墨西哥鑽油平台大火釀5死，全國石油減產四分之一，國營石油公司債台高築、公安事故頻傳

編譯：吳宗宜

鑽油平台大火，墨西哥石油安全問題再搬上檯面

8月22日下午，在墨西哥灣南部、坎佩切灣（Bay of Campeche）的庫馬羅布札普（Ku MaloobZaap）油田，由墨西哥石油公司（Petroleos Mexicanos, Pemex）營運的離岸E-Ku-A2鑽油平台發生火災，造成5名工人喪命、6人受傷、2人失蹤。

據悉，大火已導致該油田的125座油井停擺，使墨西哥每日石油產量減少約42萬1000桶（墨西哥日產量約170萬桶），不僅讓墨國石油生產減少約四分之一，也使該公司每天損失約2500萬美元的收入。

墨西哥石油公司執行長羅梅洛（Octavio Romero）在記者會上表示，火災是在平台員工進行保養維修時發生，目前仍在繼續搜尋失蹤員工，平台已暫停運作，預計在8月25日前恢復這座設施與鑽油井的供電，以恢復生產天然氣和石油。

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）在8月23日的記者會上，對此事中傷亡的人員表示遺憾，並表示將重振墨西哥國家石油公司作為其政府的首要任務：「這不是一個愉快的週末，我們全心全意希望傷者康復，並找到失蹤的人。」

其中4名不幸遇難者來自同一家承包公司墨西哥石油服務（Cotemar）、1名來自Pemex；2名來自另一家承包公司的員工則下落不明。

債台高築的墨西哥石油公司安全紀錄不佳，過去曾發生多起重大意外，造成數十人喪生，而本次大火是現任政府領導下發生的最嚴重的公安意外之一。

美聯社報導，羅梅洛表示，該公司正在繼續調查事故的起因：「這不是設備故障導致的結果，也不是設備缺乏維護的疏失，這是意外事故，而這為什麼會發生？這是我們將在未來幾天找出的原因。」

批評者指出，墨西哥總統羅培茲強硬削減成本的政策，還有墨西哥石油公司驚人的債務負擔可能影響了該公司對設備投資、安全和維護的經費。

羅梅洛則強烈否認了這一點。「沒有缺乏投資的問題，沒有缺乏資源的問題，石油產業就是高風險產業，我們有發生意外，但數量上來說少於前幾年。」

這是近兩個月內在該海上鑽油平台發生的第二起火災，雖然火災都在不到幾小時後得到控制，但鑑於過去該公司的煉油廠經常發生火災停運，墨西哥石油公司的安全問題再度成為人們關注的焦點。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

墨西哥石油沉痾已久，市場保護也難救

7月2日凌晨，墨西哥石油公司在坎佩切灣的庫馬羅布札普油田鑽油平台，海底150公尺深處的海底管線因天然氣外洩而引發大火，熔岩般明亮的橙色火焰從水中竄出，由於該火焰在海面上呈現圓形，在社交媒體上被稱為火眼（eye of fire），看起來像聖經中的末日景象，或是電影《魔戒》中的魔多（Mordor）、火山地獄景觀。

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

當時大火花了5個多小時才完全撲滅，據墨西哥石油公司表示，大雨和閃電迫使該公司關閉了滅火用的供水泵，然而水下管線的洩漏使天然氣在海底積聚，最後上升到海面後，很有可能是被閃電點燃。而後墨西哥石油公司派出消防船向火焰上方噴灑水柱，並關閉了12英寸管線的閥門，且稱沒有人員在此事件中受傷。

《紐約時報》報導，墨西哥安全、能源和環境局執行主任卡里薩萊斯（ÁngelCarrizales）表示，管線漏氣事件中沒有造成石油洩漏，並指出墨西哥石油公司人員已及時進行處理和控制火勢。

但此發言這很快在社交媒體上引起懷疑和憤怒，一位民眾推文表示「請原諒我的無知，但怎麼可能起火卻沒有漏油呢？」

一些環保團體指出，由於墨西哥過於依賴化石燃料，氣候變遷導致加拿大和太平洋西北部出現的熱浪就對該國產生了顯著的風險（火災）。

《美聯社》報導，綠色和平組織墨西哥分部表示，這場大火花了5個小時才被撲滅，「這證明了墨西哥的化石燃料發展模式對環境和人民安全構成的嚴重風險。」該組織的執行長安普尼亞尼（Gustavo Ampugnani）在一份聲明中說，「這些是我們每天面臨的風險，墨西哥需要改變能源模式。」

《紐約時報》報導，非營利組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）資深經理羅賓（Chris Robbins）表示，墨西哥石油公司應該調查是否有任何其他基礎設施受到損害，並允許研究人員進入該地區調查，以評估對海洋生物的損害。「雖然這場大火很快就被撲滅了，但我認為這依然凸顯了一些問題，只要我們持續開採石油和天然氣，不幸的是，這類事故就會繼續發生。」

墨西哥總統羅培茲自2018年12月1日上任以來，除了取消碳權競標、降低綠能補助外，同時也暫停民營石油進行油廠探勘。事實上，他拒絕了大多數能源產業的新外國投資，無論是石油勘探還是私人風電場皆然。

2020年12月28日，墨西哥能源部也祭出新法規，政府對私營企業的燃料進口許可證將從20年縮減至5年。《路透社》指出，墨西哥政府這一舉措意在緊縮油品進口市場，讓國有企業墨西哥石油獲得獨佔。

讓石油業回歸國有，以及實現能源獨立一直是羅培茲的政策方針，他稱石油為世界上最好的生意，並宣布將加強國有能源公司墨西哥石油的主導地位，使墨西哥能源自給自足，開鑿更多油井以及購買或建造煉油廠，並提供數十萬個高薪工作。

但反對派人士警告羅培茲，他正投入大量公共資金來振興一個正被清潔能源取代的行業，威爾遜中心墨西哥研究所主任伍德（Duncan Wood）向彭博社表示，羅培茲的目標十分清楚，就是要改變當前的市場規則，使國有企業能夠再度掌控全國原油市場，降低對美國石油的依賴，並推動能源獨立。

然而，墨西哥石油受到高額債務、管理不善和腐敗的困擾已久，其擁有的油田即將枯竭耗盡、缺乏新投資的情況下，其自2004年以來產量已減了一半，2019年，墨西哥石油背負了1070億美元的債務，是全球負債最高的石油公司。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航