2021/09/06,
健康

中老年男性前列腺肥大的發生率與年齡成正相關，但不必然會產生排尿問題

中老年男性前列腺肥大的發生率與年齡成正相關，但不必然會產生排尿問題
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我們想讓你知道的是

良性前列腺肥大也常常被認為是中年及老年男性泌尿道症狀的主要原因。由於前列腺的腺體腫大使得尿道阻力增加，因此會使得排尿時膀胱面臨較大的尿道阻力，而造成膀胱出口的症狀。

文：陳三光

良性前列腺肥大（BPH）是中年以上男性最常見的泌尿道生理變化。男性老化之後，排尿生理的改變，最明顯的是前列腺；前列腺隨年齡增長而逐漸增生（肥大）而產生了症狀如：頻尿、夜尿、急迫性排尿等，更嚴重者開始產生排尿困難，或尿滯留等容易造成泌尿道感染的症狀。

前列腺肥大的發生與年齡成正相關，根據統計40-50歲男性有20％會有前列腺肥大問題，50-60歲有50％，超過80歲90％以上都有前列腺肥大問題；但前列腺肥大並不表示會產生排尿問題，根據研究報告55歲的男性有25％會產生症狀，75歲則有50％會產生症狀。良性前列腺肥大也常常被認為是中年及老年男性泌尿道症狀的主要原因。由於前列腺的腺體腫大使得尿道阻力增加，因此會使得排尿時膀胱面臨較大的尿道阻力，而造成膀胱出口的症狀。

BPH（良性前列腺肥大）也是老人常見泌尿道感染的原因之一；包含：

  1. 膀胱出口阻塞。
  2. 前列腺肥大。
  3. 逼尿肌收縮力不足。
  4. 膀胱肌肉無力，無法完全排空尿液。
  5. 老年人身體免疫力差。
  6. 慢性病如：糖尿病造成等免疫力下降。
  7. 使用留置尿管者，病菌容易沿著導尿管生長，可能出現無菌性血尿、紫色尿袋症候群
  8. 容易尿失禁：主要是因尿道閉鎖不全，細菌容易侵入。

攝護腺肥大的發生原因並不清楚，有許多因素曾被提出來探討過，例如：老化、睪丸（荷爾蒙）的因素、飲食、種族等；下泌尿道症狀（lower urinary tract symptoms, 簡稱LUTS）；包括儲尿症狀（頻尿、急尿、夜尿、尿失禁）以及排尿症狀（用力排尿、解尿延遲、尿柱細小），以及解尿後之殘留尿感（感覺解不乾淨）。

除了前列腺肥大外，老年人還面臨了許多其他老年疾病造成的排尿障礙，包括：腦中風、巴金森氏症、失智症、糖尿病等，這些疾病因直接影響膀胱神經、肌肉或中樞神經的退化、傷害，間接影響下泌尿道的功能而造成程度不等的排尿障礙，這些障礙可簡單區分為尿失禁及排尿困難二種，造成尿失禁的原因可能是神經引起逼尿肌反射過度或尿道括約肌無力所造成。

而排尿困難則可能是膀胱逼尿肌無力或尿道括約肌無法放鬆協調；因此老年人的排尿障礙可說是非常複雜，須安排尿路動力學檢查，來加以評估、診斷；處理老人的排尿問題，除了針對泌尿道的器官之外，還必須考慮到全身性的系統問題，根據狀況，選擇最有利的治療，例如：膀胱訓練、單次導尿、藥物治療或手術等。

臨床上病人前列腺的嚴重程度，大都採用國際前列腺症狀指數（International Prostate Symptom Score, IPSS）；門診醫師詢問並記錄作為手術或服藥的參考；BPH的第一線治療是藥物治療，包括：α-blockers、anti-muscarinic agents、5-α reductase inhibitors等，若長期服藥仍不能滿足病患的期待、改善病患的生活品質，建議手術治療。

本文經阿登的老人學筆記本授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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