《喜歡的事開心做，不喜歡的事耐心做》：五年級交棒給七年級，多數的六年級生被跳過了

文：王學呈

五年級交棒給七年級

他在老闆身邊做事。集團老闆要他去物色下一個世代的菁英和經營團隊，長期培養。

關於下個世代的領袖，老闆提出三個條件：

具有創新整合的能力，尤其是新科技的學習能力和應用。 堅忍正直的性格。 年齡在三十五歲到四十歲之間。

因為找人的需求，他接觸一些企業主，彼此交換訊息。他發現不少企業主跟他的老闆有相同的想法，對於下一個世代的領袖候選人，年齡都設定在三十五歲到四十歲之間。

換句話說，現在當權的總經理、執行長介於五十五歲到六十歲之間，交棒的對象可能是現在三十五到四十歲的這批菁英。五年級交棒給七年級，多數的六年級生被跳過了。

我們都曾經認真帶領過六年級生。六年級生不是不認真，不是不優秀，只是台灣從一九九九年之後空轉了二十年，升職加薪的機會變少，多數六年級生當家作主的時機被錯過了。

現在全球去中國化、供需區域化，有些台資和外資回流台灣，台灣的經濟成長空間回升，但現在的產業和職場需求偏向5G（第五代行動通訊技術）、AI人工智慧等等，關於這些領域，七年級生可能比六年級生嫻熟，而且七年級生可能比六年級生更具成本優勢，工作的年限數更長。

如果以華語流行歌曲為界限，聽張宇、伍佰的當年那批年輕人被跳過了，聽周杰倫、五月天和S.H.E的那群人正要迎向浪頭。

多數六年級生的未來出路可能是副手，協助五年級生之後，接下來輔佐七年級生，類似執行副總的工作。

我們都有七年級和八年級的同事。跟五年級生和六年級生相比，我覺得七年級生和八年級生有兩種特質。

第一是中性。女生有點像男生，男生有點像女生。女生比男生直接，跟長官稱兄道弟。年輕的男生思維比女生還細膩，凡事分攤，跟女生討價還價。

第二是多變。對於政黨、信仰、婚姻和工作願景有點搖擺，時左時右，不像五年級生在威權的體制中長大，比較乖，很年輕就立定志向，承擔責任和家庭。這種搖擺性格跟網路的特性很像，以脈衝的方式尋找下一個節點，外觀就是多變多樣。

以髮型為例，五年級生不輕易改變髮型。當年的男生剃光頭，通常是因為當兵或生意失敗；女生突然剪短髮，通常是因為失戀或重大變化。

我以前帶過的兩個八年級女生，以前是長髮，最近不約而同在臉書曬她們剪短髮的照片。問她們原因，理由是「因為天氣很熱啊」。改變只需要一個簡單的緣由。

書籍介紹

本文摘錄自《喜歡的事開心做，不喜歡的事耐心做》，商周出版

作者：王學呈

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以「樂在其中」的心境

在最壞的時機，找到最好的契機

《新新聞》社長最新圖文創作，教你如何在最壞的時機，找到最好的契機

16則工作修煉分享、14則管理真心話、

19則快樂的普通人私房話、14則生活哲理，

共收錄63則關於富裕與智慧人生的真實對話，

以及63幅手繪人生風景畫。

未來不可測，猶如未知的旅程，不論是經營者和職場工作者都需要「樂在其中」的心境：順境也好，逆境也好，都是市場運行的過程；暖時也罷，寒天也罷，這是人生的歷程。

關於職場和人生，請看王社長的修練心得：

第一章 江湖

江湖如此多變，我們只能低頭向前走。失敗的時候，想想自己的業報；想要成功，耐心鋪好所有的因果。所有事情都有因果，但是努力不會白費。

第二章 主管與部屬

我們在職場打滾，最重要的資產有兩個，一個是信任，另一個是時間。因為信任是一身專屬，時間一去不返，所以我們應該珍惜手中的每一次機緣，善念善為，樂在其中。

第三章 男人的心情

平凡才是最真實的。我們年輕的時候追求卓越，後來慢慢知道，卓越來自平凡，就像過年熱鬧，過日子平淡，但是必須先過日子，才可以過年。生活的伴侶就是日常。

第四章 女人的愛情

情場和職場一樣，都沒有天長地久這件事。不管好日子或壞日子，我們都要開心過日子。在所有成功和失敗的歲月裡，依然有清風明月，永遠有歡笑和淚水。

第五章 富慧人生

想要富裕又有智慧，必須做三件事：第一、行善積德，這樣才有好的磁場。第二、讀書寫字，這樣才有智慧。第三、勤勉正直，天道酬勤，這樣才有正向循環。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬