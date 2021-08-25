《白日夢冒險王》：追尋夢想，實踐自我的最佳時機？

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

什麼時候是我們追尋夢想的，最佳時機？彷彿，我們永遠把時機延遲，放在未來：上學時，就說工作之後，再推到退休。每天所發的白日夢，化成期待，只等實踐。

2013年，Ben Stiller自演自導的電影《白日夢冒險王》（The Secret Life of Walter Mitty），相對《翻生侏羅館》，不為人知，更見深度，敘事成熟明快之作。Ben Stiller突破慣性的戲路，耳目一新。

電影開首，盡見主角Walter Mitty的保守，打開交友網站，幾經猶豫，向女同事示好，發現無法點擊，皆因個人檔案尚未填妥。做過什麼趣事，去過什麼地方，乏善可陳。

圖片來源：電影《白日夢冒險王》劇照

圖片來源：電影《白日夢冒險王》劇照

Mitty平庸，喜歡發白日夢，沈醉幻想。網站員工追問經歷，他想像火海中救小狗；公司上司責怪他時，敢言駁斥，勇敢反抗；暗戀之人佇立一側，如英雄般與她調情。

這或是許多人的，生活寫照，困境出口。我們無法追夢，唯有在白日夢當冒險王，不斷自我設限，失去邁步向前的勇氣。

Mitty在《Life》雜誌，擔任底片經理，42歲，事業有成，挑起照顧家人的重責。此時，恰逢公司被收購，轉型做網上媒體，最後一期的封面，全賴Mitty的25號底片。

向來盡忠職守，主角卻找不到攝影師的底片，只有一卷奇怪底片，及攝影師相贈的錢包。Mitty踏上尋覓之旅，像偵探似破解謎題，由格陵蘭到冰島，冰島再到喜馬拉雅山。

圖片來源：電影《白日夢冒險王》劇照

不少人批評電影虛假，怎會突然鼓起勇氣？但在Mitty的成長背景，我們看見他青年喪父，工作養家，一頭非主流的Mohawk，父親的旅行小簿，只能剷去，只能留白，成為火山爆發的可能。

To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, to draw closer, to find each other, and to feel. That is the purpose of life.

《Life》公司的格言，鏡頭常潛藏電影主旨。那幕主角拿起衣服出走，走廊無數雜誌封面，一幅一幅，《Life》的相片，呼應人生百態，生活的選擇從不單一，必須懂得看見世界。

電影鏡頭之外，音樂亦見心思，詮釋人物。一曲《Space Oddity》，令Mitty跳上直昇機；冰島的馬路上，《Stay Alive》，滑板飛翔。這些敘事的細節，都和Mitty的改變契合。

電影中途，Mitty沒有找到底片，炒魷魚。到女同事家，誤以為她和前夫重拾舊好，坐在的士，不斷幻想電台，諷刺自己。點出了白日夢，原來一直局限他的視野。

母親早已告訴過他，攝影師曾經來訪，感謝Mitty的多年合作，成就雜誌之美。可是，他當時正沈迷幻想，左耳入右耳出。

不為工作、愛情及家庭，他再度起行，常見的登山情節，征服高峰，實踐自我。攝影師告訴他，等待雪豹，卻沒按下快門：「Beautiful things don’t ask for attention.」

Sometimes I don’t. If I like a moment, I mean, ME, personally. I don’t like to have the distraction of the camera. I just want to stay…in it.

追尋夢想、實踐自我，不是為了外在的亮麗。底片的隱喻，貫穿電影，美麗存於內在，我們必須學懂look inside，才能找到秘密。

母親妹妹相擁，道出我們能夠照顧自己。向女同事表白，牽起，陽光之下對方的手。25號底片，是Mitty，一切早在他的手上，沒有特定時機，不必壯遊，不必強求，只要讓自己，成為自己。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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責任編輯：Alex

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