5G會散布病毒、疫苗是藥廠陰謀——英國那群要自由不要命的「anti-vaxxer」

先是拒戴口罩，現在則是拒打疫苗，歐美人士到底有多「反骨」，以及為何許多人愛自由勝過一切，甚至在自由和健康的天平兩端，毫不猶豫地選擇自由？這篇文章就作者移居英國超過十年的觀察，和讀者分享看法。

疫情在世界各地爆發後，我「有幸」在英國目睹了大部分英國人是如何排斥戴口罩，甚至有人誇張地主張，自己有不戴口罩的自由，而且寧願得到新冠病毒，也不願意戴上口罩。

太多人相信5G會傳播病毒、憋氣可以驗確診，政府還得出面闢謠

對於口罩的抗拒與不熟悉，也導致西方人對於戴口罩產生一些錯誤的認知，譬如許多英國人堅持戴口罩會造成大腦缺氧，或是影響小朋友的腦部發育，世界衛生組織WHO還曾爲此在網站上特別澄清這項迷思，並羅列了其他來自世界各地不同文化下的COVID-19迷思，並一一破除這些不正確的防疫觀念。以下摘錄幾個不可思議的迷思讓大家「開開眼界」：

5G手機行動網絡不會傳播病毒（照這個邏輯，乾脆説email也能傳播新冠病毒算了） 喝消毒水不會殺死病毒（除非你是Donald Trump，那就另當別論） 奎寧不能預防疫情（again，如果你是川普就行） 吃飯時在食物裡多撒點胡椒不能預防疫情（注意，是撒在食物上，撒在自己或別人身上沒用哦） 能憋住呼吸10秒以上，不代表就沒有確診（但相信這個謠言絕對代表你腦子有洞） 吃大蒜不能殺死病毒（但真的可以預防吸血鬼和你不想靠近的人） 抗生素不能治療病毒（不然全世界幹嘛爭先恐後打疫苗呢？） 洗鼻子不能預防疫情（洗鼻子只對鼻子過敏有效吧） 烘手機不能殺死病毒（發明這番理論的人應該是搞錯重點，重點是洗手不是烘手吧） 被蚊子叮不會傳播疫情（這又不是登革熱） 洗熱水澡不能預防感染（太有創意，讓人強烈懐疑這應該是熱水器的廣編） 體溫計不能偵測你是否染疫（等你發明這能造福全世界的體溫計吧） 喝酒不能預防疫情（對酒鬼來說真是太可惜了）

雖然經過疫情的洗禮，目前在英國爲了防疫主動戴上口罩，已經像常識般是大家公認且稀鬆平常的事，之前那個人人抗拒戴口罩的英國，已恍若隔世般離我們很遙遠，但在疫情期間親身經歷了這場別開生面的「英國口罩扶正記」，還是讓我覺得很有感，甚至激發了我寫人生第一本書的靈感。

Photo Credit: AP / 達志影像

反疫苗的理由：從擔心健康危害，到藥廠陰謀

疫情其實就像一面文化衝擊的照妖鏡，它照出世界上各個民族間在防疫認知上的文化差異，而這面照妖鏡在今（2021）年更照出另一批不相信疫苗或不願意打疫苗的「anti-vaxxer（反疫苗者）」，這群人反對疫苗的原因千奇百怪，有些還非常有創意，譬如：

相信疫苗裡含有對人體有害的化學物質，像MSG味精或金屬等。 相信疫苗會造成過敏。 相信疫苗會造成自閉症。（這點真的很有創意，聽說還有科學家為此寫了論文，但理論毫無根據，當然也都已經被推翻） 相信疫苗是陰謀論的一環，是藥廠想賺錢並想控制人類的手段。 相信人體應該不借助任何外力，讓免疫系統自然發展。（依照這個理論，全世界的科學家都不需要研發對抗HIV病毒的疫苗，因為總有一天我們的免疫系統會自然發展出對抗它的抗體）

以及最後一個理由，也是說服最多anti-vaxxer的理由：我是自己身體的主人，我有自由選擇不打疫苗，而且我的選擇只會影響到我一個人，和其他人無關。這些人完全忽略了如果他們不打疫苗，就有在得到病毒時傳染給別人的風險，但也能完全反映西方人「不自由，毋寧死」的人生觀。

連明星都出面「反疫苗」，自由和公衛該如何平衡？

你以為這群人只是少數嗎？根據統計，全世界大約有147個大型的反疫苗社群帳號，從疫情爆發以來，吸引了數量龐大的新粉絲，總計目前這些平臺在全球共有大約5800萬人追蹤，是臺灣的總人口數的2.4倍，雖然這些帳號的追蹤者絕大多數來自美國，但也有許多遍布在英國。

此外，這群反疫苗者當中更不乏知名人士，包括好萊塢演員金凱瑞（Jim Carrey）、查理辛（Charlie Sheen）、艾莉西亞席維史東（Alicia Silverstone）、網球名將喬科維奇（Novak Djokovic），以及我最崇拜的男演員勞勃狄尼洛（Robert De Niro）也在名單之中，而且據說他還堅信疫苗會造成自閉症這種無稽之談。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 勞勃狄尼洛

這種追求自由到了自認為可以讓它無限上綱的社會風氣，其實和西方的「天賦人權」思想有著很深的淵源。

因為打從古希臘時代起到文藝復興時期，「天賦人權」就一直扮演西方法律與政治思想的重要角色，時至今日，西方社會對人權的重視除了反映在法律條款中，整個社會的文化脈絡與價值體系也都是圍繞著一個中心思想：「每個人都是獨立的個體，且都享有不可剝奪的自然權利」，而所謂的一般權利，指的就是生存平等權、生命權、自由權、幸福權以及財產所有權。

這些權利人人都可公平享有，沒有任何人可以播剝奪其他人的自然權利，所以如果遇到不公平的事，西方人會起來反抗、積極爭取，這也是促成西方人之所以如此積極地捍衛自由的主要原因。

當然，當自由和公共衛生議題與人民福祉起衝突時，包括英國在內的西方政府，有許多都已經祭出抗衡的辦法，譬如英國政府在最新一波的防疫政策中就提出，凡是打完兩劑疫苗的人，只要檢測結果是陰性就不需要被隔離，而法國政府也有類似的政策，看來就是一個「我不剝奪你不願打疫苗的自由，但我讓願意打疫苗的人更自由」的概念。

文章最後，我也想和勞勃狄尼洛喊話：雖然我們對疫苗的認知有歧異，但我還是很愛你！（誰在乎）

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航