擔心塔利班攻擊時的槍林彈雨,更害怕塔利班會對她實施暴力和性虐待:「我們聽說過,塔利班會殺害年輕男性,然後性侵、虐待家庭中的女孩和年輕女性。」

法蒂瑪和家人的恐懼其來有自。當塔利班佔領村莊後,他們曾試圖強佔一名女孩,最後她選擇從屋頂上一躍而下,結束自己的生命。塔利班戰士也會隨意闖入民宅,強迫婦女為他們做飯或洗衣服。

在遭到塔利班佔領的三天後,法蒂瑪和家人決定逃離故鄉。他們在山裡走了一天一夜,再輾轉搭乘出租車(付了超過三倍的車資)抵達喀布爾。她表示村裡50、60個家庭中,除了老到走不動的人以外,幾乎全部都選擇逃跑。

儘管塔利班已多次公開表示「不計前嫌」,對反對勢力既往不究,也將給予女性更平等地位,不少阿富汗居民卻認為塔利班比1990年代時來得更加殘暴。

阿富汗社會學者和大學教授阿米里(Ali Amiri)分析,這是因為塔利班在30年前的知名度遠不比今日:「這種因恐懼而逃離家園的情況在1990年代並不存在。當時塔利班只被視為作風極端的不知名團體,沒有太多人親眼目睹暴力行為。但現在,我們很清楚他們對教育、職業婦女、人權以及宗教和種族問題上的立場,這加深了倖存者們的恐懼。」

聯合國難民署預估,2021年阿富汗難民數將增加40萬人(其中約有80%是婦女和幼童);阿富汗獨立人權委員會(Afghanistan Independent Human Rights Commission)則估計已有100萬人流離失所。

儘管各界將嘗試提供足夠住所、食物與衛生援助,但在如此大規模難民流動下,人道救援、相關物資的發送也更顯困難。目前為止,聯合國發起的人道救助因應計劃募款僅達標38.7%,距離目標還相差約8億美元。

無論如何,在自然災害和內部動盪的雙重打擊下,最大的受害者仍是阿富汗人民。對法蒂瑪這樣的老百姓而言,對未來的迷茫與不安全寫在臉上:「我已經厭倦戰爭、逃跑,而且從來不覺得自己是安全的。我們還要再逃多久?」

