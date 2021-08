《白日夢冒險王》：追尋夢想，實踐自我的最佳時機？

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

什麼時候是我們追尋夢想的,最佳時機?彷彿,我們永遠把時機延遲,放在未來:上學時,就說工作之後,再推到退休。每天所發的白日夢,化成期待,只等實踐。

2013年,Ben Stiller自演自導的電影《白日夢冒險王》(The Secret Life of Walter Mitty),相對《翻生侏羅館》,不為人知,更見深度,敘事成熟明快之作。Ben Stiller突破慣性的戲路,耳目一新。

電影開首,盡見主角Walter Mitty的保守,打開交友網站,幾經猶豫,向女同事示好,發現無法點擊,皆因個人檔案尚未填妥。做過什麼趣事,去過什麼地方,乏善可陳。

Mitty平庸,喜歡發白日夢,沈醉幻想。網站員工追問經歷,他想像火海中救小狗;公司上司責怪他時,敢言駁斥,勇敢反抗;暗戀之人佇立一側,如英雄般與她調情。

這或是許多人的,生活寫照,困境出口。我們無法追夢,唯有在白日夢當冒險王,不斷自我設限,失去邁步向前的勇氣。

Mitty在《Life》雜誌,擔任底片經理,42歲,事業有成,挑起照顧家人的重責。此時,恰逢公司被收購,轉型做網上媒體,最後一期的封面,全賴Mitty的25號底片。

向來盡忠職守,主角卻找不到攝影師的底片,只有一卷奇怪底片,及攝影師相贈的錢包。Mitty踏上尋覓之旅,像偵探似破解謎題,由格陵蘭到冰島,冰島再到喜馬拉雅山。

不少人批評電影虛假,怎會突然鼓起勇氣?但在Mitty的成長背景,我們看見他青年喪父,工作養家,一頭非主流的Mohawk,父親的旅行小簿,只能剷去,只能留白,成為火山爆發的可能。

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.