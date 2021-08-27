喀布爾機場猶如失序的難民營，無論你持有哪國護照都不再重要

文：Waslat Hasrat-Nazimi（德國之聲阿富汗語言編輯部負責人）

喀布爾機場呈現戲劇性場景。美國士兵對著不斷移進的阿富汗人大聲喊叫，要求他們後退，一士兵把人群推開，另一士兵把槍對著人群。若干阿富汗人拿著護照——歐洲人也在其中。士兵們對此不以為然。影片顯示，美軍向人群開槍，並使用催淚瓦斯試圖控制局面。女人們發出尖叫，尋求幫助；有些人暈倒在地；顯然嚇壞了的孩子們滿面驚恐，大睜著眼睛看著父母。

數天來，這樣的畫面無所不在——猶如出現在電視和智慧型手機螢幕上的一次次警示：看看吧，那些不想歸屬於石器時代伊斯蘭教的人，會有什麼樣的命運。在德國和歐洲，人們無言以對。怎麼會導致出現這樣的戲劇性場面？有人自己無法過關，把嬰兒從帶刺的鐵絲網上遞過去，這該是處於一種何等絕望的境地？

難民營內無區別

第一批美國空運飛機起飛數小時後，喀布爾機場陡然成了一個無組織的難民營。在這裡，誰持有哪種護照或哪種簽證，無論是在德國還是在阿富汗出生，都不再重要。

在這裡，在強者為大之地，你只是阿富汗人，因而只是二等人，並受到相應對待。社會地位、教育水準、良好的人脈、財富或有保障的居留身份——通通都不再有意義。只要足夠努力便可擺脫戰爭和創傷、以一等人的身份在北美或歐洲生活的幻想，一朝泯滅。

這裡發生的事情象徵著阿富汗人20年來——不，40多年來——遭受的命運：無助、絕望的人民須由在道德上高人一等的國際社會出手拯救。這些天，他們身處囹圄之中：一邊是對其開槍的美國士兵，另一邊是威脅給予嚴懲的塔利班。阿富汗人完全依賴於此：人家承認你的人權，然後引申出得到保護和安全的權利。

新殖民主義視角

甚至在二等人之間也有區別：美國士兵救下的不帶恐怖主義和伊斯蘭主義嫌疑的無辜嬰兒，屬於最受歡迎的一類。這樣的孩子在西方易於塑造和融入。每天都有新的軍隊宣傳畫面出現：軍人們懷抱幾個月大的嬰兒。

實在荒唐：就在幾分鐘前，這些孩子的父母剛受到粗暴對待。人們以為，只有在與其父母分開後，才能向這些孩童提供一個值得為之奮鬥的未來。這乃是曾在美國和加拿大，用於對付原住民的一種舊有的殖民戰略。

與「純潔」的孩子形成鮮明對比的是未開化的阿富汗成年人：這些人似乎只會在無休止的血腥仇殺中砍對方的腦袋。在西方，人們尤其對阿富汗男人了無同情心。人們一再發問，來到這裡的何以幾乎只是男性難民，為什麼他們不反抗塔利班，不戰而降？

一場全球表演

阿富汗軍隊並非不戰而退，而是被美國和北約以及自己的政府拋棄。對此，人們卻視而不見。至於逃離者多為男性，乃是因為阿富汗女性幾乎不敢單獨離開住家。

對於女性來說，經由陸路越境出逃有多危險、對體力的要求該有多大，對此，人們毫不考慮。取而代之的是，一再重複使用帶東方色彩的和新殖民主義的扭曲圖像。正如文學研究家斯皮瓦克（Gayatri Chakravorty Spivak）1988年的研究結果所示，這是一場「男性白人從棕色男人手中拯救棕色女人」的全球表演。

我們記得：20年前，除反恐外，阿富汗使命也以此獲得合法性：西方要把阿富汗從塔利班手中解放出來，拯救阿富汗婦女。而現在，正是這些女性再度被拋棄。只有那些登上了往西飛行的飛機的人，才有機會以符合西方理想的方式作為女性生活。所有其他人——尤其是阿富汗男人，全被拋棄。

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